석유 없이 나프타 원료 생산…한국화학연구원, 탄소이산가스→액체 탄화수소 기술 개발

한국화학연구원이 탄소이산가스를 액체 탄화수소로 변환하는 기술을 개발해 미·이란 전쟁으로 인한 나프타 공급 불안을 해소할 수 있는 가능성을 제시했다. 이 기술은 기후 변화 대응에도 기여할 것으로 기대된다.

한국화학연구원 연구진이 석유 없이 플라스틱과 비닐의 원료인 나프타 원료를 인공적으로 생산하는 데 성공했다. 미·이란 전쟁으로 중동의 나프타 공급 불안이 커지는 가운데 이 연구 성과가 주목받고 있다.

한국화학연구원 김정랑 박사팀은 28일 탄소이산가스(CO₂)를 ‘액체 탄화수소’로 변환하는 기술을 개발해 국제 학술지 ‘ACS Sustainable Chemistry & Engineering’에 발표했다고 밝혔다. 이 연구는 GS E&C와 한화토탈에너지스와 공동으로 진행됐다. 연구팀의 핵심 기술은 탄소이산가스와 수소를 직접 반응시켜 중간 단계 없이 액체 탄화수소를 생산하는 것이다. 기존 연구진들은 탄소이산가스를 일산화탄소로 먼저 전환한 뒤 액체 탄화수소를 생산하는 복잡한 과정을 거쳤다.

이 과정에서 800도의 고온이 필요해 시설 구축과 유지비용이 크게 발생했다. 연구팀은 특수 촉매를 개발해 탄소이산가스와 수소가 직접 반응하도록 했다. 이 촉매는 기존 과정보다 낮은 300도의 온도에서 중간 단계 없이 액체 탄화수소를 생성할 수 있어 생산 비용을 크게 줄였다. 이 기술은 특히 미·이란 전쟁과 연계해 주목받고 있다.

최근 중동의 나프타 수입 차질로 플라스틱과 비닐 등 화학제품 공급 불안이 커지고 있다. 우리나라는 나프타 수요의 45%를 수입에 의존하고 있어 외부 요인으로 인한 공급 불안 가능성이 항상 존재한다. 이런 점에서 기술이 최근 ‘시범 단계’에 진입한 것이 의미가 크다. 연구팀은 “시범 시설에서 하루에 50kg의 액체 탄화수소를 생산하는 데 성공했다”고 설명했다.

과학 기술은 일반적으로 실험실 연구 단계에서 시범 단계, 상용화 단계를 거쳐 실제 제품으로 이어진다. 연구팀의 기술이 시범 단계에 진입했다는 것은 단순한 아이디어에서 벗어나 국내에서 액체 탄화수소를 대량 생산할 수 있는 수준에 근접했다는 의미다. 이는 에너지 안보 강화로 이어질 전망이다. 연구팀은 2030년대 초반 연 10만t의 액체 탄화수소 상용 생산을 목표로 하고 있다.

이 기술은 탄소이산가스라는 온실가스를 활용해 화력발전소나 산업 현장에서 배출되는 탄소이산가스가 대기 중으로 방출되는 것을 방지할 수 있어 기후 변화 대응에도 기여할 것으로 기대된다. 연구팀은 “탄소 중립 실현을 위한 핵심 기술로 자리매김할 것”이라고 말했다





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