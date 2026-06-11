선거관리위원회의 반복되는 참사와 구조적 모순: 헌법 개정을 통한 근본적 혁신이 필요하다

반복되는 선거 관리 부실 사태의 원인을 분석하고, 단순한 인력 충원이 아닌 지방행정조직으로의 업무 이관과 헌법 개정을 통한 시스템적 해결책을 제시합니다.

지난 6월 3일 발생한 투표용지 부족 사태는 단순한 행정적 실수를 넘어 유권자의 가장 기본적인 권리인 참정권 이 심각하게 침해받은 초유의 사건이었습니다. 이 사건 이후 재선거를 요구하는 시민들의 시위가 이어졌고, 여러 대학의 총학생회가 성명서를 통해 근본적인 대책 마련을 촉구하는 등 사회적 파장이 커졌습니다.

정부 역시 사안의 심각성을 인지하여 국무총리와 대학 관계자들의 간담회를 개최하고, 대통령이 직접 입법, 행정, 사법부의 총체적 대응과 근본 대책을 마련하겠다는 의지를 표명하며 대통령과 국회의장, 대법원장이 모여 대책을 논의하는 국가적 차원의 대응이 이루어졌습니다. 하지만 이번 사태의 근본적인 책임은 헌법기관인 대한민국 선거관리위원회에 있으며, 단순히 일부 책임자의 사퇴만으로는 이 반복되는 비극의 고리를 끊어낼 수 없습니다. 선관위의 부실 관리는 이번이 처음이 아닙니다.

과거의 사례를 살펴보면 그 양상만 다를 뿐 본질적인 문제는 동일했습니다. 2011년 서울시장 보궐선거 당시에는 디도스 공격으로 인해 투표소 찾기 서비스가 마비되어 많은 유권자가 발길을 돌려야 했고, 2022년 대선 때는 코로나 확진자의 투표지를 규격 투표함이 아닌 플라스틱 바구니나 소쿠리에 담아 옮기는 상식 밖의 소쿠리 투표 사태가 벌어졌습니다. 2024년 총선에서도 사전투표 관리 부실로 위원장이 사과하는 일이 반복되었습니다. 이러한 사고들이 계속되는 이유는 세 가지로 요약됩니다. 첫째, 선거 때만 일시적으로 동원되는 현장 인력에 대한 교육이 턱없이 부족합니다.

둘째, 미래의 변수를 예측하여 대비하기보다 사건이 터진 후 임기응변식으로 대응하는 문화가 고착되어 있습니다. 셋째, 조직이 지나치게 폐쇄적이어서 내부적인 문제 제기나 사고의 싹을 사전에 걸러내는 자정 능력이 상실되었습니다. 선관위는 항상 예상보다 높은 투표율을 핑계 삼지만, 예측의 오차는 당연한 것이며 이를 대비하는 것이 국가 기관의 기본 책무라는 점을 망각하고 있습니다. 더 깊은 문제는 선관위의 기형적인 조직 구조에 있습니다.

중앙선관위부터 일선 시도 및 구시군 선관위를 모두 합쳐도 상근 직원은 3천 명 남짓에 불과합니다. 특히 가장 일선에서 업무를 수행하는 구시군 선관위는 한 곳당 평균 7명 내외의 소수 인원으로 운영되며, 3500여 곳에 달하는 읍면동 선관위에는 상근 직원이 단 한 명도 없습니다. 결국 1만 4천 개가 넘는 투표소를 관리하기 위해 지자체 공무원, 교직원, 공공기관 임직원 등 수많은 외부 인력을 급조하여 투표 당일에 투입하게 됩니다. 소수의 선관위 직원이 수백 명의 낯선 인력을 지휘하고 통제해야 하는 이 취약한 구조에서는 작은 지침의 허점이나 돌발 상황만으로도 현장 통제가 순식간에 무너질 수밖에 없습니다.

이는 개인의 실수가 아니라 가느다란 상근 조직 위에 거대한 임시 조직을 얹어 운영하는 시스템 자체의 한계입니다. 더욱이 지난 40여 년간 어떤 외부 기관의 감시나 견제도 받지 않는 섬처럼 고립된 조직으로 운영되면서 현실 감각과 위기 대응 능력이 극도로 저하된 상태입니다. 인력을 단순히 더 늘린다고 해결될 문제가 아닙니다. 효율적인 선거 관리를 위해서는 집행 구조의 전면적인 개편이 필요합니다.

일본을 비롯한 OECD 대부분의 국가에서는 선거 관리의 실무 집행을 지방행정조직이 책임지고, 중앙기구는 관리와 감독에 집중하는 체제를 갖추고 있습니다. 반면 우리나라는 중앙부터 읍면동까지 수직적인 독립 상설기구 체제를 유지하고 있는데, 이는 세계적으로 매우 희귀한 형태입니다. 현재의 구조에서는 선관위 직원들이 평소 접점이 없는 지방행정 인력들을 갑작스럽게 지휘해야 하므로 효율성이 떨어지고 사고 위험이 높습니다.

따라서 선관위는 감독 기능을 수행하는 위원회 구조로 남기고, 실제 투표 관리 업무는 지방행정조직의 책임하에 진행하도록 변경하여 일반 행정감독처럼 상시적인 감시와 견제가 가능하도록 만들어야 합니다. 이러한 변화를 위해서는 선거관리위원회법의 개정뿐만 아니라 헌법 개정이 필수적입니다. 현재의 각급 선관위 체제는 1963년 제3공화국 헌법 당시, 정치인과 시민의 정치 활동을 상시적으로 통제하고 관리하기 위한 목적에서 헌법 기구로 격상된 독소 조항의 산물로 추정됩니다. 즉, 유권자의 참정권을 보장하는 성실한 투표 사무보다 선거운동의 관리를 통한 통제에 방점이 찍힌 구조였던 것입니다.

유신헌법과 전두환 정권을 거쳐 1987년 민주헌법까지 이 기형적인 구조가 그대로 이어져 내려왔습니다. 이제는 민주주의 대한민국에 정말 필요한 선거관리 기능이 무엇인지, 이를 투명하고 효율적으로 수행하기 위해 어떤 제도적 디자인이 필요한지 진지하게 공론화해야 합니다. 헌법에 명시해야 할 핵심 기능과 법률로 정해야 할 실무 영역을 명확히 구분하여, 다시는 투표용지 부족이나 소쿠리 투표 같은 황당한 사건으로 시민의 기본권이 침해받지 않는 시스템을 구축해야 할 때입니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

선거관리위원회 참정권 헌법개정 선거관리체계 민주주의

United States Latest News, United States Headlines