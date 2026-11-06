서초구 반포현대 재초환 부담금 사전통지, 시효 논란과 제도 폐지 요구 공존

서초구가 반포현대 재건축단에 재초환 부담금 사전통지를 예고했다. 소멸시효 해석 이견으로 인해 부과 시점을 두고 논란이 격화되며, 구청은 제도 폐지를 국토부에 건의하며 재건축 지연 우려를 강조하고 있다.

서초구 는 오는 9일 반포현대 재건축조합에 재건축초과이익환수제 (재초환) 부담금 예정액을 사전통지한다. 이에 따라 해당 단지 입주민들은 다음 주 중으로 구체적인 납부 예정 금액을 전달받을 전망이다. 통지를 받은 조합은 50일 이내에 이의신청을 제기할 수 있으며, 이를 거쳐 최종 부담금 여부와 액수가 확정된다.

가구당 평균 2억2천만원 예상, 시효 논란 불거져

이번 통지는 최종 고지에 앞선 행정절차로, 주택시장과 건설업계에서는 가구당 평균 부담금이 약 2억2천만원대에 달할 것으로 추산하고 있다. 이의신청 절차와 추가 자료 검토를 거치면 실제 부과 금액은 절반 수준인 1억원 초반대로 낮아질 가능성이 점쳐진다. 인근 래미안트리니원의 경우 가구당 최대 7억원대의 부담금이 예상된다.

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서초구는 반포현대 재건축조합의 준공이 2021년이었음에도 불구하고, 부담금 징수권의 소멸시효가 임박했다고 판단해 이 같은 조치를 취했다. 구청은 2021년 준공된 반포현대의 부담금을 올해 12월 30일까지 부과해야 하는 것으로 보고, 이의신청 기간을 확보하기 위해 사전통지를 진행하기로 했다.

국토부와 시효 해석 갈등, 2029년 가능 주장도

문제는 부담금 산정 기준과 소멸시효에 대한 해석 차이에 있다. 서초구는 법적 절차를 불가피하게 진행하는 상황이지만, 국토교통부는 2024년 재초환법 개정에 따른 특례규정을 고려하면 2029년까지 부과할 수 있다는 입장을 밝혔다. 이로 인해 지자체와 중앙정부 간 행정 해석이 엇갈리며 불확실성이 가중되고 있다.

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서초구 관계자는 "법에 따른 절차를 불가피하게 진행하는 것"이라며 "주민 의견을 최대한 반영해 최종 부과를 늦추고, 국토부가 소멸시효에 대한 명확한 해석을 제시하면 절차 진행 여부도 재검토하겠다"고 밝혔다. 현재까지 부담금이 부과된 단지는 전무한 상황이다.

전성수 구장 "과도한 부담 폐지해야", 공급 위축 우려

서초구는 이와 별도로 재초환 제도 자체의 폐지를 정부에 강력히 요구하고 나섰다. 전성수 서초구청장은 지난 4일 국토부에 재초환 폐지 건의문과 주민 탄원서를 전달했다. 구청은 미실현 이익에 대한 부담금 부과와 기부채납, 세금 등 중복 부담이 재건축 사업을 지연시키고 도심 주택공급을 위축시킨다고 주장한다.

전성수 서초구청장은 "재초환이라는 과도한 부담이 재건축 사업을 지연시키고 주택 공급을 가로막고 있는 만큼 제도를 폐지해야 한다"고 강조했다. 정비업계는 전국적으로 재초환 부담금 부과 예정 단지가 60곳을 넘어설 것으로 추정하며, 이 중 서울에는 46개 단지, 1만8000가구가 집중되어 있어 시장 영향력이 클 것으로 보고 있다.