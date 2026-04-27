선전대 연구진, 탄소 배출 없는 석탄 발전 기술 개발…기후변화 대응 새로운 가능성 제시

선전대 연구진이 석탄을 탄소 배출 없이 발전용 연료로 활용할 수 있는 혁신적인 기술을 개발했다. 이 기술은 석탄을 태우지 않고 전기화학 반응을 통해 전기를 생산하며, 탄소를 폐쇄된 시스템 내에서 수거해 대기 중 배출을 차단한다. 연구진은 이 기술이 상용화되면 기후변화 대응의 중요한 수단이 될 것으로 전망하며, 향후 석탄 발전시설을 탄광 지하에 구축해 에너지 생산 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상했다.

선전대 연구진 이 국제학술지 '에너지 리뷰'를 통해 석탄을 탄소 배출 없이 발전용 연료로 활용할 수 있는 혁신적인 기술을 공개했다. 이 기술이 상용화되면 기후변화 대응의 중요한 수단이 될 것으로 기대된다.

현재 석탄은 전 세계 전력 생산의 33%, 중국에서는 55%, 한국에서는 28%를 차지하며 주요 에너지원으로 사용되고 있다. 재생에너지 비중이 증가하고 있지만, 여전히 탄소 배출이 불가피한 석탄의 역할은 중요하다. 연구진은 기존의 석탄 연소 방식을 혁신적으로 개선했다. 기존 방식은 석탄을 태워 열을 발생시키고, 이를 통해 수증기를 만들어 터빈을 돌리는 과정에서 탄소를 배출한다.

그러나 선전대 연구진이 개발한 '무탄소 배출 석탄 연료전지(ZC-DCFC)' 기술은 석탄을 태우지 않고 전기화학 반응을 통해 전기를 생산한다. 석탄을 분쇄해 미세한 가루로 만든 뒤 건조한 다음, 밀폐된 공간에서 산소와 반응시켜 산화 작용을 일으킨다. 이 과정에서 발생하는 전기를 수거하는 방식으로, 탄소는 폐쇄된 시스템 내에서 수거되어 대기 중으로 배출되지 않는다. 이는 기존의 개방형 석탄화력발전과 비교해 탄소 배출을 완전히 차단할 수 있는 혁신적인 접근법이다.

연구진은 이 기술을 통해 석탄을 친환경 에너지원으로 활용할 수 있을 것으로 전망하며, 기후변화 대응에 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 또한, 연구진은 향후 석탄 발전시설을 탄광 지하에 구축할 수 있을 것으로 예상했다. 지하에서 직접 ZC-DCFC 기술을 적용해 전기를 생산한 뒤 송전선을 통해 지상으로 끌어올이는 방식이다. 이는 석탄을 채굴해 지상으로 수송하는 기존 방식과 비교해 에너지 생산 비용을 크게 절감할 수 있는 장점이 있다.

연구진은 현재 석탄화력발전의 에너지 변환 효율이 약 40%에 그친다는 점을 지적하며, 새로운 기술을 적용하면 이 효율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 내다봤다. 이 기술이 상용화되면 석탄을 탄소 배출 없이 효율적으로 활용할 수 있을 뿐만 아니라, 기후변화 대응을 위한 새로운 솔루션으로 주목받을 것으로 보인다





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