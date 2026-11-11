1기 요양보호사 김정임의 80년 삶, 가부장제를 이겨낸 여성사의 기록

1945년생 김정임 할머니의 구술생애사가 공개됩니다. 가부장제 속 생존과 경제 독립, 1기 요양보호사 활동 등 평범하지만 위대한 여성의 삶을 다룹니다.

2022년 발간된 책 < 평범하지만 결코 평범해서는 안 되는 >을 기억하는가. 책 출간으로부터 4년이 지난 올해 여름, 여성 서사 아카이브 플랫폼 '플랫'은 여섯 번째 입주자 프로젝트 '그러코 이 집안을 이겨나갔어' 연재를 시작했다. 이 프로젝트의 주인공은 1945년생 김정임 할머니다.

손녀 이수영 씨는 79세인 친할머니의 삶을 묻고 기록하며 구술생애사를 완성했다. 60, 70년대 견고했던 농촌 가부장제 속에서 정임씨는 때로는 순응했지만 결코 굽히지 않았다. 농촌을 떠나 도시로 상경하고, 가게를 운영하며 가족의 생계를 짊어지고 기어코 집안을 이겨냈다. 이는 단순한 가족사 기록을 넘어, 동시대를 살아온 여성들의 삶과 욕망을 이해하는 중요한 참고자료가 될 것이다.

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통장 하나 만들어낸 경제 주체로의 성장

김정임 할머니는 평생 자신의 이름을 달한 통장을 만들지 못했다. 남편이 가장이니 남자가 돈을 가져야 한다는 당시의 관념 때문이다. 빚을 갚기 위해 식당에서 일했지만, 벌어들인 돈은 모두 할아버지에게 건넸다. 하지만 시간이 지나면서 고생해서 번 돈이 왜 모두 남편에게 가야 하느냐는 의문이 들기 시작했다.

60세가 넘어서야 비로소 내 이름으로 된 통장을 만들 수 있었다. 빚을 갚고 난 후 첫날, 일한 만큼 돈이 들어오는 재미를 느꼈다. 친구와 밥도 사 먹고 옷도 사 입으며 자유로운 세상을 만끽했다. 이후 큰딸과 작은딸에게 돈을 빌려주며 가정 내에서 경제적 주체로서의 위상을 굳혔다.

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노인 돌봄 서비스의 선구자, 전국 1기 자격증

힘든 삶을 살아본 정임씨는 자신이 움직일 수 있는 동안 사회에 도움이 되고 싶었다. 당시 새로 도입된 요양보호사 제도를 알게 된 할머니는 60대 초반의 고령에도 불구하고 자격증 취득을 결심했다. 처음에는 국민학교 졸업자인 자신이 무언가 할 수 있겠느냐는 우려가 있었으나, 다른 사람도 하는 것이라면 자신도 못할 이유가 없다고 생각했다.

한 달간 수업과 실습에 몰두하며 공부했다. 심지어 계 모임에서 계획한 중국 여행도 자격증 실습 기간과 겹쳐 포기해야 했지만 후회는 없었다. 결과적으로 정임씨는 전국 1기로 자격증에 합격했다. 이 자격증으로 '노노케어' 일자리를 얻었고, 주 3시간 근무로 월 40만 원을 벌며 86세 할머님을 3년간 보살폈다.

어린이집과 밭, 삶의 즐거움과 상실

70대 초반 요양보호사를 그만둔 정임씨는 근처 어린이집에서 급식 요리사로 일했다. 원장님은 전권을 위임하며 '하고 싶은 대로 하라'고 하셨다. 정임씨는 아이들을 위해 양념 없이 육개장을 만들기도 했으며, 직원들의 입맛도 사로잡았다. 소문이 자자해져 원하지 않는 아이들까지 몰릴 정도였다.

그 후 어등산 밑에서 밭을 가꿨다. 15년 동안 정성껏 가꾼 밭이었지만, 여름날 할아버지의 실수로 제초제가 뿌려지며 모든 작물이 죽었다. 이 충격은 정임씨에게 큰 스트레스가 되었으며, 이후 얼굴 신경 마비, 불면증, 우울증 등 건강 이상을 초래했다. 허리 수술로 2024년을 끝으로 경작을 포기했다.

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건강을 유지하며 이어지는 돌봄의 순환

최근 4년 전 할아버지가 위암 수술을 받았을 때, 정임씨는 직접 간병하며 남편을 돌봤다. 몸이 약해진 할아버지를 보며 안타까운 마음도 들었지만, 자식들이 후회하지 않도록 최선을 다했다. 지금은 노인 일자리로 더 노쇠한 노인의 말벗이 되어주며, 할아버지 병간호를 하며 요양보호사 수당도 받고 있다.

인터뷰 종료 후 2년이 흘렀다. 할아버지의 실제 나이는 79세이며, 할머니는 81세로 불렀다. 뇌경색과 허리 수술이라는 시련 속에서도 정임씨는 새벽부터 일어나 밥을 짓고, 아파트 공동 텃밭에서 흙을 만지며 삶을 이어가고 있다. 갓난아기 때 세상을 떠난 언니의 이름으로 호적에 올라 평생을 살아왔지만, 그녀의 삶은 단순한 희생이 아닌 판단과 의지의 연속이었다.