선관위 홍보 영상에 비하 상징물 노출···사과와 검수 부실 논란

중앙선거관리위원회의 개표 참관인 홍보 영상에 특정 지역 비하 상징인 홍어 모양 그래픽이 등장해 논란이 일자, 선관위가 사과하고 재발 방지를 약속했다. 영상은 KBS와 협업해 제작되었으며, 외주 업체가 AI로 제작한 것으로 확인됐다.

중앙선거관리위원회 가 제작한 개표 참관인 홍보 영상 에서 특정 지역을 비하하는 상징물이 노출된 사실이 확인되어 논란이 일고 있다. 해당 영상은 KBS와 협업하여 제작되었으며, 중앙선관위 공식 유튜브 채널에 게시된 후 지상파 방송을 통해 송출되기도 했다.

논란의 중심에는 영상 후반부에 등장하는 캐릭터의 한숨 장면에서 나온 홍어 모양의 그래픽이 있다. 이 홍어는 온라인 커뮤니티 일베에서 호남 지역을 비하할 때 사용되는 상징으로 알려져 있어, 해당 이미지가 의도적으로 삽입된 것인지에 대한 의혹이 제기되었다. 중앙선관위는 5일 공식 입장문을 통해 이에 대해 사과하며, 영상 제작 과정에서 특정 지역이나 집단을 비하하려는 의도는 없었다고 해명했다. 그러나 최종 검수 단계에서 해당 이미지를 걸러내지 못한 점에 대해 유감을 표하고, 향후 재발 방지를 위해 제작 및 검수 과정을 철저히 점검하겠다고 밝혔다.

또한 중앙선관위는 해당 영상이 한국언론진흥재단을 통한 계약 절차에 따라 제작되었으며, KBS 자회사인 KBSN의 외주 제작업체가 AI 기술을 활용하여 만든 것임을 확인했다고 덧붙였다. 이에 KBS도 9시 뉴스를 통해 공식 사과했으나, 일각에서는 선관위의 콘텐츠 검수가 부실했다는 비판이 나오고 있다. 특히 이번 사건은 6·3 지방선거 관리 부실로 이미 비판을 받고 있는 선관위가 선거 관련 콘텐츠까지 소홀히 관리했다는 점에서 더 큰 논란을 불러일으키고 있다. 해당 영상은 현재 비공개 처리되었으며, 중앙선관위는 추가적인 조치를 검토 중이다.

전문가들은 공공기관의 홍보 자료 제작 시 더욱 엄격한 검수 절차가 필요하다고 지적하며, AI 기술 활용에 따른 위험성 관리도 중요하다고 강조했다. 앞으로 선관위가 신뢰 회복을 위해 어떤 조치를 취할지 주목된다





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중앙선거관리위원회 홍보 영상 홍어 논란 일베 상징 검수 부실

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