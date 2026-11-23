6·3 지방선거 개표 조작 혐의자 8명 중 1명만 구속되었고 나머지 7명의 영장이 기각되며 수사에 차질이 빚어졌다. 특검팀의 재청구 검토로 추가 구속이 예상된다.

6·3 지방선거 당시 개표상황표 은닉 및 위조 혐의 등을 받는 선관위 직원 8명 중 1명만 구속되었고, 나머지 7명의 구속영장이 일제히 기각되어 중앙선거관리위원회 를 중심으로 한 수사에 차질이 불가피해졌다. 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 24일 구속 전 피의자심문(영장실질심사) 결과를 공개하며, 증거인멸 염려가 있는 1명에게만 구속영장을 발부하고 다른 7명에게는 기각 결정을 내렸다. 이로 인해 선거의 공정성을 훼손한 조직적 범행에 대한 법적 처벌의 규모가 예상보다 축소되는 결과를 초래했다.

구속영장 기각 사유와 법원 판단

이종록 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 구속영장이 발부된 1명에 대해 증거인멸 염려가 있다고 판단한 반면, 나머지 7명에 대해서는 구속의 필요성과 상당성을 인정하기 어렵다고 명시했다. 법원은 피의자들이 대부분의 사실관계를 인정하고 있으나, 공모관계와 범죄 성립 여부에 관해 법리적으로 다투고 있는 점을 고려했다. 현 단계의 구속이 방어권을 지나치게 제한할 수 있다는 지적도 재판부의 결정에 영향을 미친 것으로 분석된다.

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또한 법원은 다수 관련자의 진술 등 증거자료가 이미 수집된 현재까지의 수사 경과를 종합해 도망치거나 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어렵다고 봤다. 피의자들의 직업, 주거 환경 및 가족 관계를 고려한 결과, 형사사법 절차상 구속이라는 최종 강제수사의 요건을 충족하지 못한다고 판단한 것이다. 이는 조직적 비리의 핵심 관계자들까지 즉시 구속하지 못하게 하는 결과를 낳았다.

적용 혐의와 이태한 특검팀의 반응

이들 선관위 직원들에게 적용된 혐의는 공문서위·변조, 위조공문서행사, 직무유기, 위계에 의한 공무집행방해, 공전자기록 위작·행사, 직권남용권리행사방해 등이다. 이태한 특별검사팀은 18일 해당 직원들에 대해 구속영장을 청구했으며, 23일 오전 9시50분부터 순차적으로 영장실질심사를 받으면서 수사를 진행해 왔다. 특검팀은 중앙선관위부터 지역 선관위로 이어지는 조직적 범행에 대해 구속영장이 일괄 기각된 점에 대해 납득하기 어렵다는 입장을 명확히 했다.

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특히 특검팀은 특정 선관위 관계자의 개표상황표 위조에 대해서만 구속영장이 발부된 것은 불합리하다고 반발했다. 투표율 조작 관련 혐의가 국민의 투표 여부 결정에 직접적인 영향을 미쳤고, 참정권 행사와 선거의 공정성에 대해 큰 불신을 초래한 위중한 사안이라는 점을 강조했다. 특검팀은 윗선 수사의 차질을 우려하며, 향후 상급자를 포함해 구속영장 재청구를 적극 검토하겠다고 밝혔다.

선거 공정성 훼손과 향후 수사 방향

이번 사건은 실시간 투표율 허위 입력과 투표록 사후 수정 등을 포함하여, 선거 관리의 전 과정에서 부정행위가 자행되었음을 시사한다. 선관위 직원들의 이러한 행위는 유권자의 알 권리를 침해하고 민주주의의 핵심인 선거의 정당성을 훼손하는 중대한 범죄로 간주된다. 법원의 기각 결정이 조직적 구조의 핵심 인물들까지 보호하는 결과를 초래하지 않도록, 특검팀은 추가 수사와 재청구를 통해 책임 소재를 명확히 할 계획이다.

한편, 구속된 1명을 제외한 나머지 7명은 즉시 석방되거나 보석 절차 등을 거칠 가능성이 높으며, 이는 수사의 효율성에 의구심을 자아낸다. 시민사회와 여론은 선거 무결성을 확보하기 위한 강력한 법적 조치의 강화를 요구하고 있다. 이태한 특검팀은 재청구 검토를 통해 조직의 상부에 있는 관련자들에 대해서도 엄정한 처벌을 이어가며, 선거 관리 시스템의 투명성을 회복하기 위한 후속 조치를 강구할 예정이다.