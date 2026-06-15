선관위, 참정권 침해 사태 이후 신뢰 회복 위한 구조 개혁 시급

2024년 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태로 중앙선거관리위원회에 대한 국민 불신이 폭발했다. 2030 세대를 중심으로 재투표 요구 집회가 이어지고, 대학생 시국선언까지 나오는 등 사태가 확산 중이다. 선관위는 과거 부정선거 논란과 소쿠리 투표 등으로 쌓인 불신을 해소하고, 참정권 보장과 중립적 선거 관리 체제로 거듭나기 위한 근본적 리모델링이 필요하다는 분석이다.

중앙선거관리위원회(선관위)가 2024년 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태로 인해 참정권을 훼손한 데 대한 국민적 분노가 가시지 않고 있다. 특히 2030 세대가 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 '재투표'를 외치며 규탄 집회를 보름 넘게 이어가는 등 강한 불만을 표출하고 있다.

대학생들도 이례적인 시국선언을 통해 선관위의 총체적 난맥상을 질타했다. 이는 그동안 '소쿠리 투표'나 '투표용지 반출' 등 여러 논란으로 쌓인 유권자 불신이 이번 사태로 인해 임계점을 넘어선 결과로 해석된다. 선관위의 역사를 돌아보면, 1960년 4·19혁명 이후 1963년 헌법상 독립된 합의제 기구로 창설된 후 1987년 민주화 개헌을 통해 독립성과 권한이 강화됐다.

그러나 정치권과의 충돌과 부정선거 논란은 끊이지 않았다. 1987년 대선에서 김영삼·김대중 후보가 '관권과 금권 동원 부정선거'를 주장하며 선거 불복을 했고, 2002년 대선에서는 노무현 당선 후 한나라당이 '전자개표 조작'을 주장하며 대규모 재검표가 진행됐다. 2012년 대선 이후에는 김어준의 다큐 '더 플랜'으로 부정선거 음모론이 확산됐고, 2024년 비상계엄 당시 윤석열 대통령은 선관위 서버 압수를 시도하는 등 부정선거론에 경도된 모습을 보이기도 했다. 이러한 역사적 논란 속에서 선관위의 구조적 문제도 지적된다.

대법관이 선관위원장을 겸임해 온 관행은 선거 중립성과 전문성에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 이회창 전 총리는 회고록에서 당시 선관위원장을 고사하다가 '독배를 들기로 하고' 수락한 일화를 소개하며 대법관들이 꺼리는 자리임을 밝혔다. 법관이 겸임할 경우 선관위의 불법 행위를 법원이 처리하기 어렵다는 구조적 한계도 있다. 이에 사법부 소속 법관의 선관위원장 겸임을 금지하고, 위원장과 모든 위원을 상근직으로 전환해 전문성을 강화해야 한다는 주장이 나온다.

또한 감사원의 선관위 감사가 헌법재판소에서 위헌 판단을 받은 만큼, 외부 전문가 참여로 독립성과 전문성을 갖춘 감사 기구를 신설할 필요가 있다. 부정선거 의혹과 별개로 사전투표 제도에 대한 불신도 극에 달해 있다. 전면 폐지가 어렵다면 관외 사전투표를 금지하고, 기간을 하루로 줄이는 등 최소한의 신뢰 회복 대책이 요구된다. 선관위를 행정안전부 산하로 이관하는 방안도 거론되지만, 이는 대통령과 집권 세력의 외풍에 취약할 수 있어 신중한 검토가 필요하다.

결국 선관위 해체는 여야의 개헌 합의라는 높은 장벽이 있으므로, 현 체제 유지 하에 '리모델링'을 통한 구조 개혁이 현실적 대안이다. 헌법기관으로서의 독립성은 유지하면서도 전문성과 신뢰성을 높일 수 있는 방안을 모색해야 한다. 정치권은 조속히 사태 해결 로드맵을 제시하고, 분노를 넘어 차분한 수습 단계로 나아가야 한다. 신뢰 회복 없이는 공정한 선거 관리와 국민의 참정권 보장이 어려운 만큼, 선관위의 대수술이 시급하다





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선관위 개혁 법관 겸임 금지 상근직 전환 사전투표 폐지 외부 감사 기구

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