선관위 개혁 논의: 63년 체제의 종말?

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 중앙선거관리위원회의 구조적 문제가 드러나며 개헌과 해체 수준의 개혁 요구가 제기되는 가운데, 전문가들은 상임위원 확대와 외부 감시 도입 등 다양한 대안을 논의 중이다.

중앙 선거관리 위원회는 1960년 3·15 부정선거 이후 관권선거를 막기 위해 1963년 헌법상 독립기구로 설립됐다. 이후 한국 민주주의 발전에 기여해왔으나, 6·3 지방선거에서 투표용지 부족 사태가 발생하면서 '63년 체제'의 근본적인 개혁 필요성이 제기되고 있다.

이번 사태는 외부 감시와 통제에서 벗어난 선관위의 구조적 문제를 드러냈으며, 정치권에서는 개헌과 함께 해체 수준의 개혁이 필요하다는 목소리가 나온다. 하지만 선관위의 독립성을 보장한 헌법 정신을 고려할 때, 중앙선관위원장 상임화나 독립 감사기구 설치 등 점진적 개혁이 더 적절하다는 주장도 있다. 지방선거 당일 서울 송파구 선관위는 오전 11시40분께 투표용지 부족을 인지하고 서울시 선관위에 알렸지만, 담당 직원은 상임위원이나 사무처장에게 보고하지 않았다. 오후 5시가 넘어서야 사태의 심각성을 깨닫고 중앙선관위와 함께 대응에 나섰다.

이는 위기 대응 능력의 부재와 책임 구조의 부재를 적나라하게 보여줬다. 전문가들은 현행 9명의 선관위원 중 8명이 비상임인 구조가 문제라고 지적한다. 장영수 고려대 교수는 '주인 없는 기업처럼 운영됐다'며 비상임 위원들의 관리·감독 부실을 꼬집었다. 상임위원 확대가 필요하다는 의견이 나오는 이유다.

중앙선관위원장과 시·도 선관위원장 상임화가 대안으로 거론되지만, 정태호 경희대 명예교수는 사무처의 전문성과 책임성 강화가 더 중요하다고 제안했다. 여야 모두 근본적 해결을 위해 감사원의 직무감찰이나 외부 감시 도입을 주장한다. 현재 감사원은 회계감사 외에 선관위 감사가 불가능하다. 2023년 채용 특혜 의혹으로 감사원이 직무감찰을 시도하자 선관위는 헌법재판소에 권한쟁의심판을 청구했고, 헌재는 감사원의 감사가 위헌이라고 판단했다. 이는 관권선거를 막기 위한 헌법의 울타리가 역설적으로 선관위의 방패가 된 사례다.

하지만 개헌으로 선관위 독립성을 약화하면 정권의 입김에 휘둘릴 위험이 있다. 정 명예교수는 독립적 선거관리평가위 설치, 국회 정기 보고 제도화, 선거 사고 보고 및 재발 방지 의무 법제화를 대안으로 제시했다. 김규범 국가공무원노조 선관위지부 위원장은 대통령 아래 감사원의 감사를 받으면 선관위가 자유로울 수 없다고 우려했다. 한편, 구조개혁과 함께 선거관리 역량 강화와 위기 대응 체계 개선이 시급하다.

이준한 인천대 교수는 '5분 대기조' 같은 신속 대응 체계가 필요하다고 지적했다. 투표용지 부족 재발을 막기 위해 본투표도 사전투표처럼 인쇄 방식을 도입해야 한다는 주장도 나온다. 이번 사태는 63년간 유지된 선관위 체제의 한계를 극명하게 드러냈으며, 민주주의의 근간을 지키기 위한 실질적인 개혁이 요구된다





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