선운사 세 지장보살상首次团聚, 불교중앙박물관 특별전 대흥행

전북 고창 선운사 소장 세 구의 지장보살상이 처음으로 한자리에 모인 특별전이 서울 불교중앙박물관에서 개막, 단기간에 2만 명 이상의 관람객을 기록하며 큰 호응을 얻고 있다. 일제강점기 일본 도난 후 극적으로 환수된 선운사 금동지장보살좌상의 이야기와 함께 한국 불교 미술의 정수를 보여주는 전시회.

서울 종로구 불교중앙박물관 에서 열린 특별전 '도솔산 선운사 -선에 들고 구름에 눕다'가 개막 이후 많은 관람객을 끌어모으며 성황을 이루고 있다. 이번 전시는 전북 고창에 있는 선운사 본·말사에 소장된 세 구의 지장보살 상이 처음으로 한자리에 모인 자리로, 도솔암 내원궁 금동 지장보살 좌상, 선운사 지장보궁 금동 지장보살 좌상, 참당암 지장전 섽조 지장보살 좌상 등 보물로 지정된 귀중한 불교 미술품이 공개되었다.

특히 선운사 지장보궁 금동지장보살좌상은 일제강점기인 1936년 일본으로 도난되었다가 2년 만에 귀환한 독특한 역사와 환수 스토리를 지니고 있어 주목받고 있다. 당시 일본에 있던 소장자들이 꿈속에서 지장보살의 꾸짖음을 받고 원인 모을 우환을 겪은 끝에 반환을 결정했다는 전설적인 이야기가 전해지며, 이 불상은 영험한 존재로 여겨져 왔다. 한일 양국 경찰이 함께 불상을 모시러 간 사진 같은 기록도 이 이야기에 신빙성을 더해준다. 이번 전시는 4월 22일에 개막해 7월 31일까지 열리며, 불교중앙박물관 개관 이후 단기간에 가장 많은 관람객을 유치하고 있다.

개관 2007년 이후 한 번도 2만 명을 넘지 못했는데, 이번 전시는 개막 후 약 한 달 만에 2만1천5백 명 이상을 기록했다. 직전 기록인 2022년 고운사 특별전(1만2천여 명)에 비해 관람객 증가 속도가 약 3배 빠르며, 전시 종료 시점에는 총 3만에서 4만 명에 이를 것으로 예상된다. 박물관의 규모를 고려하면 이는 대단한 성과다. 전시에는 삼지장 외에도 선운사 천불도, 내소사 동종, 구암사 월인석보 권15, 내소사 백지묵서묘법연화경 등 희귀한 문화재들이 다양하게 선보인다.

또한 17세기 경탄스님 등이 제작한 개암사 웅진전 목조십육나한상과 같은 조각 작품들도 함께 전시되어 관람객들의 눈길을 끈다. 관람객들은 지장보살상의 역사적 의미와 예술적 가치에 깊은 감명을 받으며 합장하고 오래 머무는 모습을 보이고 있다. 경기도 부천에서 온 이경희 씨는 뉴스를 통해 소식을 접하고 직접 와서 보고 싶었다며, 선운사에 가본 적은 있지만 세 지장보살상을 한자리에서 보는 것은 처음이라고 말했다. 이번 전시는 선운사와 관련된 여러 사찰의 문화재를 종합적으로 조명하는 기회를 제공하며, 한국 불교 미술의 우수성을 널리 알리는 계기가 되고 있다. 전시는 서울 불교중앙박물관에서 7월 31일까지 계속되며, 많은 이들의 방문이 이어지고 있다





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