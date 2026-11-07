서학개미들 국내 증시 이탈... 닷새 만에 미증시 2조 5천억 원 집중

국내 증시 부진과 환율 안정 속에 서학개미들이 미국 주식으로 자금을 대규모 이동시켰습니다. 11월 초 닷새간 19억 달러를 미국 증시에 쏟아부으며 월간 순매수 규모를 상회한 행보를 보였습니다.

국내 주식 시장의 정체와 급락 국면 속에서 개인 투자자들이 미국 증시로 대규모 자금을 급이동시키고 있다. 7일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로 자료를 분석한 결과, 서학개미 들을 중심으로 한 해외 주식 매수세가 급격히 강화된 것으로 확인되었다.

5일 간 19억 달러 매수로 월간 기록 초월

지난달 2일부터 5일까지 사흘간 서학개미들의 미국 주식 매입액은 총 19억 611만 달러, 환율 기준 약 2조 5865억 원에 달했다. 이는 불과 5일 동안의 거래치임에도 불구하고, 지난 8월 한 달 전체의 순매수 규모(19억 6234만 달러)와 맞먹는 수준이다.

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또한 이 수치는 9월 순매수 규모인 10억 128만 달러의 두 배가 넘는 규모로, 단 일주일 만에 이전 한 달 치에 버금가는 물량을 흡수한 셈이다. 지난달 순매수액인 54억 2312만 달러와 비교해도 약 35%에 육박하는 속도이므로, 자금의 빠른 이탈 현상이 뚜렷하게 드러난다.

코스피 하락과 원화 강세가 투자 환경 변화 유발

이러한 자금 이동의 배경에는 국내 증시의 지속적인 부진이 자리하고 있다. 코스피 지수는 상반기의 상승세를 이어가지 못한 채 수개월째 우하향 곡선을 그리고 있으며, 최근 거센 급락세까지 겹치면서 투자 매력도가 크게 떨어졌다.

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환율 변동성 또한 중요한 요인으로 작용했다. 과거 1500원 선을 상회하던 원달러 환율이 1300원대 중반으로 안정되면서, 국내 자산보다 미국 증시 투자가 상대적으로 유리한 환경이 조성되었다. 결과적으로 국내 유가증권시장에서 개인 투자자들의 순매수는 3조 9000억 원에 그치며, 국내와 미국 증시 간 투자 격차가 빠르게 좁혀지는 양상을 보이고 있다.

고위험 레버리지 상품인 속sl과 TQQQ에 집중

서학개미들이 선호하는 종목은 단연 고수익과 고위험을 동시에 추구하는 레버리지 상품이 중심이다. 11월 들어 가장 많이 매수된 종목은 미국 반도체 지수의 3배 수익률을 추종하는 '속슬'(SOXL)로, 무려 13억 835만 달러어치가 구매되었다.

전체 순매수액의 68%에 해당하는 엄청난 비율이 반도체 레버리지 상품에 집중된 것이다. 그다음으로 알파벳이 4억 8033만 달러, 나스닥100 지수의 하루 수익률을 3배로 추종하는 ETF인 'TQQQ'가 1억 8772만 달러로 매수세가 이어졌다.

대체투자 증가와 국내 증시 유동성 위축

미 증시로 향하는 자금 쏠림 현상은 국내 증시의 대기 자금 이탈로 직결되고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 5일 기준 투자자예탁금은 88조 5338억 원으로 집계되었다. 이는 지난달 13일 이후 한 달 가까이 100조 원 선을 밑돌고 있는 상태로, 국내 증시의 유동성 위축 우려가 커지고 있다.

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정부의 국내 증시 부양 및 복귀 정책에도 불구하고, 서학개미들은 지난 4월과 5월 매도 우위를 보인 바 있으나 지난 6월 이후 다시 순매수로 전환하며 매집 규모를 급격하게 키웠다. 특히 지난달 기록한 11개월 만의 최대치 순매수를 시작으로, 현재는 더 큰 규모의 자금을 미국 증시로 옮기며 시장 구조를 바꾸고 있다.