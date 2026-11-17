선전에서 개막한 APEC CEO 서밋에 2,000여 개인이 참석했으며 시진핑 주석이 캐나와 베트남 정상과 회동해 경제 협력 의지를 다졌다. 2026 APEC CEO 서밋 선전 이니셔티브도 발표 예정이다.

17일 중국 선전 전하 국제 컨벤션 센터에서 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋이 이틀간의 일정을 시작했다. 이번 서밋은 APEC 지도자 회담을 앞두고 열리는 선제적 행사로, 영국과 프랑스, 독일, 스위스 등 지역 밖 13개 경제체를 포함해 APEC 21개 회원국에서 2,000명이 넘는 정치 및 기업인이 참석했다.

APEC CEO 서밋의 핵심 주제와 참여 기업

18일까지 이어진 이번 서밋은 '포용적 성장,win-win 미래'를 주제로 지역 내 자유무역 확대, 인공지능(AI), 디지털 경제, 공급망 연결성, 녹색 전환을 포함한 지역 경제 협력을 논의한다. 중국 국제무역 촉진 위원회 의장이자 CEO 서밋 의장인 런훙빈은 환영사에서 대화와 논의를 통해 광범위한 합의를 구축하고 교환과 소통을 통해 협상을 성취하기를 희망한다고 밝혔다.

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런훙빈 의장은 또한 아시아태평양 경제 및 무역 협력 과정에서 중국의 발자취를 다시 한 번 남기고 아시아태평양 공동체 구축과 세계 경제의 성장과 번영에 더 큰 공헌을 하고자 한다고 강조했다. 이번 행사에는 전 세계 500대 기업 중 115개 기업이 참가했으며, 미국 기업들이 해외 참가자 중 가장 큰 비중을 차지해 전체의 20%를 기록했다.

중국의 기술 기업인들과 미국의 대표 기업들

중국 기업인으로는 CATL 의장 장위춘, 바이두 의장 리옌훙, BYD 의장 왕추푸, 샤오미 의장 레이쥔, 유트리 설립자 왕싱싱 등이 참석했다. 반면 미국 기업인으로는 보잉 글로벌 회장 브랜든 넬슨, 비자 CEO 라이언 마이너, 마스터카드 CEO 마이클 미에바흐, UPS CEO 캐롤 토메, 구글 글로벌 정부 관계 및 공공 정책 책임자 카란 바티아 등이 참여했다.

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싱화통신은 미국 기업들이 해외 참가자 중 가장 큰 비중을 차지한다고 보도했다. 첫날에는 아시아태평양 지역 경제 협력의 새로운 기회에 대한 비즈니스 대화와 AI 혁신 생태계 구축, 지속 가능한 발전, 아시아태평양 자유무역지대(FTAAP) 구축, 디지털 경제 협력 등 7개 분야에 대한 논의가 진행되었다.

18일 시진핑 연설과 2026 APEC CEO 서밋 선전 이니셔티브

18일 오전 열린 두 번째 날 개회식에서 시진핑 중국 주석은 아시아태평양 경제 협력 비전을 제시하는 기조 연설을 실시할 예정이다. 참석 중인 기업 리더들은 서밋 설립 이후 처음으로 '2026 APEC CEO 서밋 선전 이니셔티브'를 발표할 예정이다. 이 이니셔티브는 지역 경제 협력의 새로운 방향성을 제시할 중요한 문서로 주목받고 있다.

캐나다와 베트남 정상과의 양자 회동 및 다자 협력 강조

시진핑 주석은 첫날 캐나다 마크 카니 총리와 베트남 뜨오람 총서기와 별도의 회동을 가졌다. 이 자리에서 주석은 경제 협력과 다자간 질서를 강조하며 지역 내 협력의 중요성을 다시금 역설했다. 마크 카니 캐나다는 2025년 11월 총리로 취임한 인물로, 뜨오람 베트남 총서기는 중국-베트남 양자 관계 및 다자 간 협력에서의 상호 이익을 강화하기 위한 대화를 나눴다.

이번 서밋은 단순한 기업인 만남을 넘어, 아시아태평양 지역 내 경제 협력의 새로운 지평을 열고 다자간 무역 질서를 강화하는 중요한 플랫폼으로 작용하고 있다. 특히 AI와 디지털 경제, 공급망 강화 등 미래 지향적 주제들이 논의되며 지역 경제의 지속 가능한 성장을 위한 구체적인 방안들이 제시될 전망이다.