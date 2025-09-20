서학개미, 매그니피센트7 대신 시놉시스·AI 관련주 저가 매수…투자 포트폴리오 다변화

미국 증시 조정 속에서 서학개미들이 매그니피센트7 대신 시놉시스, 팔란티어, 오라클 등 AI 관련주에 대한 저가 매수에 나서며 투자 포트폴리오를 다변화하고 있다. 미중 갈등, 실적 부진 등으로 주가가 하락한 시놉시스를 대거 매수하는 한편, AI 기술 발전과 클라우드 컴퓨팅, 비트코인 등 미래 유망 분야에 대한 투자를 확대하는 모습이다.

국내 투자자( 서학개미 )들의 미국 주식 투자 행보에 변화의 바람이 불고 있다. 미국 증시를 견인해온 대표 기술주, 일명 매그니피센트7 (M7) 종목에서 벗어나, 단기 조정으로 주가가 하락한 종목에 집중하는 모습이다. 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로의 자료에 따르면, 최근 일주일(9월 12~18일)간 서학개미 가 가장 많이 순매수한 종목은 반도체 설계 소프트웨어 업체 시놉시스 였다. 순매수 규모는 1억 2720만 달러(1776억원)에 달했다. 이는 시놉시스 의 주가가 이달 들어 20% 이상 급락한 데 따른 저점 매수 전략으로 풀이된다. 시놉시스 는 미중 갈등의 영향으로 올해 3분기 부진한 실적을 기록하며, 실적 발표 당일에만 주가가 35.84% 폭락하는 등 투자자들의 우려를 자아냈다. 3분기(5~7월) 매출은 17억 4000만 달러(약 2조 4180억원)로 시장 전망치(17억 7000만 달러)에 미치지 못했고, 조정 주당순이익(EPS) 역시 시장 예상치인 3.80달러를 하회하는 3.

39달러를 기록했다. 하지만 시놉시스에 대한 증권가의 평가는 엇갈린다. NH투자증권의 고민성 연구원은 지적재산권(IP) 사업의 점진적인 개선과 최근 인수를 완료한 앤시스와의 사업 시너지를 고려할 때 현 주가 수준에서 저점 매수 전략이 유효하다고 분석했다. 그는 시놉시스의 높은 기술력과 사업 실행력을 감안하면 IP 사업의 회복이 가능하다고 긍정적으로 평가했다. 반면, 한국투자증권의 문승환 연구원은 짧은 규제에도 중국 사업에 큰 차질이 발생하고 있다는 점을 지적하며, 우려가 완화될 때까지 보수적인 접근을 권고했다. \서학개미는 시놉시스 외에도 인공지능(AI) 관련 종목에 대한 투자를 늘리는 모습을 보였다. 팔란티어 테크놀로지스(9059만 달러, 1264억원), 미국 소프트웨어 기업 오라클(8229만 달러, 1149억원), 비트코인 채굴 기업 아이렌(7381만 달러, 1030억원) 순으로 순매수 규모가 컸다. 이는 전통적인 빅테크 종목에서 벗어나 새로운 성장 동력에 대한 투자를 확대하려는 움직임으로 해석된다. 팔란티어는 AI 기반 빅데이터 플랫폼을 미 국방부에 제공하며, 오라클은 챗GPT 개발사인 오픈AI와 대규모 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결하며 제2의 전성기를 맞이할 것이라는 기대를 받고 있다. 아이렌은 비트코인 채굴뿐만 아니라 AI 인프라 수요 증가에 대한 기대감으로 투자 심리를 자극했다. 이러한 투자 변화는 서학개미들이 시장의 변화에 발 빠르게 대응하며, 성장 잠재력이 높은 분야에 대한 투자를 통해 수익률을 극대화하려는 전략으로 풀이된다. 특히, AI 기술 발전과 데이터 활용의 중요성이 커지면서 AI 관련 기업에 대한 투자가 더욱 활발해질 것으로 예상된다. \서학개미들의 투자 포트폴리오 다변화는 단순히 개별 종목의 등락을 넘어, 시장 전반의 흐름을 읽고 미래 성장 동력을 선점하려는 노력의 일환으로 볼 수 있다. 시놉시스의 저점 매수는 단기적인 주가 하락에 대한 기회 포착이라는 점 외에도, 반도체 설계 분야의 장기적인 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망을 반영한다. 팔란티어, 오라클, 아이렌에 대한 투자는 AI, 클라우드 컴퓨팅, 비트코인 등 미래 유망 산업에 대한 선제적인 투자를 의미한다. 이러한 투자 행보는 서학개미들이 단순히 과거의 성공 공식에 얽매이지 않고, 끊임없이 변화하는 시장 환경에 적응하며 새로운 기회를 모색하고 있음을 보여준다. 앞으로 서학개미들의 투자 전략은 더욱 다양화되고 정교해질 것으로 예상되며, 이는 국내 자본시장의 성장과 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 투자자들은 개별 종목의 재무 상태, 성장 잠재력, 시장 경쟁력 등을 면밀히 분석하고, 장기적인 관점에서 투자 결정을 내릴 필요가 있다. 또한, 시장 변동성에 대한 리스크 관리에도 주의를 기울여야 한다. 서학개미들의 투자 행보를 통해 국내 투자자들은 미국의 기술주 시장의 흐름을 더욱 면밀히 파악하고, 투자 전략을 개선하는 데 도움이 될 수 있을 것이다





서학개미 미국 주식 시놉시스 팔란티어 오라클 AI 저가 매수 투자 전략 매그니피센트7

