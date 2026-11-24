국토교통부가 추진 중인 성남시 수정구 금토동 공공주택지구 사업이 개발제한구역 해제와 부실한 환경영향평가 문제로 지역 주민과 환경단체의 강한 반발을 사고 있다.

국토교통부 가 주택 공급 확대를 위해 경기 성남시 수정구 금토동 일대에 3800세대 규모의 공공주택지구를 조성하려 추진하자, 해당 지역 주민들과 환경보호 단체들이 강력히 반발하고 있다. 사업 대상지의 대부분이 개발제한구역 에 해당한다는 점과 함께, 사전에 수행된 환경영향 조사 및 주민 의견 수렴 절차가 적절하지 않았다는 지적에서 비롯된 갈등이다.

국토교통부는 주택 물량 확보라는 국가적 목표 달성을 위해 성남시 수정구 금토동 일대 44만7765㎡ 용지에 3800세대 규모의 공공주택지구를 마련할 계획이다. 그러나 전체 사업 면적의 90.9%가 개발제한구역, 즉 그린벨트로 묶여 있어 사업 초기 단계부터 환경 훼손과 원주민 재정착 문제 등으로 인한 사회적 논란이 꾸준히 이어져 왔다.

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전략환경영향평가 절차의 부실함 지적

성남금토2지구금토3통대책위원회와 성남환경운동연합은 24일 공동 성명을 통해 국토교통부에 대한 강력한 비판을 가했다. 두 단체는 "국토교통부가 개발계획의 적정성과 입지 타당성에 대한 충분한 검토 없이 추진 중인 성남금토2 공공주택지구 지정 절차를 즉각 중단하고, 사업의 전면 재검토를 실시하라"고 촉구했다.

대책위와 환경단체들은 '전략환경영향평가' 과정이 충분한 생태 조사 없이 진행되었다고 문제 제기를 했다. 이들은 성명서를 통해 "지난 9월8일 평가서 초안 공람이 시작되었고 11월11일 공청회가 열렸지만, 당시까지도 필수적인 가을철 2차 생태조사가 실시되지 않았다"고 지적했다. 또한 "기초적인 생태조사조차 마치지 않은 채 주민 의견수렴 절차부터 강행했다"며 절차적 하자를 비판했다.

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실제로 금토3통 주민들이 남측 계획지구에서 멸종위기 야생생물 2급인 맹꽁이를 발견해 영상으로 기록했으나, 평가 용역사는 공청회가 끝난 뒤에야 이를 확인하고 주민들에게 자료를 요청하는 등 대응이 지연되었다. 단체들은 "현행 제도가 개발의 타당성을 검증하는 본래의 기능을 상실하고, 정해진 개발계획에 면죄부를 주는 단순한 절차로 전락했다"고 강하게 꼬집었다.

누적 환경영향과 완충 기능 상실 우려

연이은 대규모 개발로 인한 그린벨트의 완충 기능 상실과 누적되는 환경영향에 대한 우려의 목소리도 높다. 인근 지역에는 이미 판교제2테크노밸리가 조성되어 있으며, 기존 성남금토 지구에서도 대규모 그린벨트가 해제되어 제3판교테크노밸리 조성 사업이 진행 중이다.

환경단체들은 "청계산과 개발지역 사이에 남은 녹지의 완충 기능을 보전해야 할 시점에 또다시 대규모 그린벨트를 해제하려 한다"며 우려를 표했다. 이들은 "북측과 남측 계획지구 주변에 보전 가치가 높은 국토환경성평가 1등급 지역이 넓게 분포하고 있다"고 강조했다. 특히 일부 지점에서는 이미 소음이 환경기준을 초과한 상태임에도 불구하고, 누적 환경영향 평가가 제대로 이루어지지 않았다고 비판했다.

주민 참여 부족과 향후 대응 방안

오랜 기간 해당 지역에서 거주해 온 금토3통 주민들은 자신의 삶이 터전이 일방적으로 수용되는 것에 반대하고 있다. 이들은 기존 공청회 등을 통해 구체적인 대안을 마련해 줄 것을 요구했다. 구체적으로 사업구역 축소와 남측 계획지구 제척 등을 제안하며 주민들의 권리와 환경 가치를 함께 보호할 정책을 촉구하고 있다.

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이러한 갈등은 단순히 주택 공급 숫자를 맞추는 문제를 넘어, 급속한城市化 속에서 자연 환경과 지역 사회의 지속 가능한 공존 여부를 묻는 문제로 확장되고 있다. 국토교통부는 주민들과 환경단체들의 주요 지적 사항에 대한 소명의 기회를 가지게 되었고, 앞으로 사업의 재검토 과정을 통해 법적 절차의 완성도와 생태적 건전성을 어떻게 확보할지가 핵심 쟁점으로 부상했다.