설악산 초입, 강레아 사진작가의 렌즈에 담긴 산의 숨결

강원도 설악산 초입의 한 카페가 한국 최초 여성 클라이밍 사진작가 강레아 씨의 작품 전시 공간으로 재탄생했다. 벽면을 채운 사진들은 산의 웅장함과 섬세함을 담아내며, 방문객들에게 특별한 경험을 선사한다. 작가는 어린 시절 산골에서의 경험과 19세 가야산에서의 여명 풍경, 그리고 암반 등반 중 겪은 순간들을 통해 산과의 깊은 인연을 맺고 사진작가로 성장했다. 특히 척박한 환경에서도 꿋꿋이 살아가는 소나무에서 '버팀'의 의미를 발견하고, 이를 인간의 삶과 연결 지어 사진에 담아내며 깊은 울림을 선사한다.

강원도 설악산 초입에 자리한 작은 카페는 평범한 찻집이 아니다. 커피 향에 이끌려 들어선 사람들은 벽면을 가득 채운 사진들에 시선을 빼앗긴다. 바위에 뿌리내린 소나무 , 깎아지른 듯한 절벽, 계곡 위로 피어오르는 운무 등 좀처럼 가까이 다가가기 힘든 산의 풍경이 마치 살아 숨 쉬는 듯 생생하게 펼쳐진다. 이 특별한 공간은 한국 최초의 여성 클라이밍 사진작가 , 강레아 (59) 씨의 손길이 닿아 탄생한, 산과 사진이 만나는 작은 전시관이자 산을 사랑하는 이들의 이야기가 꽃피는 장소이다. 오늘도 그녀는 설악산 을 품은 작업실 겸 카페에서 바위와 바람, 그리고 그 속에 깃든 산의 이야기를 사진으로 풀어내고 있다. 초록 기운이 움트기 시작한 4월, 그녀의 삶과 사진, 그리고 산에 대한 이야기를 들어보았다.

카페의 시간은 독특하게 흐른다. 주인장은 커피를 내리는 것보다 사진에 얽힌 이야기를 풀어내는 데 더 능숙하다. 그녀가 사진 한 장을 꺼내 들면, 산길의 굴곡과 촬영 당시의 긴장감, 스쳐 지나간 바람과 빛의 결까지 생생하게 되살아난다. 그녀의 이야기에 귀 기울이다 보면 어느새 손안의 커피는 식어있고, 사람들은 사진 속 풍경에 깊이 빠져든다. 이곳의 사진은 단순한 풍경 기록을 넘어, 산을 오르지 못하는 이들에게는 대신 걸어주는 길이 되고, 바람을 느끼지 못하는 이들에게는 상상의 숨결이 된다. 방문객들은 사진 앞에 멈춰 서서 보이지 않는 바람 소리, 들리지 않는 산의 소리를 마음속으로 그려본다. 흑백 사진의 여백은 오히려 더 많은 감정을 불러일으키고, 빛과 어둠의 교차는 각자의 기억을 건드린다. 이곳에서는 커피보다 더 오래 남는 것이 있다. 그것은 사진이 남긴 감정의 잔향이며, 궁극적으로는 자기 자신과의 마주함이다.

카페 내부는 작은 미술관을 연상시킨다. 벽면을 장식한 다양한 사진과 곳곳의 식물 화분은 공간에 생기를 불어넣는다. 사방의 통유리를 통해 설악산의 기암괴석과 마을 풍경이 한눈에 들어온다. 흑백 사진은 설악의 장엄한 순간을 포착하며 공간 전체를 하나의 갤러리로 완성한다. 방문객들은 이곳에서 단순한 감상을 넘어 각자의 마음을 남긴다. 나무에 매달린 수많은 글귀들에는 ‘영원한 산악이여, 작가여 영원하라’는 경외와 응원이, ‘산이 그리울 때 다시 오겠다’는 그리움과 약속이 담겨 있다.

작가는 스스로를 ‘검은색이 없는 눈꽃 세상에서 자란 사람’이라고 칭한다. 전북 무주의 깊은 산골 마을에서 어린 시절을 보낸 그녀에게 산은 삶의 배경이자 뿌리였으며, 어머니의 품처럼 포근한 안식처이자 기댈 수 있는 버팀목이었다. ‘저는 깊은 산골에서 자랐습니다. 사방이 산과 나무로 둘러싸인 마을이었죠. 숲의 냄새와 바람 소리 속에서 자연과 함께했던 어린 시절은 지금 돌아봐도 큰 축복이었다고 생각합니다.’ 초등학교 졸업 후 서울로 온 그녀는 새로운 환경에 적응했지만, 마음 한편에는 늘 고향의 산이 자리하고 있었다. 어린 시절 몸에 밴 자연의 기억은 시간이 흐를수록 더욱 선명해졌다. 서울은 새로운 기회를 열어준 동시에 자신의 뿌리를 되돌아보게 하는 공간이 되었다. 열아홉 살, 산을 좋아하는 친구들과 산악회 활동을 하며 가야산에 올랐다. 새벽 3시, 어둠을 뚫고 정상에 섰을 때 그녀는 극심한 체력 고갈로 모든 것을 포기해야 할 만큼 한계에 다다라 있었다. 그러나 해가 떠오르기 직전, 능선을 따라 번져오는 여명의 풍경이 그녀를 다시 일으켜 세웠다. 어린 시절 늘 아래에서 올려다보던 산은 정상에서 전혀 다른 모습으로 펼쳐졌고, 익숙했던 풍경은 낯설고도 신비로운 존재로 다가왔다. ‘마치 무지개빛처럼 영롱한 색상이 눈앞에 펼쳐졌어요. 그 장면을 보는 순간, 숨이 멎는 것 같았죠.’ 그녀는 그때의 기억을 또렷하게 간직하고 있었다. 단순한 풍경 이상의 경험이었다고 덧붙인다. ‘그 순간, 산이 가진 기운과 말로 표현하기 어려운 오묘함을 다시금 느끼게 됐어요. 자연이 주는 힘이 얼마나 큰지 새삼 깨달았죠.’ 짧은 순간이었지만 오래도록 마음에 남을 특별한 기억이었다. 그녀는 그날을 떠올리며 조용히 미소 지었다. 새벽, 능선을 따라 스며드는 남빛과 주홍, 선홍의 기운이 황토의 결 속에서 군청과 귤빛, 붉은 빛으로 어우러지며 오묘하게 번져갔고 빛은 숨을 쉬듯 색을 바꾸며 신비롭게 피어났다. 그 장면 앞에서 그녀는 순간을 붙잡고 싶다는 강렬한 충동을 느꼈고, 이를 계기로 산의 찰나를 사진으로 기록하려는 마음이 내면에 깊이 자리 잡게 되었다.

산을 향한 인연을 맺기 시작하던 시기, 그녀는 대학에서 의상 디자인을 전공하고 있었다. 소재의 질감과 특성을 이해하고 디자인으로 미적 표현과 기능을 구현하는 과정 속에서 그녀의 관심은 점차 또 다른 형태로 확장되어 갔다. 재학 중 웨딩숍에서 아르바이트를 하며 처음 카메라를 잡은 그녀는, 셔터를 누르는 순간 전혀 새로운 감각을 경험했다. 사람의 표정과 빛, 그날의 시간을 한 장에 담아내는 일은 단순한 기록을 넘어 순간을 붙잡는 특별한 일이었다. 사진을 본업으로 삼으면서 일에 대한 그녀의 태도 역시 달라졌다. 소중한 순간을 기록하는 일의 무게를 깨달은 그녀는 더 깊이 배우기 위해 다시 공부를 결심했고, 결국 대학 사진학과에 진학했다. 이후 카메라는 그녀의 일상에서 떼려야 뗄 수 없는 존재가 되었고, 그 인연은 지금의 그녀를 만들어냈다. ‘돌이켜보면 그 모든 과정이 이어져서 지금의 작가로 성장할 수 있었던 것 같아요. 하나하나의 선택이 결국 지금의 저를 만든 셈이죠.’ 그녀는 자신의 길을 ‘우연처럼 시작된 필연’이라 표현하며 지나온 시간을 담담하게 들려준다.

다시 산으로 돌아온 그녀는 카메라의 무게를 짊어진 채 등반 촬영을 이어갔다. 결코 쉽지 않은 일이었지만, 등반자들을 렌즈에 담는 순간, 모든 부담은 사라지고 깊은 몰입이 시작되었다. 매 순간 펼쳐지는 장면들은 그녀를 이전에는 알지 못했던 또 다른 세계로 이끌고 있었다. 그녀에게 암반은 위협적이면서도 존엄한 존재였다. 거대한 바위벽 앞에서는 인간이 한없이 작아졌다. 그녀는 늘 긴장과 경외 사이에 서야 했다. 몸을 지탱해 주는 자일은 단순한 장비가 아니라 생명줄이었다. 그것을 놓는다는 것은 곧 허공으로 자신을 내던지는 것과 같았다. 인수봉에서의 한 순간은 아직도 그녀의 기억 속에 선명하게 남아 있다. 잠시 바위에 몸을 기대고 숨을 고르던 찰나, 마치 허공으로 떨어질 것 같은 느낌에 정신이 번쩍 들었다. 그때 그녀는 문득 깨달았다. ‘아, 지구가 살아있는 존재구나.’ 그녀는 말한다. 일에 대한 깊은 몰입이 없었다면 이미 등반을 떠났을지도 모른다고. 하지만 누구보다 강하게 몰입했던 그녀는 아픔과 상처 속에서도 멈추지 않았다.

작가의 시선은 점차 사람에서 자연으로 옮겨갔다. 그 변화의 출발점에는 북한산 인수봉 오아시스 바위턱에 서 있던 한 그루 소나무가 있었다. 흙 한 줌 없는 암반 위에서 뿌리를 내리고 바위를 뚫으며 살아가는 그 모습은 그녀에게 기적처럼 다가왔다. 그녀는 소나무를 통해 ‘환경’과 ‘버팀’이라는 의미를 발견했다. 척박한 조건 속에서도 끝까지 생을 이어가는 힘, 그리고 그 뿌리에 의지해 암벽을 오르는 사람들의 모습은 그녀에게 깊은 인상을 남겼다. 소나무는 더 이상 식물이 아니라 극한을 견디며 누군가를 지탱하는 존재로 다가왔다. ‘열악한 환경에서도 끝내 살아남고 누군가에게는 의지할 수 있는 존재가 되는 모습… 그게 바로 소나무였습니다.’ 이후 그녀의 시선 속에서 소나무는 점점 인간과 닮아가기 시작했다. 바람과 눈, 비를 견디며 절벽에 서 있는 모습은 마치 한계에 맞서 버티는 인간의 형상과 겹쳐졌다. 그녀는 사람을 대하듯 그 나무들을 사계절 내내 기록하기 시작했다. 그렇게 그녀의 사진 속 소나무는 자연을 넘어 시간을 견딘 또 하나의 생명으로 자리 잡았다. 운무 속에서 나타났다가 사라지는 소나무의 풍경은 더욱 강렬한 기억으로 남았다. 그 장면은 혹독한 겨울을 견디는 존재의 상징처럼 다가왔다. 긴 고독의 시간을 버텨낸 뒤에야 비로소 맞이하는 봄, 그리고 그 시간을 지탱하는 힘은 결국 화려한 세상의 인정이 아니라, 나를 기억해 주는 단 한 사람의 진심일지도 모른다는 깨달음으로 이어졌다. ‘소나무는 살아 있는 생명체였고, 저에게는 대화의 상대였어요.’ 깊이 몰입했던 그 시절을 떠올리며 그녀는 다시는 그만큼의 몰입을 경험하기 어려울 것 같다고 말한다. 그만큼 소나무와 마주한 시간은 특별했고 살아 있는 존재와 교감하는 순간들이었다.

‘입산 통제가 아니었다면 많은 사람들이 오갔을 텐데, 그날은 오직 저 혼자였어요. 혼자서 소나무와 대화를 나눌 수 있는 시간을 부여받은 게 정말 행운처럼 느껴졌죠.’ 그녀는 가장 오래 기억에 남는 촬영지로 북한산 만경대를 떠올리며 그날의 고요와 특별한 시간을 잊지 못한다고 말한다. 전날 밤 홀로 입산한 그녀는 차 안에서 잠을 청한 뒤 새벽에 산에 올랐다. 곧 눈이 쏟아지며 입산이 통제되었고 산에는 그녀 혼자만 남았다. 짙은 운무 속에서 오직 한 그루 소나무만이 모습을 드러냈다. 그녀는 다섯 시간 동안 그 나무 앞을 지키며 마치 대화를 나누듯 바라보았다. 그 순간, 사진가에게 기다림이란 기술이 아니라 태도임을 다시금 깨달았다고 회상한다. ‘운무에 갇혔다가 사라지면 다시 나타나고 숨었다가 또 모습을 드러내는 그 모습이… 마치 저에게 말을 거는 것 같았어요.’





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강레아 클라이밍 사진작가 설악산 자연 사진 소나무

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