성남 야탑동 시내버스 연쇄 추돌사고 48명 중경상

11일 오전 성남 분당구 야탑동에서 출근 시간대 시내버스가 차량 30여 대를 잇따라 들이받아 48명이 중경상을 입었다. 경찰은 운전자 A씨의 음주는 감지되지 않았다고 밝히고 약물 복용 여부를 확인할 방침이다.

11일 오전 경기도 성남시 분당구 야탑동에서 출근 시간대 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 30여 대를 잇따라 들이받는 사고가 발생해 승객 등 48명이 중경상을 입었다. 연합뉴스 취재진이 전한 내용에 따르면 사고는 야탑동 버스정류장 인근 도로에서 일어났으며, 현장에서는 한동안 차량 정체가 이어졌다.

이번 야탑동 시내버스 사고는 출근길 교통이 몰리는 시간에 발생해 주변 도로 이용자들의 피해가 컸다. 경찰과 소방 당국은 사고 직후 현장에 출동해 부상자 구호와 차량 수습 작업을 함께 진행했다.

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야탑동 연쇄 추돌 사고의 발생 경위와 차량 피해

경찰과 소방 당국에 따르면 사고는 11일 오전 7시 34분께 야탑동 벌말사거리 인근에서 발생했다. 60대 남성 A씨가 몰던 340번 시내버스가 앞서 있던 차량들을 잇따라 추돌한 것으로 확인됐다.

추돌 피해는 차량 32대에 이르렀다. 구체적으로는 앞서 있던 시내버스 4대, 화물차 1대, 승용차 27대가 연쇄 충돌에 포함됐다.

추돌이 이어진 뒤 340번 버스는 중앙분리대를 들이받고 멈춰 섰다. 신호 대기 중이던 차량들이 줄지어 있던 구간이었던 만큼 충돌 범위가 넓어진 것으로 보인다.

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피해 차량에 시내버스가 여러 대 포함돼 있어 탑승객 다수가 충격으로 찰과상 등을 입었다. 다만 부상자 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

이번 사고로 승객 등 48명이 중경상을 입었다는 집계는 사고 현장의 혼잡과 충돌 규모를 함께 보여준다. 여러 차량이 얽힌 상황에서 부상자 구호가 동시에 이뤄졌다는 점도 확인된다.

경찰 조사에서 확인된 음주 여부와 추가 확인 사항

경찰은 현장에서 운전자 A씨에 대해 음주 측정을 실시했으며, 그 결과 음주는 감지되지 않았다고 밝혔다. 음주 측정 결과가 사고 원인 전체를 설명하는 것은 아니므로 추가 조사가 필요하다는 입장이 함께 전해졌다.

경찰은 A씨의 약물 복용 여부 등도 확인할 방침이다. 음주가 감지되지 않은 상황에서 다른 요인이 있었는지를 가리기 위한 절차로 이해된다.

이번 사고의 정확한 원인은 경찰 조사가 진행되면서 가려질 것으로 보인다. 현재까지 공개된 자료에는 약물 확인 결과나 조사 완료 시점이 명시되지 않았다.

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사고를 낸 340번 버스는 다수의 차량과 충돌한 뒤 멈춰 섰고, 경찰은 차량 상태와 운행 경위를 함께 살펴보는 것으로 알려졌다. 버스 운행 기록과 현장 상황을 대조하는 작업이 뒤따를 것으로 예상된다.

출근길 도로 통제 해제와 부상자 후속 조치

사고 수습을 위해 현장의 양방향 통행이 한때 차단되면서 출근길 차량 정체가 빚어졌다. 분당구 야탑동 일대를 지나는 운전자들은 우회 경로를 찾아야 했다.

현재는 파손 차량 이동 조치가 마무리되면서 도로 통제가 모두 해제된 상태다. 사고 현장을 지나는 차량은 정상적으로 통행할 수 있게 됐다.

이번 사고는 신호 대기 중이던 운전자들이 미처 피하기 어려웠던 상황에서 발생했다는 점에서, 출근길 정차 차량이 연쇄 피해를 입을 수 있다는 사실을 보여준다. 같은 구간을 자주 이용하는 시민들에게는 주의가 필요한 장면이다.

부상자들은 찰과상 등 상태에 맞춰 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다. 승객 가운데 상당수가 충격을 받은 만큼 정확한 치료 경과는 후속 보도로 확인해야 한다.

경찰은 음주 측정 결과와 약물 복용 여부 확인을 통해 사고 경위를 정리할 계획이다. 사고 원인과 책임 소재가 가려지는 시점에 따라 버스 운행 관리와 정류장 주변 교통 안전에 대한 논의도 이어질 수 있다.