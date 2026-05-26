성소수자 학생 인권 보호를 위한 교육감 후보들의 응답과 과제

6.3 지방선거를 앞두고 성소수자 학생 인권 보호를 위한 정책 제안이 제기된 가운데, 정근식, 장관호 후보만이 응답하며 구체적인 실행 방안을 제시했으나 다수의 후보는 침묵으로 일관했다.

6.3 지방선거가 다가오면서 교육계의 화두는 학생 인권, 특히 성소수자 학생들의 권리 보호로 옮겨가고 있다. 서울시를 비롯한 여러 지역에서는 일부 보수 진영 후보들이 성소수자 혐오를 정치적 무기로 삼아 공격적인 현수막을 내걸며 갈등을 조장하고 있다.

이러한 상황 속에서 청소년 성소수자 지원센터 '띵동'과 한국성소수자인권단체연합 '무지개행동', 그리고 전국교직원노동조합 성소수자위원회는 학교라는 공간이 더 이상 혐오와 배제의 장소가 되지 않기를 바라는 마음으로 교육감 후보들에게 정책 제안서를 전달했다. 이들은 민주진보 성향의 교육감 후보 16명을 대상으로 성소수자 학생들의 인권을 실질적으로 보호하고 지원할 수 있는 6가지 핵심 정책 요구안을 제시하며, 후보들이 가진 철학과 구체적인 실행 의지를 물었다. 이번 제안에 응답한 후보는 서울의 정근식 후보와 전남·광주 지역의 장관호 후보 단 두 명뿐이었다.

특히 정근식 후보는 7페이지에 달하는 상세한 답변서를 통해 성소수자 차별이 더 이상 외면할 수 없는 교육적 현실임을 인정하며, 6가지 요구안 모두에 원칙적으로 동의한다는 입장을 밝혔다. 정 후보는 성적 지향이나 성별 정체성을 이유로 차별받지 않을 권리를 학교 규칙에 명시하는 방안을 전격 수용했으며, 임기 내에 '서울교육 학생 인권 종합 가이드라인'(가칭)을 제정하여 국가인권위원회법이 규정하는 모든 차별금지 사유를 포괄하는 비차별 원칙을 세우겠다고 약속했다.

또한, 교사들이 학부모나 외부의 부당한 민원에 노출되어 위축되지 않도록 법률 자문과 행정적 지원 체계를 구축하겠다는 구체적인 대안을 제시했다. 성소수자 학생을 향한 혐오성 괴롭힘과 폭력을 금지하고, '학교폭력 사안 처리 가이드북'에 이들의 보호와 지원 내용을 포함시키는 것 역시 수용했다. 특히 아우팅(본인의 동의 없는 정체성 공개)을 명백한 학교폭력으로 인식하고, 비밀보장 원칙을 강화하며 외부 전문기관과의 연계 절차를 마련하는 등 실질적인 보호망 구축에 의지를 보였다. 하지만 모든 항목이 즉각 수용된 것은 아니었다.

정 후보는 성 정체성 정보의 개인정보 보호와 학교 시설 이용, 교복 및 반 배정 문제 등에 대해서는 '단계적 추진'이라는 신중한 입장을 취했다. 성적 지향과 성별 정체성은 개인정보보호법상 민감정보에 해당하므로, 상담 과정에서의 비밀유지 의무를 명시하는 지침은 마련하되, 법령상 기재가 의무화된 학교생활기록부 등의 문제는 법 개정과 병행하여 검토하겠다는 현실적인 제약을 언급했다. 시설 이용과 관련해서는 일률적인 적용보다는 '유니버설 디자인'의 도입을 제안했다.

신축 학교나 리모델링 학교부터 1인용 칸막이 화장실이나 개별 탈의 공간을 표준으로 삼아 누구나 불편함 없이 이용할 수 있는 환경을 조성하고, 개별 학생의 어려움은 사례 관리 전담팀이 인격적으로 검토하겠다는 방안을 내놓았다. 교복 역시 성별 구분을 완화한 선택권을 확대하고, 체육 활동이나 반 배정에서도 학교 자율의 융통성을 발휘하도록 컨설팅하겠다고 밝혔다. 이는 다양한 가치관이 충돌하는 학교 공동체 내에서 신중한 숙의와 단계적 실천을 통해 제도를 안착시키려는 전략으로 풀이된다.

반면, 정근식 후보와 장관호 후보를 제외한 나머지 14명의 민주진보 교육감 후보들은 선거가 임박한 시점까지 아무런 답변을 내놓지 않았다. 이는 매우 유감스러운 결과로, 청소년 성소수자들이 처한 참담한 현실을 고려할 때 그들의 침묵은 무책임한 방관과 다름없다는 비판이 제기된다. 국가인권위원회의 조사에 따르면, 혐오 표현과 괴롭힘에 노출된 청소년 성소수자의 탈학교 경험률은 일반 학생보다 무려 17배나 높다.

또한 성소수자 청소년의 96.5%가 일상적인 스트레스를 겪고 있으며, 93.6%가 무기력함, 69%가 우울 증상을 호소하고 있다는 통계는 이들이 학교라는 공간에서 얼마나 심각한 정신적, 신체적 위기에 처해 있는지를 극명하게 보여준다. 띵동의 정민석 대표는 학교가 누군가를 배제하는 곳이 아니라 포용하고 다양한 가치를 배울 수 있는 곳이 되어야 한다고 강조했다. 비록 정 후보의 답변이 모든 요구를 완벽하게 충족시키지는 못했을지라도, 최소한 노력하겠다는 성의를 보인 것 자체가 중요한 출발점이라는 평가다.

결론적으로 이번 정책 제안 과정은 교육감 후보들이 학생 인권, 특히 소수자의 권리에 대해 얼마나 구체적인 고민을 하고 있는지를 확인하는 계기가 되었다. 혐오를 무기로 표를 얻으려는 보수 후보들의 공세가 거세지는 상황에서, 진보 진영의 후보들이 단순히 '차별 없는 학교'라는 공허한 구호만 외칠 것이 아니라 구체적인 정책 대안을 마련해야 한다는 목소리가 높다. 교육감은 교육 행정의 수장으로서 모든 학생이 안전하게 학습할 권리를 보장해야 할 책임이 있다. 혐오에 기반한 민원을 핑계로 소수자의 권리를 외면하는 것은 교육자로서, 그리고 공직자로서의 직무유기다.

이제는 성소수자 학생들을 포함한 모든 학생이 자신이 누구인지 때문에 위축되지 않고, 있는 그대로의 모습으로 존중받으며 성장할 수 있는 교육 환경을 조성하기 위한 실질적인 행동이 필요하다





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