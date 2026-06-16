선거소청 접수 시작...선관위 관리 부실 논란

중앙선거관리위원회에 선거소청이 접수되기 시작했다. 국민의힘과 개혁신당 등이 선거 관리 부실을问题로 지방선거 효력에 이의를 제기한 가운데, 선거소청이 법적 절차의 첫 단계인 만큼 정치권의 신중한 대응이 요구된다. 전국 재선거 주장에 대해서도 내부 반발이 나오고 있어, 법과 상식에 기반한 해법 모색이 시급하다.

2024년 지방선거 이후 중앙선거관리위원회 에 선거소청 이 잇따라 접수되고 있다. 투표용지 부족 사태 등 선거 관리의 총체적 부실에 따른 것으로, 국민의힘 은 서울·경기 등 7개 광역단체장 선거에 대해 선거소청 을 제기하기로 했으며, 개혁신당 은 18개 투표소를 대상으로 선별적 재선거 소청장을 제출했다.

공직선거법상 선거소청 기한인 선거일로부터 14일 이내인 오늘까지 전국에서 수십 건이 접수될 것으로 예상된다. 선거소청은 지방선거에서 선거인과 후보자, 후보자를 낸 정당이 선거 효력에 이의를 제기하는 선거쟁송 제도로, 이번에 국민적 관심을 받게 된 것은 선관위의 총체적 관리 부실과 국민의 참정권 훼손이라는 충격적인 사태 때문이다. 선관위의 난맥상이 선거소청으로 완전히 해결되지는 않을 것이다. 이는 비정상을 정상으로 되돌리는 첫 번째 법적 절차일 뿐이다.

선관위가 선거소청을 기각 또는 각하하면 선거소송으로 이어지며, 법원은 선거 결과에 영향을 미쳤다고 인정할 때만 당선 무효 등을 결정할 수 있다. 참정권 훼손과 선거관리 부실이 당락을 뒤바꿀 정도였다면 재선거가 필요하지만, 공직선거법은 그 판단 과정에 신중을 기하도록 규정하고 있다. 이는 선거를 둘러싼 정치적 다툼이 사회 안정과 신뢰를 해치는 것을 방지하기 위함이다. 따라서 여야 정치권은 법 절차를 존중하고 신뢰 회복에 집중해야 한다.

어제 여야가 합의한 국정조사도 정략을 배제하고 진상 규명과 선거 제도 정상화에 초점을 맞춰야 한다. 한편 '전국 재선거' 등 법과 상식에 맞지 않는 구호가 난무하는 것은 우려스러운 상황이다. 장동혁 국민의힘 대표는 '선거소청은 시작일 뿐, 전국 재선거가 목표'라고 말려 당내에서도 반발을 샀다. 정점식 원내대표는 '선거소청은 참정권 훼손을 살펴보는 것이지 서울시장 선거에 대한 불복이 아니다'라고 선을 그었으며, 오세훈 서울시장도 '전국 재선거는 흔들리는 정치적 입지를 지키기 위한 정략적 구호'라고 장 대표를 직격했다.

참정권 보장을 외치는 청년들을 부정선거 음모론의 도구로 삼지 말라는 비판도 제기된다. 국민은 법과 상식에 맞는 해법을 찾아내는 제1 야당을 고대하고 있다





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