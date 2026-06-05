선관위 위원장 대법관 관행의 문제점과 개혁 필요성

이번 지방선거 투표용지 부족 사태로 선관위 신뢰가 추락한 가운데, 대법관이 선관위원장을 맡는 관행이 헌법 정신에 위배된다는 비판이 제기된다. 호선 절차를 무의미하게 만드는 이 관행은 정치적 중립성을 해치고 삼권분립 원칙에도 부합하지 않아 개혁이 시급하다.

이번 6·3 지방선거에서 서울 송파구 등 다수 투표소에서 투표용지 부족으로 투표가 중단되는 사태가 발생했다. 마감 시간인 오후 6시가 넘도록 많은 유권자가 투표하지 못했고, 현장에서는 항의가 빗발쳤다.

중앙선거관리위원회는 대국민 사과했으나, 이번 사태는 부정선거론을 부추기는 결과를 낳았다. 민주국가에서 결코 있어서는 안 될 일이며, 선관위와 위원장에 대한 신뢰는 크게 손상되었다. 특히 선관위원장이 비상임 대법관이라는 점이 도마 위에 올랐다. 이번 지선을 끝으로 노태악 위원장이 퇴임하고, 후임으로 천대엽 대법관이 내정되었으나, 관행상 대법관이 위원장을 맡는 구조는 헌법 정신에 위배된다는 지적이 제기된다.

헌법 제114조 제2항에 따르면 중앙선관위는 9명의 위원으로 구성되며, 대통령 임명 3인, 국회 선출 3인, 대법원장 지명 3인으로 이루어진다. 위원장은 위원 중에서 호선하도록 규정되어 있다. 그러나 현실에서는 대법원장이 지명한 대법관이 항상 위원장으로 선출되는 관행이 굳어져 호선은 형식에 불과하다. 이러한 관행은 헌법이 의도한 다양한 배경과 전문성을 가진 위원이 순환하며 위원장을 맡도록 한 취지에 반한다.

또한 사법부의 정치적 중립성에 대한 국민적 불신이 커지는 상황에서 대법관이 선관위원장을 겸하는 것은 부적절하다는 비판이 나온다. 선거관리는 행정업무의 성격이 강하므로, 법적 지식뿐 아니라 행정적 전문성과 리더십을 갖춘 인사가 위원장이 되어야 한다는 주장도 있다. 대법관이 위원장을 맡는 관행은 각급 선관위에서도 마찬가지여서, 사실상 사법부 피라미드 구조의 선거관리체계를 형성한다. 이는 삼권분립 원칙과 견제와 균형에 부합하지 않으며, 선관위의 정치적 중립성을 훼손할 우려가 있다.

또한 대법관 수가 부족한 상황에서 선관위 업무가 대법원의 재판부담을 가중시키는 문제도 있다. 대법원장에게 3명의 위원 지명권을 부여한 헌법 규정 자체도 문제인데, 이는 민주적 정당성이 취약한 사법부에 과도한 권한을 준 것이다. 개헌 없이 바꿀 수 없지만, 최소한 대법관이 아닌 위원이 호선될 수 있도록 발상의 전환이 필요하다. 호선 절차를 형해화하는 현행 관행은 청산해야 할 적폐 중 하나이며, 선관위 개혁의 출발점이 되어야 한다





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선거관리위원회 대법관 호선 정치적 중립성 개혁

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