성대규 동양생명 대표, '비주류' 보험전문가로 우리금융서 잇달아 보험사 인수

성대규 동양생명 대표 행시 수석이 '비주류' 보험전문가로 신한·우리금융서 잇달아 보험사 인수 보험은 상품보다 판매혁신이 승부처 인터넷 보험사보다 빨리 가입하고 보험료도 편하게 타도록 노력해야 한 번도 아닌 두 번. 대형 보험사의 인수·합병(M&A)을 진두지휘한 경험 횟수다. 신한생명과 오렌지라이프의 합병 주도와 통합 신한라이프 대표이사직 수행, 우리금융의 동양·ABL생명 인수와 동양생명 대표이사 취임까지. 그리 길지 않은 한국 보험사에서 성대규 동양생명 대표의 경력은 단연 눈에 띈다.
성대규 동양생명 대표 행시 수석이 '비주류' 보험전문가로 신한·우리금융서 잇달아 보험사 인수 보험은 상품보다 판매혁신이 승부처 인터넷 보험사보다 빨리 가입하고 보험료도 편하게 타도록 노력해야 한 번도 아닌 두 번.
대형 보험사의 인수·합병(M&A)을 진두지휘한 경험 횟수다. 신한생명과 오렌지라이프의 합병 주도와 통합 신한라이프 대표이사직 수행, 우리금융의 동양·ABL생명 인수와 동양생명 대표이사 취임까지. 그리 길지 않은 한국 보험사에서 성대규 동양생명 대표의 경력은 단연 눈에 띈다. 1989년 33회 재경직 행정고시에 수석으로 합격하며 공직에 발을 들인 그는"사실 보험이 아니라 금융 정책이나 세제를 하고 싶었다"고 했다. 통상 수석 합격자들이 가는 길이 그래서다.
하지만 1995년 재정경제원 내 보험제도담당관실 사무관으로 시작된 성 대표의 보험과 인연은 30년이 지난 지금도 이어지고 있다. 이 정도면 '보험이 운명'이다. 공직에서 은퇴한 후 보험개발원장을 지냈고 2019년엔 조용병 당시 신한금융 회장의 '러브콜'을 받고 신한생명의 오렌지라이프 인수를 주도했다. 합병 후 출범한 신한라이프의 초대 대표이사를 지내고 이사회 의장까지 지내며 끝나는 줄 알았던 그의 보험과 인연은 우리금융의 동양·ABL생명 인수로 계속 이어졌다.
'포트폴리오 확보'라는 목표 아래 야심 차게 추진한 우리금융의 보험사 인수지만, 갈 길은 멀다. 당장 금융지주의 건전성 지표인 보통주자본비율을 올려야 하는데, 새로 정비해야 하는 보험사가 증자는커녁 비용 절감에 나서야 하는 상황이다. 대표 취임 후 매일경제와 첫 공식 인터뷰를 한 성 대표로는"매각 가능한 모든 부동산과 위험 자산인 주식을 정리하며 고통스러운 재무 건전성 제고 작업을 하고 있다"며"배당은 못할망정 우리금융에 부담이 될 수는 없다. 인력을 제외한 모든 걸 줄이겠다"고 했다.
그러면서 우리금융 우산 아래에서 시너지를 내기 위해 중장기적으로 시니어 사업을 확대하고 해외 진출 기반도 만들겠다고 했다
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