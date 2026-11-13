성북구 A양 살인 사건, 기관 간 연계 실패로 참변 막지 못해

성북구에서 살해된 10대 A양 사례를 통해 경찰, 쉼터, 학교 등 유관 기관 간 정보 공유와 협력 체계가 무너진 근본적 원인을 분석한다.

서울 성북구에서 발생한 10대 A양 살해 사건은 단순한 범죄를 넘어 사회적 보호 시스템의 치명적 결함을 드러냈다. 13일 언론 취재를 종합하면, 숨진 A양(15)은 여러 차례 범죄와 위험 상황에 노출되었으나 관련 기관들의 단편적인 대응만으로는 참변을 예방하는 데 실패했다.

경찰과 지방자치단체, 청소년 쉼터, 학교 등 다수 공적 기관이 A양의 상황에 개입했음에도 불구하고, 기관 간 유기적인 연계와 협력 부재로 인해 종합적인 보호망이 작동하지 못했다는 지적이 제기되고 있다.

Also read 조현 외교부장·왕이 중국 외교부장 회담, 한중 관계 개선과 한반도 평화 강조

반복된 피해 호소와 개별 대응의 한계

A양과 유가족은 과거부터 반복적으로 범죄 피해를 호소해 왔다. 지난 1월, A양의 부모는 살인 피의자 B씨의 아들인 20대 남성 C씨를 미성년자 의제강간 혐의로 고소한 바 있다. 또한 B씨와 사실혼 관계에 있던 20대 여성 D씨는 A양에게 절도 등 범죄를 교사했다는 혐의를 받았다.

A양은 가출 후 지자체가 제공하는 청소년 쉼터에서 생활하기도 했으며, 학교에서도 자신의 피해 상황을 알린 것으로 확인되었다. 이처럼 여러 기관이 A양의 위험 징후를 접했지만, 그때마다 개별적인 대응만 이루어졌고 유관기관 간 실질적인 협력은 이루어지지 않았다.

Advertisement

경찰의 통지 의무 누락과 쉼터의 정보 부재

경찰은 A양에 대한 성매매 강요 혐의를 수사하면서도 전문 보호기관에 피해 사실을 통지하지 않았다. 청소년성보호법 제38조는 사법경찰관이 성매매 피해 아동·청소년을 발견 시 신속하게 사건을 수사한 후 지체 없이 관계기관에 통지하도록 규정하고 있다. 그러나 경찰은 수사가 진행 중이라는 입장을 견지하며 통지하지 않았다는 입장을 밝혔다.

A양이 머무르던 쉼터 또한 구체적인 관련 피해 사실을 인지하지 못하고 있던 것으로 파악된다. 피해자가 미성년자라는 점에서 전문기관 연계 등을 통한 적극적인 지원 조치가 필요했지만, 이는 이루어지지 못했다.

전문가들의 체계적 개입과 컨트롤타워 부재 지적

허민숙 입법조사관은 "유기적으로 연결될 수 있는 책임기관이 이 케이스를 쭉 살펴보면서 어떤 개입을 요청하고 어떤 지원이 더 필요한지 판단하는 시스템 자체가 없는 상태"라고 진단했다. 그는 성폭력·성매매 피해자 지원 기관과 긴밀하게 중요한 정보들을 공유하면서 끊임없이 협력하는 시스템 구축이 필요하다고 강조했다.

허민숙 조사관은 "여러 기관이 각자의 전문적인 역할을 하는 것은 중요하지만, 컨트롤타워 역할을 하는 기관을 정해서 어느 기관에 더 지원 요청을 하고, 사후 모니터링을 하면서 끝까지 책임지고 할 것인지 고민해야 한다"며 체계적인 협력 수준 마련을 촉구했다.

Advertisement

사회적 보호 체계 전면 재검토 요구

송란희 한국여성의전화 대표는 "부분적으로만 피해 사실이 전달되고 종합적으로 무슨 문제인지를 알 수 있는 믿을만한 어른이 없었다는 게 문제"라며 현 지원 구조의 미비점을 지적했다. 이하영 성매매문제해결을위한전국연대 공동대표는 "경찰 등이 성범죄 피해 사실을 알았을 때 전문 기관으로 바로 연계해서 피해자가 지원받을 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.

한국청소년정책연대는 전날 성명을 내고 "청소년 쉼터와 관계기관의 보호체계를 전면 점검해야 한다"며 "시설 간 정보 공유와 사례관리, 위험 청소년에 대한 지속적인 보호가 제대로 이뤄졌는지 관계기관은 책임 있게 답해야 한다"고 밝혔다.

이들과 함께 정부와 지방자치단체, 청소년 보호기관은 위기 청소년 보호체계의 실태를 전면적으로 점검하고 실효성 있는 개선책을 마련할 것을 요구했다. 이번 사건은 단순한 개인의 비극이 아닌, 시스템 전체의 재설계가 필요한 사회적 경고등으로 인식되고 있다.