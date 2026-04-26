석유화학 기업들, 반도체 소재로 빠르게 전환

석유화학 산업의 불황을 타개하기 위해 롯데, OCI, 삼양, LG화학 등 주요 기업들이 반도체 소재 분야로 사업을 재편하고 있습니다. 고부가가치 반도체 소재 시장을 중심으로 성장 동력을 확보하려는 전략이며, 이를 통해 기업 가치 재평가 및 미래 경쟁력 강화가 기대됩니다.

석유화학 산업의 불황을 극복하기 위한 자구책으로 주요 석유화학 기업들이 반도체 소재 분야로 빠르게 전환하고 있다. 범용 제품 중심의 수익 구조에서 벗어나 고부가가치 반도체 공정 핵심 소재를 통해 새로운 성장 동력을 확보하려는 전략이다.

롯데 화학군의 한덕화학은 반도체 현상액(TMAH) 생산 능력을 확대하고 있으며, 울산 생산 시설 외에 평택 포승지구에 1300억 원을 투자하여 3만 2000㎡ 규모의 신규 공장을 건설 중이다. 이 공장은 올해 말 완공될 예정이며, 내년부터 증설 효과를 통해 추가적인 성장이 기대된다. OCI는 폴리실리콘과 기초화학 중심의 사업 구조에서 벗어나 반도체용 전자 소재로 사업 축을 이동시키고 있다.

반도체용 폴리실리콘, 인산, 고순도 과산화수소 등 핵심 소재를 통해 수익성 개선을 추진하며, 과산화수소 생산 자회사 흡수합병 및 말레이시아 법인을 통한 해외 투자 유치, 일본 도쿠야마와의 합작을 통해 2029년 상업 생산을 목표로 반도체용 폴리실리콘 사업을 확대하고 있다. 삼양그룹 또한 반도체 소재를 핵심 성장축으로 설정하고 균일계 이온교환수지와 포토레지스트 소재 경쟁력 강화에 집중하고 있다.

특히, 삼양엔씨켐은 국내 최대 규모의 포토레지스트용 고분자 폴리머(240t)와 광산발산제(20t) 생산 능력을 보유하고 있으며, 낸드용 불화크립톤 소재뿐 아니라 D램용 불화아르곤 및 EUV용 소재 등 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대하고 있다. 차세대 고성능 반도체 패키징에 필요한 유리기판용 포토레지스트 소재 개발에도 박차를 가하고 있다. LG화학 역시 반도체 패키징 핵심 소재인 감광성 절연재 개발을 완료하고 글로벌 반도체 기업과의 협력을 통해 상용화를 추진 중이다. 이러한 화학 기업들의 반도체 소재 진출은 단순한 신규 사업 확대를 넘어 구조적 전환으로 평가된다.

이는 향후 기업 가치 재평가의 핵심 변수로 작용할 것으로 예상된다. 전문가들은 반도체 소재 사업이 단순 실적 개선을 넘어 기업 가치 재평가의 핵심 요인이며, 안정적인 수요와 증설 여력을 고려할 때 ‘히든 밸류’가 점차 부각될 것이라고 분석한다. 석유화학 기업들은 업황 변동성이 큰 범용 석유화학에서 벗어나 안정적인 수요와 높은 수익성을 확보할 수 있는 첨단 소재 중심으로 체질을 개선하며 미래 경쟁력을 강화하고 있다. 이러한 변화는 한국 화학 산업의 새로운 성장 동력을 창출하고 글로벌 반도체 소재 시장에서 한국의 입지를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

반도체 산업의 지속적인 성장과 함께 화학 기업들의 적극적인 투자와 기술 개발은 시너지 효과를 창출하며 한국 경제의 발전에 중요한 역할을 수행할 것이다. 또한, 이러한 사업 전환은 국내 반도체 산업의 공급망 안정화에도 기여할 수 있으며, 글로벌 경쟁 환경에서 한국 기업의 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것이다. 앞으로도 화학 기업들은 반도체 소재 분야에 대한 지속적인 투자와 연구 개발을 통해 기술 혁신을 주도하고 새로운 성장 기회를 창출할 것으로 전망된다





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