성미산학교 학생들의 세월호 기억, 희망을 노래하다

세월호 참사 12주기를 맞아 성미산학교 학생들이 거리 캠페인과 합창을 통해 세월호의 아픔을 기억하고 희망을 노래하는 이야기가 담겨 있습니다. 양육자의 시선으로 바라본 학생들의 진심 어린 노력과 이를 통해 얻는 사회적, 교육적 의미를 되짚어봅니다.

서울 마포구 성산동 성미산마을에서 대안학교인 성미산학교 에 아이를 보내고 있는 양육자의 경험담이 담긴 글이다. 필자는 마을 주민이자 교사, 아이들과 함께 학교를 만들어가는 과정에서 겪은 소중한 순간들을 공유한다. 특히 세월호 참사 12주기를 맞아 학생들이 망원역 앞에서 진행한 기억 캠페인과 합창단 활동에 참여하며 느낀 점을 진솔하게 풀어놓는다.

글은 세월호 참사 12주기인 4월 16일 밤, 망원역 앞에서 성미산학교 학생들이 행인들에게 세월호 리본과 노란 나비를 나누어주며 기억을 되새기자는 메시지를 전하는 장면으로 시작한다. 학생들은 '진실을 침몰하지 않는다'는 노래를 부르며 묵묵히 자신들의 메시지를 전달한다. 비록 일부는 무관심하게 지나쳤지만, 따뜻한 말과 작은 나눔으로 학생들에게 격려를 보낸 이들도 있었다. 이러한 학생들의 모습은 세월호 참사라는 깊은 슬픔 속에서도 희망을 잃지 않고 연대하는 공동체의 힘을 보여준다. 필자는 이 순간을 통해 타인의 슬픔에 공감하고 더 나은 세상을 꿈꾸는 것이 진정한 배움이라는 생각을 하게 된다.

필자는 2014년, 세월호 참사가 발생했던 해에 아이가 생겼던 특별한 경험을 회고한다. 임신 사실을 알게 된 봄날, 4대강 취재차 방문한 여주에서 세월호 침몰 소식을 접하고 충격을 받는다. 잠시 안도했다가 참사 발생 사실을 뒤늦게 깨닫고 며칠 후 진도 팽목항으로 향한다. 그곳에서 마주한 유가족들의 절망적인 모습은 필자에게 깊은 슬픔과 상실감을 안겨준다. 시간이 흐르며 세월호는 기억 속에서 희미해져 갔지만, 올해는 아이가 세월호 기억 주간에 시민 합창단원으로 참여하면서 필자에게도 특별한 의미로 다가온다. 아이를 포함한 성미산학교 학생들이 서울 시청 광장, 화랑유원지 등에서 열린 세월호 추모 행사에서 노래를 부르는 모습은 필자에게 큰 감동을 준다. 특히 아이가 무대에서 유가족들에게 노란 나비를 건네며 느꼈던 뭉클함과, 8학년 태경 학생이 대통령 앞에서 합창하며 느낀 뿌듯함과 위로의 마음은 세월호 참사가 다음 세대에게도 이어지는 소중한 기억이자 교육임을 증명한다. 이재명 대통령과의 만남을 통해 학생들은 자신들의 학교 이름을 알리며 성미산학교의 자긍심을 높였다. 필자는 학생들의 모습에서 기억이 시간보다 더 강력하다는 것을 다시 한번 깨닫는다.

이 글은 단순한 추모를 넘어, 세월호 참사를 통해 우리가 배워야 할 가치, 즉 타인에 대한 공감, 연대, 그리고 더 나은 사회를 향한 끊임없는 노력을 강조한다. 성미산학교 학생들이 보여준 용기와 진심은 잊혀져 가는 역사를 다시금 생생하게 되살리며, 우리 사회 구성원 모두가 세월호의 증인으로서 기억하고 행동해야 함을 일깨운다. 필자는 자신의 아이와 학생들이 세상이라는 큰 교실에서 타인의 슬픔을 기억하고 공감하며 더 나은 세상을 꿈꾸는 과정을 통해 진정한 성장을 이루고 있음을 보여주며, 이러한 경험이 학교 교육의 중요한 부분임을 역설한다.





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세월호 참사 성미산학교 기억 공감 연대

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