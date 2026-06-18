선관위 투표용지 부족·외유성 출장 등 부실·특혜 논란…전면 개혁 필요

노태악 전 중앙선거관리위원장이 투표용지 부족 사태와 해외 출장 특혜 의혹 등에 대해 사과하고 전면적인 선관위 개혁을 촉구한다.

노태악 전 중앙 선거관리 위원장이 5일, 지난해 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 국민 앞에서 사과했다. 선거당일 투표소 현장을 기록한 투표록에 따르면, 서울 잠실2동의 한 투표소에서는 투표관리관의 도장이 찍히지 않은 상태로 투표용지가 배포됐으며, 다른 곳에서는 바닥에 투표용지가 흩어져 있거나, 용지 부족으로 선관위에 연락을 취해도 회신이 없었다는 보고가 잇따랐다.

추가 투표용지가 뒤늦게 도착했음에도 불구하고, 대기표를 받은 주민들이 돌아오지 않아 실제로 참정권을 행사하지 못한 경우가 발생했다. 이러한 사태는 선거관리 전반의 체계적 부실을 여실히 보여주며, 지난해 대선에서도 타인의 선거인명부에 서명하고 투표한 사례가 2천 건을 넘어선다는 점에서 문제의 심각성을 더욱 부각시킨다. 선거 관리가 바빠지는 해에는 오히려 휴직자가 늘어나는 현상이 반복돼 왔으며, 이는 선관위가 공정하고 전문적인 선거 운영을 담당할 자격에 대한 의문을 제기한다. 더 나아가 선관위 지도부의 도덕적 해이가 드러나고 있다.

노태악 전 위원장은 재임 중 덴마크·스웨덴 등 해외 출장 3차례에 배우자를 동반했으며, 1,200만원이 넘는 비즈니스 항공권 비용이 선관위 예산으로 처리된 사실이 밝혀졌다. 해당 출장들은 공식 외교 행위나 국가 중대한 사안과는 무관한 '외유성 출장'으로 비판받고 있다. 출장 보고서에 '부부 동반'이라는 문구를 누락한 점은 특혜 의혹을 더욱 강화시키는 요소로 작용한다. 이러한 고위층의 부적절한 행동은 선관위 직원들의 일탈을 예고하는 것이었다.

직원들은 몰디브 등 세계적인 휴양지로 출장을 가고, 그 현장을 선거 홍보물로 활용한다며 해변 사진을 보고서에 무단으로 첨부했다. 이탈리아 등 관광지를 역량 강화 명목으로 매년 파견하는 사례도 확인되었다. 특히 고위직의 '자녀 특혜 채용' 의혹이 불거진 시기에도 외유성 출장은 계속됐으며, 이는 내부 기강이 심각히 무너졌음을 시사한다. 선관위는 독립성을 방패 삼아 외부 감시와 견제를 회피하고 자체적인 성역을 구축해 온 것으로 평가받고 있다.

전면적인 개혁 없이는 국민 신뢰를 회복하기 어려운 상황에 처했으며, 예산 집행의 투명성을 확보하고 채용 비리를 차단할 감시 시스템 도입이 시급하다. 신뢰를 잃은 선관위가 주관하는 선거는 결과에 대한 불신을 초래할 위험이 크다





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