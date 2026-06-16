선관위, 최근 5년간 107차례 국외 출장…예산 24억원·휴양지 다수 포함

중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 부실 관리에 대한 비판을 받는 가운데, 최근 5년간 직원들의 국외 출장 실태가 적발되었습니다. 461명이 107차례 해외를 다녀오며 약 24억 5천만원을 사용했고, 몰디브·코타키나발루·이탈리아 관광 도시 등 휴양지가 다수 포함되었습니다. 보고서는 원론적 내용만 담고 있어 예산 낭비 의혹이 제기되며, 검찰이 본격 조사에 착수할 예정입니다.

중앙선거관리위원회 의 부실한 선거 관리가 도마 위에 오른 가운데, 최근 5년간 선관위 직원들의 국외 출장 실태가 적발되어 논란이 일고 있습니다. 국민의힘 김기현 의원이 공개한 자료에 따르면, 2022년부터 올해 6월까지 선관위 직원 461명이 총 107차례 해외 출장을 다녀왔으며, 소요 예산은 약 24억 5255만원에 달하는 것으로 확인되었습니다.

연도별로는 2022년 29건(8억 158만원), 2023년 30건(6억 9015만 원), 2024년 20건(3억 4621만 원), 2025년 26건(5억 8128만원), 올해는 2건(3331만원)의 출장이 이뤄졌습니다. 특히 출장지로는 몰디브, 코타키나발루, 피렌체, 베네치아 등 대표적인 휴양지와 관광 도시가 다수 포함되어 있어 예산 낭비와 업무 연관성 부족에 대한 의혹이 제기되고 있습니다. 2023년 9월 몰디브 대선 참관 명목으로 직원 5명이 약 1470만원을, 같은 해 11월 재외선거 준비 상황 점검을 명목으로 타이·말레이시아·코타키나발루를 방문한 5명은 약 1920만원을 사용했습니다.

또한 2022년 직원 역량 강화 목적으로 이탈리아 피렌체·밀라노 등에 간 10명이 약 3000만원을 사용했는데, 이듬해인 2023년에도 9명이 같은 목적으로 피렌체·베네치아 등을 방문하는 데 약 3000만원이, 2025년에도 5명이 피렌체를 방문하는 데 2290만원이 각각 집행되었습니다. 더구나 2022년 이탈리아 연수 결과보고서에는 두오모 대성당, 우피치 미술관, 바티칸 등 역사·문화 탐방 내용이 포함되어 있어, 해외 출장이 실질적인 업무 목적보다는 관광 성격이 강했음을 시사하고 있습니다.

그 외에도 2022년 독일 선거관리 부실사례 공부 명목의 출장(4명, 약 1970만원)과, 사퇴한 노태악 전 위원장이 동행한 2023년 11월 덴마크·스웨덴 출장(약 8400만원) 등 고액의 출장이 반복적으로 이루어졌습니다. 그러나 제출된 결과보고서는 대부분 원론적인 내용에 그쳤습니다.

예를 들어 2023년 일본 우편·선상투표 제도 분석을 위해 6명이 1300만원을 들여 다녀온 출장 보고서에는 "일본과 한국의 선거제도는 큰 틀에서는 비슷하면서도 정치적·문화적 환경 차이로 운영방식에 차이점이 있음을 확인했다"는 지극히 일반적인 진술만이 담겼습니다. 2022년 독일 연수 보고서에도 "각 도시에서 벌어진 비극적인 역사의 현장도 잘 보존하고 있음을 알 수 있었다"는 내용이 기재되는 등 구체적인 업무 성과나 시사점이 부재했습니다. 이러한 상황에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 검경 합동수사본부가 중앙선거관리위원회 서버 등에 대한 압수수색을 마무리하고 본격적인 조사에 돌입할 것으로 보입니다.

선관위에 대한 사회적 질타가 거세지고 있는 가운데, 해외 출장을 통한 예산 낭비와 부실한 업무 수행이 추가적으로 지적되며, 선관위의 전반적인 개혁 요구가 높아지고 있습니다





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중앙선거관리위원회 선관위 국외출장 예산낭비 6·3지방선거 투표용지부족 김기현의원 몰디브 코타키나발루 피렌체

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