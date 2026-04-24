설거지까지…집 50채 빌려 로봇 교육하는 AI 기업

피지컬AI 기업 슈퍼브AI가 로봇 교육을 위해 50채의 집을 임대하여 108만 프레임의 행동 데이터를 수집하는 현장을 소개합니다. 로봇의 두뇌 개발 경쟁, 훈련 데이터의 중요성, 그리고 K-피지컬AI의 생존 전략까지 심층적으로 다룹니다.

한 남자가 집 안을 돌아다니며 빨래를 개고, 설거지를 하고, 화분에 물을 주는 일상이 펼쳐진다. 그의 가슴에는 카메라가 달려 있고, 주변에는 고해상도 카메라 세 대가 그를 에워싸고 촬영을 진행한다. 이는 단순한 관찰 예능 촬영이 아닌, 피지컬AI 기업 슈퍼브AI 가 로봇을 교육하기 위한 행동 데이터 를 수집하는 현장이다.

슈퍼브AI는 지난해 하반기부터 50채의 집을 임대하여 반년 가까이 로봇 시청자를 위한 촬영을 진행하며 108만 프레임의 영상을 확보했다. 이 영상들은 빨래를 갤 때의 미세한 손동작, 수건과 바지를 접는 순서, 다림질의 전 과정 등 로봇 교육에 필요한 상세한 정보를 담고 있다. 피지컬AI의 핵심 경쟁력은 바로 이러한 데이터 확보와 이를 바탕으로 한 로봇의 학습 능력에 달려 있다. AI가 실제 몸을 갖추고 현실 세계에서 작동하게 되면 제조, 물류, 서비스 등 다양한 산업 분야에 혁신적인 변화가 일어날 것이다.

전 세계 테크 기업들이 피지컬AI에 집중하는 이유가 바로 여기에 있다. 슈퍼브AI는 LLM(거대 언어모델)의 발전에 발맞춰 AI를 현실 세계로 구현하는 피지컬AI 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 챗봇이 텍스트 기반으로 작동하는 반면, 로봇은 물리적 세계에서 작동해야 하므로 별도의 두뇌가 필요하다. 예를 들어, 로봇이 커피를 나르다 갑자기 멈춰 섰을 때, VLM(비전-언어 모델)은 카메라를 통해 사람을 인식하고, 정책 모델은 멈춰야 함을 판단하며, VLA(비전-언어-행동 모델)는 방향을 틀어 다시 이동하는 명령을 실행한다.

슈퍼브AI는 독자적인 파운데이션 모델 프로젝트를 통해 108만 프레임의 영상을 직접 촬영하고, 로봇 학습에 필요한 행동 데이터를 축적하고 있다. LLM이 텍스트 데이터를 학습하는 것처럼, 로봇은 행동 데이터를 학습해야 하며, 이는 피지컬AI 기술의 중요한 출발점이자 승부처이다. 슈퍼브AI는 로봇의 두뇌 개발, 훈련 데이터 축적, 로봇 관제 시스템 구축, 그리고 글로벌 경쟁 속에서 K-피지컬AI의 생존 전략을 모색하며 미래 로봇 기술 발전에 기여하고 있다. 로봇이 설거지를 하는 모습은 더 이상 공상과학 소설 속 이야기가 아닌, 현실이 되어가고 있다





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