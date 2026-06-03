설화는 한국 문화 이해하는 입구…이야기의 힘·상상력 경탄

한국 문화를 이해하는 입구인 설화는 우리가 모르는 이야기로 가득 차 있다. 작가 앤젤라 미영 허는 '우리, 메아리처럼'이라는 장편소설을 통해 한국의 옛이야기 속에 숨겨진 힘과 상상력을 keş우려 한다.

한국 문화 를 이해하는 입구인 설화는 우리가 모르는 이야기로 가득 차 있다. 작가 앤젤라 미영 허 는 '우리, 메아리처럼 '이라는 장편소설을 통해 한국의 옛이야기 속에 숨겨진 힘과 상상력을 keş우려 한다.

이야기 속의 여주인공들은 모두 비극적인 운명을 맞이하지만, 작가는 이 비극을 통해 여성에게 부과되는 문화적·사회적 기대에 대해 고민하게 한다. 작품은 남극의 과학 기지에서 시작되며, 주인공 엘사는 '유령 입자'라 불리는 중성미자를 연구하는 입자 물리학자. 그는 어머니가 들려주는 설화 속 여성들의 비극과 집안의 저주로부터 벗어나기 위해 과학이라는 합리와 이성의 세계로 도피한다. 작가는 '포클론'이라는 단어를 만들었는데, 이는 가족의 고독, 문화적 증후군, 가족에게 갇힘을 의미한다.

작가는 작품 속 여러 여성 주인공이 등장하는 여러 옛이야기를 1인칭 시점으로 재구성해 여성들의 목소리를 불러낸다. 이야기를 다시 써 내려가며 세대를 거듭하며 반복되는 비극에서 벗어나려는 한 여성의 모험담으로도 읽힌다. 작가는 '옛이야기 속 주인공이 자신의 진실을 말하고, 다른 사람들이 자신의 이야기를 듣고 이해해 주기를 바랄 때 비로소 주체성이 생깁니다. 사과와 용서, 서로를 이해하려는 이야기로 재해석하려 했어요.

'라고 말했다. 작가는 '한국의 옛이야기에서 나만의 의미를 찾고, 그 속에서 아름다움과 연민, 용서를 발견하고자 하는 노력의 결과물'이라며 '여성들을 단순한 희생자나 조연이 아니라 여행자이자 탐험가, 이주민이자 진실을 전하는 존재로 바라보고 싶었다'고 강조했다





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