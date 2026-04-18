설악산 입구 작은 카페, 여성 클라이밍 사진작가 강레아의 찰나를 담다

강원도 설악산 입구의 작은 카페는 한국 최초 여성 클라이밍 사진작가 강레아 씨의 작업실이자 갤러리입니다. 그녀는 이곳에 설악의 숨 막히는 순간을 담은 사진들을 전시하며, 방문객들에게 산의 기운과 교감할 수 있는 특별한 경험을 선사합니다. 어린 시절 산골에서 자라 서울로 와 사진 작가의 길을 걷게 된 그의 삶과 예술 세계를 조명합니다.

강원도 설악산 입구에 자리한 작은 카페는 단순한 휴식 공간을 넘어, 산과 사진이 만나는 작은 전시관이자 산을 사랑하는 이들의 이야기가 샘솟는 특별한 공간입니다. 이곳의 주인은 한국 최초의 여성 클라이밍 사진작가 인 강레아 (59)씨입니다. 설악산 을 품은 작업실 겸 카페에서 그녀는 오늘도 바위와 바람, 그리고 그 속에 깃든 산의 이야기를 사진으로 풀어냅니다. 초록빛 기운이 막 피어오르기 시작한 4월, 그녀를 만나 삶과 사진, 그리고 산에 대한 이야기를 들어보았습니다. 그녀의 사진은 단순한 풍경 기록을 넘어, 산을 사랑하지만 오르지 못하는 이들에게는 대신 걸어주는 길이 되고, 바람을 맞지 못하는 이들에게는 상상의 숨결이 됩니다. 흑백의 이미지들은 여백을 통해 더 많은 감정을 불러내고, 빛과 어둠이 교차하는 장면들은 방문객 각자의 기억을 건드립니다. 이곳에서는 커피보다 오래 남는 것이 있습니다. 그것은 사진이 남긴 감정의 잔향이며, 결국 스스로의 마음과 마주하게 되는 시간입니다.

카페 내부는 작은 미술관처럼 꾸며져 있으며, 벽면을 채운 다양한 흑백 사진과 곳곳에 놓인 식물 화분이 공간에 생기를 더합니다. 통유리창을 통해 설악산의 기암괴석과 마을 풍경이 한눈에 들어옵니다. 방문객들은 나무에 매달린 글귀들을 통해 작가에 대한 경외와 응원, 그리고 산에 대한 그리움을 남기며 이곳에서의 경험을 공유합니다. 강레아 작가는 스스로를 검은색이 없는 눈꽃 세상에서 자란 사람이라고 칭합니다. 전북 무주의 깊은 산골 마을에서 어린 시절을 보낸 그는, 겨울이면 늘 하얗게 눈 덮인 산속에서 자랐습니다. 그에게 산은 단순한 풍경이 아니라 삶의 배경이자 뿌리였으며, 어머니의 품처럼 포근한 안식처이자 힘들 때 기대는 버팀목이었습니다. 초등학교 졸업 후 서울로 이주하여 도시에서의 학업을 시작했지만, 마음 한편에는 늘 고향의 산이 자리하고 있었습니다. 어린 시절 몸에 밴 자연의 기억은 시간이 흐를수록 더욱 선명해졌습니다. 열아홉 살, 산을 좋아하는 친구들과 가야산에 올랐던 경험은 그의 삶에 전환점이 되었습니다. 새벽 3시, 어둠을 뚫고 정상에 섰을 때 극심한 체력 고갈로 한계에 다다랐지만, 해가 떠오르기 직전 능선을 따라 번져오는 여명의 풍경이 그를 다시 일으켜 세웠습니다. 어린 시절 아래에서 올려다보던 산은 정상에서 전혀 다른 모습으로 펼쳐졌고, 익숙했던 풍경은 낯설고도 신비로운 존재로 다가왔습니다. 그는 그때의 기억을 떠올리며, 마치 무지개빛처럼 영롱한 색상이 눈앞에 펼쳐졌던 순간, 숨이 멎는 것 같았다고 말합니다. 단순한 풍경 이상의 경험, 산이 가진 기운과 말로 표현하기 어려운 오묘함을 다시금 느끼게 된 그 순간, 자연이 주는 힘이 얼마나 큰지 새삼 깨달았습니다. 그날 새벽, 능선을 따라 스며드는 남빛과 주홍, 선홍의 기운이 황토의 결 속에서 군청과 귤빛, 붉은 빛으로 어우러지며 오묘하게 번져갔고, 빛은 숨을 쉬듯 색을 바꾸며 신비롭게 피어났습니다. 그 장면 앞에서 그는 순간을 붙잡고 싶다는 강렬한 충동을 느꼈고, 이를 계기로 산의 찰나를 사진으로 기록하려는 마음이 그의 내면에 깊이 자리 잡게 되었습니다. 산을 사랑하는 마음과 사진에 대한 열정이 만나, 강레아 작가의 새로운 삶이 시작되었습니다. 대학에서 의상 디자인을 전공하며 소재의 질감과 특성을 이해하고 미적 표현과 기능을 구현하는 과정은 그의 관심사를 자연스럽게 확장시켰습니다. 재학 중 아르바이트를 하며 처음 카메라를 잡았을 때, 셔터를 누르는 순간 전혀 새로운 감각을 경험했습니다. 사람의 표정과 빛, 그날의 시간을 한 장에 담아내는 일은 단순한 기록을 넘어 순간을 붙잡는 특별한 일이었습니다. 사진을 본업으로 삼으면서 일에 대한 그의 태도 역시 달라졌습니다. 소중한 순간을 기록하는 일의 무게를 깨달은 그는 더 깊이 배우기 위해 다시 공부를 결심했고, 결국 대학 사진학과에 진학했습니다. 이후 카메라는 그의 일상에서 떼려야 뗄 수 없는 존재가 되었고, 그 인연은 지금의 그를 만들어냈습니다. 그는 자신의 길을 우연처럼 시작된 필연이라고 표현하며, 지나온 시간을 담담하게 들려줍니다. 카메라의 무게를 짊어진 채 이어가는 등반 촬영은 결코 쉽지 않은 일이었습니다. 그러나 등반자들을 렌즈에 담는 순간, 모든 부담은 사라지고 깊은 몰입이 시작되었습니다. 매 순간 펼쳐지는 장면들은 그를 이전에는 알지 못했던 또 다른 세계로 이끌었습니다. 그에게 암반은 위협적이면서도 존엄한 존재였습니다. 거대한 바위벽 앞에서는 인간이 한없이 작아졌고, 그는 늘 긴장과 경외 사이에 서야 했습니다. 몸을 지탱해 주는 자일은 단순한 장비가 아니라 생명줄이었으며, 그것을 놓는다는 것은 곧 허공으로 자신을 내던지는 것과 같았습니다. 인수봉에서의 한 순간은 아직도 그의 기억 속에 선명하게 남아 있습니다. 잠시 바위에 몸을 기대고 숨을 고르던 찰나, 마치 허공으로 떨어질 것 같은 느낌에 정신이 번쩍 들었습니다. 그때 그는 문득 깨달았습니다. 아, 지구가 살아있는 존재구나. 그는 말합니다. 일에 대한 깊은 몰입이 없었다면 이미 등반을 떠났을지도 모른다고. 하지만 누구보다 강하게 몰입했던 그는 아픔과 상처 속에서도 멈추지 않았습니다. 암반 위에 뿌리내린 삶, 소나무에서 발견한 버팀의 의미를 통해 그는 자연과의 깊은 교감을 이어갔습니다. 척박한 환경에서도 끝까지 생을 이어가는 소나무의 모습에서 그는 '환경'과 '버팀'이라는 의미를 발견했습니다. 이후 그의 시선 속에서 소나무는 점점 인간과 닮아가기 시작했고, 바람과 눈, 비를 견디며 절벽에 서 있는 모습은 마치 한계에 맞서 버티는 인간의 형상과 겹쳐졌습니다. 그는 사람을 대하듯 그 나무들을 사계절 내내 기록하기 시작했습니다. 그렇게 그의 사진 속 소나무는 자연을 넘어 시간을 견딘 또 하나의 생명으로 자리 잡았습니다





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