선관위 투표록 위·변조 적발, 특검 강제수사 진행 중

6·3 지방선거 투표록 위·변조 혐의가 확인되면서 이태한 특검팀이 중앙선관위에 대한 압수수색에 착수했다. 무번호 투표용지 사태와 연계된 조직적 개입 여부가 수사 핵심이다.

이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선거관리위원회 투표록 위·변조 혐의를 적발하고 강제수사에 나섰다. 특검팀은 투표소별 투표 진행 상황을 기록하는 핵심 공문서인 투표록이 사후에 불법적으로 수정되거나 추가된 정황을 파악했다. 이에 따라 특검팀은 4일 오전 9시께 중앙선관위 와 서울시선거관리위원회 본부에 특수검사 1명, 검사 4명, 포렌식 수사관 14명, 일반 수사관 25명 등 총 44명의 인력을 투입해 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다. 이번 수사는 단순한 행정적 착오를 넘어 선거의 공정성을 해친 중대한 비리 가능성이 제기됨에 따라 급물살을 타고 있다.

무번호 투표용지 사태와 투표록 조작 메커니즘

특검팀의 조사를 통해 6·3 지방선거当日 용지 부족 사태가 발생한 전국 140여 곳의 투표소에 일련번호가 인쇄되지 않은 '무번호 투표용지'가 배포되어 실제 사용된 사실이 확인되었다. 선거 법령에 따르면 투표용지가 오·훼손된 경우에만 무번호지에 일련번호를 기재하여 교체할 수 있으나, 단순 부족 상황에서는 이를 사용할 법적 근거가 명시적으로 금지되어 있다. 그럼에도 불구하고 무번호 투표용지가 다수 사용됨으로써 해당 투표소의 투표 기록에 허점과 법적 결함이 발생했다. 이로 인해 각급 선거관리위원회는 선거 종료 후 투표록을 사후 보완해야 하는 상황에 처하게 되었고, 이 과정에서 위·변조 가능성이 고조된 것이다.

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특검팀은 중앙선관위가 선거 후 각급 선관위에 투표록 사후 기재를 지시하고 결과를 취합한 것으로 보고 있다. 중앙선관위는 선거 이틀 뒤인 6월 5일 각 시·도 선관위에 관련 자료가 외부에 공개될 예정이므로, 부실하게 작성된 투표록을 사후에 보완하여 정리하라는 취지의 지시를 내린 것으로 전해졌다. 이 지시는 선거 결과에 대한 책임을 회피하거나 기록을 정리하려는 목적보다는, 불법적으로 사용된 무번호 투표용지에 대한 정황을 문서화하여 법적 쟁점을 차단하려는 의도로 분석된다. 이에 따라 각급 선관위는 봉인된 투표록을 임의로 개봉하여 무번호 투표용지의 일련번호를 기재하거나, '투표용지 부족을 예상하여 선관위에 대책을 요청했다', '무번호지를 전달받았다'는 등의 내용을 특이사항란에 추가한 것으로 추정된다.

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법적 근거 부재와 증명력 상실 문제

특검팀 관계자는