성매매 폐지법 10년, 프랑스가 보여준 인간 존엄성의 기록

프랑스의 성매매 폐지법 제정 10주년을 맞아, 성매매를 바라보는 근본적인 시각의 변화와 성매매 생존자들의 투쟁, 그리고 정책의 실효성과 현실적 한계에 대해 심층적으로 다룬다.

매춘부는 세상에서 가장 오래된 직업이라는 말은 동서양을 막론하고 성매매라는 악습을 정당화하거나 무력화시키는 도구로 사용되어 왔다. 하지만 프랑스 전 여성부 장관의 일침처럼 이는 틀렸을 뿐만 아니라 매우 위험한 발상이다.

성매매는 단순히 오래된 직업이 아니라, 여성을 지배하고 그 신체를 도구화하는 가장 오래된 시스템이기 때문이다. 지난 13일 프랑스 의회에서는 성매매 폐지 법안 제정 10주년을 기념하는 국제 포럼이 열렸다. 2014년 발의되어 2016년 통과된 이 법은 성 매수자만을 처벌하고 성매매 여성은 피해자로 규정하여 자활을 돕는 이른바 노르딕 모델을 채택했다. 법 제정 과정은 험난했다. 주류 언론과 보수적 세력은 직업 선택의 자유를 명분으로 내세워 강하게 반발했다.

그러나 로젠 이셰르와 같은 성매매 생존자들의 증언과 그녀들이 직접 800km를 걸으며 전한 현장의 폭력에 대한 실상은 여론을 뒤집는 결정적 계기가 되었다. 성매매 현장은 자유로운 선택의 장이 아니라 가난과 폭력, 그리고 사회적 고립의 결과물이라는 점이 명확히 드러난 것이다. 스웨덴의 성공 사례는 프랑스에 깊은 영감을 주었다. 1999년 스웨덴이 최초로 이 모델을 도입했을 때도 논란이 많았으나, 10년 뒤 성 매수자 처벌은 사회적 상식으로 정착했다. 스웨덴 남성들의 성 구매 경험 비율은 절반으로 줄었고, 범죄 조직들은 스웨덴을 기피하기 시작했다.

프랑스 헌법재판소 역시 2019년과 2024년, 인간의 존엄성을 보호하는 가치가 개인의 자유보다 우선하며 타인의 신체를 살 권리는 자유의 범주에 포함될 수 없다고 판시하며 법의 정당성을 확인해주었다. 현재 프랑스는 적발된 성 매수자에게 막대한 벌금과 성교육을 부과하고 있으며, 미성년자 대상 성매매에는 강력한 징역형을 선고한다. 그럼에도 불구하고 현실적인 과제는 남아 있다. 법 제정 이후 성 구매 수요는 줄었지만, 성매매가 온라인 환경으로 숨어들면서 단속의 사각지대가 커졌다.

또한, 성매매 종사자의 90%에 달하는 이주 여성들이 실질적인 탈성매매 지원을 받는 비율은 여전히 기대에 미치지 못한다. 특히 체류증 취득을 통한 자활 경로가 법적 지원의 핵심임에도 불구하고, 행정적 장벽과 지역별 단속 격차로 인해 혜택을 받는 이들은 극소수에 불과하다. 프랑스의 성매매 폐지법은 단순한 처벌을 넘어 인간의 존엄성이 거래 대상이 될 수 없다는 철학적 선언이다.

하지만 진정한 변화를 위해서는 법적 근거를 넘어 성매매를 강요받는 구조적 빈곤과 이주 여성의 인권 문제, 그리고 성매매를 소비로 여기는 남성 중심의 문화적 인식 변화가 병행되어야 한다. 3만 7천여 명에 달하는 현장의 종사자들이 진정으로 안전하고 평등한 삶을 영위할 수 있도록 돕는 실질적인 사회적 안전망 구축이 향후 10년의 가장 큰 과제가 될 것이다. 프랑스의 사례는 성매매 폐지가 단순히 한 국가의 법 개정을 넘어 인류 보편적인 존엄성을 회복하기 위한 고통스러운 투쟁의 과정임을 보여준다.

우리 사회 또한 성매매를 자발과 비자발로 나누는 이분법적 사고를 넘어, 여성을 상품화하는 구조 자체를 해체하려는 근본적인 노력이 필요한 시점이다





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