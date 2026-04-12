설예은·바비 래미, ‘한·영 컬링 커플’ 공식 대회 첫 출전… 2030 올림픽 동반 금메달 꿈꾼다

한국과 영국의 컬링 커플 설예은과 바비 래미가 캐나다 락리그에 출전하여 공식 대회에서 처음으로 호흡을 맞췄다. 2030 알프스 올림픽에서 동반 금메달을 목표로 하는 이들의 활약이 기대된다.

공식 경기에 처음으로 한 팀으로 출전한 한국과 영국의 컬링 커플 설예은 과 바비 래미 가 드디어 꿈을 이뤘다. 설예은 은 12일(한국시간) 캐나다 토론토에서 열린 프로 컬링리그 ‘ 락리그 (Rock League)’ 혼성 4인조 경기에 다국적팀 ‘타이푼 컬링클럽’ 소속으로 바비 래미 와 함께 출전했다. 설예은 이 리드, 래미가 세컨을 맡았으며, 김민지가 서드, 니클라스 에딘이 스킵으로 팀을 이뤘다. 락리그 는 캐나다, 유럽, 미국, 아시아·태평양을 연고로 하는 6팀이 참가하는 이색 리그로, 팀당 남녀 5명씩 총 10명으로 구성되어 경쟁한다. 설예은 은 경기도청 동료인 김민지, 남자친구 래미, 안나 하셀보리(스웨덴), 요시다 치나미(일본) 등과 함께 타이푼CC 팀을 이루어 경기에 임했다. 설예은 과 래미가 같은 팀에서 스위핑하는 장면은 많은 이들의 이목을 집중시켰다.

비록 타이푼CC는 노던 유나이티드에 2-5로 패했지만, 총점 순위 3위로 준결승에 진출하여 2위 노던 유나이티드와 리턴매치를 치르게 되었다. 설예은은 래미와 한 팀으로 경기를 뛴 소감에 대해 “우리의 선택은 아니었지만, 주최 측이 우리가 커플인 점을 고려해 의도적으로 한 팀에 넣어준 것 같다. 오히려 좋았다”고 밝히며 웃음을 지었다. 래미와의 호흡에 대해서는 “함께 경기를 하고 스위핑을 하는게 너무 재미있었다. 래미가 완벽한 스위퍼란걸 알기에 제 샷을 던질 때도 마음이 무척 편했다. 서로 즐겼고, 서로 의견도 잘 맞았다. 중간에 스톤 터치가 한번 있었던 것만 빼면 완벽한 호흡이었다”고 말했다. \두 사람의 만남은 3년 전 그랜드슬램 대회에서 시작되었다. 설예은이 래미의 스위핑에 감탄하여 경기 장면을 SNS에 올렸고, 이를 확인한 래미가 DM을 보내 적극적으로 구애하며 국경을 초월한 사랑을 시작했다. 쌍둥이 언니 설예지는 래미를 ‘제부’라고 부르고, 대표팀 동료들은 ‘밥서방’이라고 부르는 등 주변에서도 이들의 관계를 긍정적으로 바라보고 있다. 이들은 지난 2월 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에도 함께 출전하여 많은 화제를 모았다. 당시 설예은은 한국 여자컬링 국가대표로 출전하여 아쉽게 4강 진출에 실패했고, 래미는 영국 남자 국가대표로 출전하여 2회 연속 은메달을 획득했다. 올림픽 기간 중 진행된 인터뷰에서 두 사람은 “국제클럽대회에 믹스더블(혼성 2인조)로 나가보는 게 꿈”이라고 밝힌 바 있다. 이번 락리그 출전을 통해 2인조는 아니지만 4인조로 함께 경기에 출전하며 첫 번째 꿈을 이루었고, 이제는 2030 알프스 올림픽에서 한국과 영국 국가대표로 출전하여 금메달을 목에 거는 것을 목표로 하고 있다. 이들의 아름다운 컬링 로맨스는 앞으로도 많은 사람들에게 감동과 기대를 선사할 것이다.\이번 락리그 출전을 통해 설예은과 래미는 단순한 연인 관계를 넘어 컬링 파트너로서의 면모를 보여주었다. 그들은 서로의 장점을 이해하고, 팀워크를 통해 경쟁력을 높이는 모습을 보여주며 컬링 팬들에게 깊은 인상을 남겼다. 특히, 설예은은 래미의 완벽한 스위핑 실력을 믿고 자신의 샷에 집중할 수 있었고, 래미는 설예은의 리드 역할에 맞춰 팀을 이끌어가는 모습을 보여주면서 서로에게 긍정적인 시너지를 창출했다. 이번 대회를 통해 두 사람은 컬링 실력뿐만 아니라, 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 다시 한번 확인하는 계기를 마련했다. 또한, 4인조 경기에 출전함으로써 믹스더블과는 또 다른 전략과 팀워크를 경험하며, 앞으로의 컬링 선수로서의 성장 가능성을 더욱 넓혔다. 이번 락리그에서의 경험은 두 사람에게 2030 알프스 올림픽을 향한 여정의 중요한 발판이 될 것이며, 앞으로의 활약에 대한 기대감을 높였다





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