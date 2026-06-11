성별의 벽을 허물고 평화의 바다를 달리는 버스 운전원, 김송기은의 삶

부모의 성을 함께 사용하는 실천을 통해 가부장제에 도전하고, 제주 서귀포의 버스 운전원으로 일하며 이웃과 소통하는 김송기은 님의 생태적이고 평화로운 삶의 궤적을 담은 인터뷰입니다.

수국이 화사하게 피어나던 지난 6월 초, 제주도 표선 바다의 넓은 백사장이 내려다보이는 카페 플로에서 한 남성을 만났다. 육십 대의 나이에도 불구하고 바이크와 요트를 자유롭게 다루며, 평화와 생태 운동의 현장이라면 어디든 달려가는 김송기은 님이다.

그의 이름에는 특별한 의미가 담겨 있다. 그는 한국 사회에서 드물게 부모의 성을 함께 쓰는 부모성 함께쓰기를 30여 년 전부터 실천해 온 인물이다. 충남 서산의 8남매 중 막내로 태어난 그는 어린 시절 바다가 보였던 고향 집에서의 추억과 흙마당에서 벌레를 관찰하며 느꼈던 순수한 호기심을 여전히 생생하게 기억하고 있었다. 이러한 자연에 대한 애정과 인간에 대한 존중은 훗날 그의 삶을 이끄는 중요한 철학적 토대가 되었다.

그가 부모의 성을 함께 쓰기로 결심한 것은 1997년 무렵 여성운동 단체에서 시작된 운동에 영향을 받았기 때문이다. 아버지만의 성을 이어가는 관습이 성차별적이며 사회적 편견을 강화한다고 생각한 그는, 자신을 이룬 두 뿌리인 어머니의 김 씨와 아버지의 송 씨를 모두 사용하여 김송기은이라는 이름을 갖게 되었다. 특히 늦둥이 막내였던 그를 각별히 사랑했던 어머니와의 강한 정서적 유대는 이러한 결정을 내리는 데 큰 동기가 되었다. 가부장적인 분위기 속에서 억눌려 살아야 했던 어머니에 대한 애틋함과 안타까움이 성을 함께 쓰는 실천으로 이어진 것이다.

그는 우리 사회의 민주주의와 평등을 지향하는 집단 내에서도 불쑥 튀어나오는 가부장성과 권위주의를 목격하며, 성인지 교육이 가정과 어린 시절부터 매우 중요하게 이루어져야 한다고 강조했다. 김송기은 님의 인생 전환점은 마흔여덟 살에 겪은 사별과 이듬해 어머니의 별세였다. 큰 슬픔 속에서도 그는 당시 중학생이었던 아들과 함께 자전거를 타고 제주도로 향하는 대담한 여정을 떠났다. 임실과 담양의 메타세쿼이아 길을 지나 장흥 노력항에서 배를 타고 성산항에 도착하기까지 사흘 반이 걸린 이 여행은 아들에게도, 그에게도 잊지 못할 유대감의 시간이 되었다.

이후 2015년, 53세의 나이에 제주도에 정착한 그는 현재 서귀포 공영버스 소속의 운전원으로 근무하며 지역 주민들과 깊은 관계를 맺고 있다. 그가 운전하는 노선은 승객이 많지 않아 서두를 필요가 없으며, 덕분에 거동이 불편한 어르신들이 천천히 버스에 오를 때까지 충분히 기다려 줄 수 있는 여유가 있다. 오르내리며 숨을 헐떡이는 어르신들의 모습에서 삶의 무게를 느끼고, 때로는 버스 좌석에 귤 한 봉지를 슬며시 놓아두고 가는 마을 주민들의 따뜻한 정을 느끼며 그는 운전원으로서의 깊은 보람을 찾는다.

그는 교통 약자를 위한 저상버스의 필수 운행이 차별과 불평등을 해소하는 기본적인 권리라고 믿으며, 모든 이가 제약 없이 이동할 수 있는 사회를 꿈꾼다. 운전대를 놓은 시간에도 그의 활동은 멈추지 않는다. 해양시민과학센터 파란의 회원으로서 그는 쉬는 시간마다 맨발로 바닷가를 걸으며 쓰레기를 줍는 플로깅을 실천한다. 특히 바다를 오염시키는 담배꽁초 필터와 미세플라스틱의 심각성을 목격하며, 인간의 편리함이 생태계를 파괴하는 현실에 경악했다.

또한 그는 바이크를 타고 제주 전역의 집회 현장을 누비며 제2공항 건설 반대 운동과 평화 운동에 적극적으로 참여하고 있다. 최근에는 반전평화운동 단체인 개척자들과 교류하며 요트 조종 면허를 취득했고, 요트를 타고 분쟁 지역에 구호품을 전달하며 전쟁의 참상을 알리는 활동에 매료되었다. 그는 기후 위기로 인해 제주 바다의 백화 현상이 심각해지는 것을 보며, 우리가 더 느리고 불편하게, 그리고 적게 소유하면서도 행복할 수 있는 근본적인 삶의 전환이 필요하다고 역설한다.

인생의 마무리까지 스스로 결정하고 싶다는 그는 스콧 니어링의 삶을 존경한다. 100세까지 주체적으로 살다 간 니어링처럼, 그 역시 때가 되면 스스로 곡기를 끊어 품위 있게 생을 마감하고 싶다는 소망을 가지고 있다. 88세나 91세쯤, 슬픈 장례식 대신 지인들을 모두 초대해 2박 3일간의 성대한 잔치를 열어 세상에 마지막 인사를 나누고 싶다는 그의 계획은, 죽음마저도 하나의 축제로 승화시키려는 그의 자유로운 영혼을 보여준다. 타인의 시선이나 사회적 관습에 얽매이지 않고, 부모의 성을 함께 쓰며 평화와 생태의 가치를 실천해 온 김송기은 님의 삶은, 우리에게 진정한 평등과 자유가 무엇인지, 그리고 어떻게 나이 들어갈 것인지에 대한 깊은 울림을 준다





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부모성 함께쓰기 제주도 생태운동 평화주의 버스운전원

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