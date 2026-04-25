서학개미, 다시 테슬라에 ‘올인’…4천억 순매수

최근 한 달간 서학개미가 테슬라를 4천억 원 이상 순매수하며 해외주식 순매수 1위를 기록했습니다. 실적 발표를 앞둔 변동성을 저가 매수 기회로 활용한 결과이며, 완전자율주행 기술 발전과 로보택시, 옵티머스와 같은 신사업에 대한 기대감이 투자 심리를 자극하고 있습니다.

재점화된 테슬라 투자 열기: 서학개미 의 저가 매수와 미래 성장 기대 한동안 주춤했던 서학개미 (해외증시 투자자)의 테슬라 에 대한 관심이 다시 뜨겁게 달아오르고 있다. 실적 발표를 앞두고 변동성이 커진 테슬라 주식을 개인 투자자들은 저가 매수의 기회로 활용하며 한 달 새 4000억 원이 넘는 자금을 테슬라 에 쏟아부었다.

이는 해외주식 순매수 1위에 오르는 결과를 낳았으며, 테슬라는 여전히 국내 투자자들이 가장 많이 보유한 해외주식으로, 36조 7179억 원에 달하는 막대한 보관 금액을 기록하고 있다. 이러한 현상은 단순히 주가 회복에 대한 기대감을 넘어, 테슬라의 미래 성장 동력에 대한 긍정적인 전망이 반영된 것으로 분석된다. 특히 완전자율주행(FSD) 기술의 발전과 로보택시, 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’와 같은 신사업의 현실화 가능성이 투자 심리를 자극하고 있다. 테슬라는 1분기 실적 발표에서 시장의 예상치를 상회하는 매출액과 조정 주당순이익을 기록하며 긍정적인 신호를 보였다.

차량 인도 대수 또한 전년 대비 증가하며 전기차 시장에서의 강력한 입지를 재확인했다. 하지만 증권가에서는 단기적으로 설비 투자 확대에 따른 현금 흐름 부담이 존재한다는 분석도 제기되고 있다. 그럼에도 불구하고 완전자율주행 기술의 발전과 신규 사업의 성공 가능성은 테슬라의 중장기적인 성장 모멘텀을 유지할 것이라는 낙관적인 전망이 우세하다. 현재 테슬라는 인공지능(AI) 인프라, 로보택시, 태양광 등 다양한 분야에 투자를 집중하고 있으며, 이러한 투자가 현금 흐름 개선 시점에 주가 상승을 견인할 것으로 기대된다.

특히 연말에 출시될 예정인 FSD V15는 완전자율주행 기술의 완성도를 높여 테슬라의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상된다. 하반기에는 로보택시 서비스 확대와 휴머노이드 로봇 옵티머스의 공개가 테슬라 주가에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다. 로보택시는 이미 오스틴을 넘어 댈러스와 휴스턴에서도 무인 운행 서비스를 시작했으며, 옵티머스 3세대는 7~8월에 공개될 예정이다. 전문가들은 테슬라 주가가 단순 전기차 판매 회복을 넘어, 이러한 신사업의 현실화 속도에 따라 결정될 것으로 전망하고 있다.

사이버캡 생산과 옵티머스 3.0 공개는 테슬라의 미래 성장 가능성을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 될 것이다. 이 외에도 마이크로소프트, 얀덱스, 마벨 테크놀로지와 같은 다른 해외 종목들도 서학개미들의 꾸준한 관심을 받고 있으며, 테슬라와 함께 해외 투자 포트폴리오를 다변화하는 추세를 보이고 있다. 테슬라의 지속적인 기술 혁신과 신사업 추진은 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공하며, 서학개미의 테슬라 사랑은 당분간 지속될 것으로 예상된다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

테슬라 서학개미 해외주식 순매수 전기차 FSD 로보택시 옵티머스 주식투자

United States Latest News, United States Headlines