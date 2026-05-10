석유 최고가격제 속 주유소의 생존 투쟁과 정유사의 상생 지원 전략

정부의 석유 최고가격제 시행으로 수익성이 악화된 주유소들이 세차 시설 확충, 고급 휘발유 마케팅 등 다양한 생존 전략을 모색하고 있으며, 정유사들도 지원금을 통해 위기 극복을 돕고 있습니다.

최근 정부가 물가 안정을 위해 시행하고 있는 석유 최고가격제는 소비자들에게는 일시적인 가격 억제 효과를 주고 있지만, 실제 석유 제품을 공급하고 판매하는 정유사와 일선 주유소들에게는 심각한 경영상의 압박으로 다가오고 있다.

특히 중동 지역의 지정학적 리스크가 해소되지 않은 상황에서 국제 유가의 변동성이 커짐에 따라, 공급가는 상승하는 반면 판매가는 정부의 통제 하에 묶여 있는 기형적인 구조가 지속되고 있다. 이러한 상황에서 최고가격제 시행 두 달을 맞이한 주유소들은 이제 단순한 가격 경쟁을 넘어 생존을 위한 근본적인 비즈니스 모델의 전환을 꾀하고 있는 실정이다. 서울 서초구의 A 주유소 사례는 현재 많은 자영 주유소들이 겪고 있는 고충을 단적으로 보여준다. 기존에는 고객 유치를 위해 특정 요일마다 리터당 일정 금액을 할인해주는 행사를 진행하며 매출 증대를 노렸으나, 이제는 그러한 마케팅 활동 자체가 불가능한 상황이다.

최고가격제로 인해 마진 폭이 극도로 낮아지면서, 단 몇 십 원의 할인만으로도 영업 손실이 발생할 수 있기 때문이다. 해당 주유소는 결국 할인 행사 중단이라는 고육지책을 선택했으며, 이는 일선 현장에서 가격 통제 정책이 가져오는 부작용을 여실히 드러낸다. 정부는 현재 보통휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이라는 기준 가격을 동결하며 시장을 관리하고 있지만, 이는 자율적인 시장 가격 형성 기능을 마비시키고 소규모 개인 사업자들의 경쟁력을 약화시키는 결과를 초래하고 있다.

이에 대응하여 일부 주유소들은 가격 경쟁이라는 레드오션에서 벗어나 수익성을 높일 수 있는 고급화 전략과 사업 다각화에 집중하고 있다. 영등포구의 B 주유소는 수입차 이용자들을 겨냥해 독일산 고급 휘발유 판매를 강화하는 전략을 취했다. 일반 휘발유와 달리 고급 휘발유는 엔진 출력 유지와 노킹 방지 등 차량 성능 보호라는 확실한 가치를 제공하므로, 가격 민감도가 낮은 고소득층 고객을 확보함으로써 마진율을 높이려는 계산이다. 이는 단순히 기름을 파는 곳에서 벗어나 특정 타겟을 대상으로 한 맞춤형 에너지 서비스를 제공하겠다는 의지로 풀이된다.

또한, 온라인상에서는 주유소 운영자들을 대상으로 세차 시설 확충을 통한 수익 창출 마케팅이 성행하고 있다. 자동 세차 시설은 주유 서비스보다 상대적으로 마진율이 높고, 일단 시설을 갖추면 고정 고객을 확보할 수 있어 최고가격제 시대의 새로운 캐시카우로 주목받고 있다. 이뿐만 아니라 주유소 부지를 활용해 편의점, 카페, 전기차 충전소 등을 결합한 복합 서비스 거점으로 탈바꿈하려는 시도가 늘고 있으며, 이는 주유소의 정체성을 에너지 공급소에서 라이프스타일 플랫폼으로 확장하려는 움직임으로 볼 수 있다.

정유사들 역시 파트너사인 주유소들의 붕괴가 결국 전체 유통망의 위기로 이어질 수 있다는 판단하에 다양한 상생 지원책을 내놓고 있다. SK에너지는 직영점을 제외한 약 2500개의 가맹 주유소를 대상으로 매월 최대 200억원 규모의 위기 극복 지원금을 지급하기로 결정했다. 특히 정액 지원 방식과 더불어 지역 경제 활성화를 위한 온누리상품권을 활용하는 등 실질적인 도움을 주어 주유소들이 안정적으로 제품을 유통할 수 있는 환경을 조성하고 있다. GS칼텍스 또한 디지털 플랫폼을 활용한 고객 유입 전략을 통해 주유소를 돕고 있다.

네이버페이 결제 시 포인트 적립 혜택을 제공하여 소비자들의 방문을 유도하고, 현대카드와 협력해 반경 5km 이내 최저가로 결제 금액이 조정되는 상업자표시전용 카드를 운영하는 등 기술적 솔루션을 통해 주유소의 영업 효율성을 높이는 데 주력하고 있다. 결론적으로 현재의 석유 최고가격제는 소비자 물가 안정이라는 공익적 목적을 가지고 있지만, 그 비용을 주유소와 정유사가 고스란히 떠안고 있는 구조다. 주유소 업계가 세차 시설 확충이나 사업 다각화, 프리미엄 전략 등으로 자구책을 마련하고 정유사가 금융 및 마케팅 지원에 나선 것은 고무적이지만, 이는 어디까지나 임시방편에 가깝다.

근본적으로는 시장의 자율성을 존중하면서도 급격한 가격 변동을 완화할 수 있는 보다 정교한 제도적 장치가 필요하며, 에너지 유통 산업 전반의 체질 개선을 통해 외부 충격에도 흔들리지 않는 지속 가능한 경영 구조를 확립하는 것이 시급한 과제라고 할 수 있다





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