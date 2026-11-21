서울 서초구가 반포현대아파트에 179억원 재건축초과이익환부 부담금을 통지하며 서울 내 52개 단지 평균 1억1천만원의 부담이 예상된다. 조합원들의 소송과 제도 폐지 움직임이 본격화될 전망이다.

서울 서초구 가 강남권 재건축초과이익환수 제도 적용 대상 1호 단지인 반포현대아파트 (현 반포센트레빌아스테리움)에 179억원 규모의 부담금 예정액을 통지하며 부동산 시장의 우려가 현실화되고 있다. 서초구 는 지난 9일 이 같은 내용을 공식적으로 통보했으며, 이에 따라 서울 전체 재건축 단지들 사이에서 긴장감이 고조되는 상황이다.

52개 단지 1인당 평균 1억1천만원 부담 산정

국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 권영진 의원이 22일 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 8월 기준 서울에서 재건축초과이익환수 예상 금액을 통보받은 단지는 총 52개다. 52개 단지의 예상 부담금 총액은 2조3천552억원으로 집계되며, 전체 조합원 수 2만940명으로 나누면 조합원 1인당 평균 1억1천만원의 부담금이 산정된다. 이는 단순 평균치로, 실제 부과 시점에는 금액이 더 상승할 가능성도 존재한다.

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유동층 단지별 예상 부담금 및 지역 분포

예상 부담금 규모가 큰 단지를 살펴보면 용산 한강맨션이 4천723억원으로 가장 높았으며, 영등포 신길10단지가 1천605억원, 영등포 여의도 한양이 1천300억원, 강남 도곡개포한신이 1천67억원을 기록했다. 자치구별 보유 단지 수는 서초구가 9개로 가장 많았으며, 영등포와 송파가 각각 8개, 강남이 7개, 강서가 5개 순이었다. 구로구 3개, 용산·성동·강동·서대문 구 각 2개, 금천·동대문·마포·강북 구 각 1개의 순으로 분포했다.

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조합원들의 법적 대응 및 제도 폐지 주장 강화

현실화된 부담금 규모에 조합원들은 소송을 포함한 모든 수단을 동원해 대응한다는 방침이다. 전국 82개 재건축 조합으로 구성된 전국재건축정비사업조합연대는 19일 대응 방안을 논의했으며, 다음 달 청와대 앞에서 재건축초과이익환수 제도 폐지를 촉구하는 집회를 개최할 계획이다. 과거 사례에서 알 수 있듯 징수 과정은 쉽지 않을 것으로 보인다. 대법원이 지난해 절반 미만이인 2억827만원을 확정판결했지만 조합 측은 재심을 진행 중이며, 한남연립(현 한남파라곤) 조합은 2014년 1심 패소 후 헌법재판소에 사유재산권 침해 이유로 헌법소원 심판을 청구한 전력이 있다.

부과 지연 및 주택 공급 위축 우려 심화

KB국민은행 김효선 부동산수석전문위원은 "부담금 부과 기한은 명확하지만 산정 방식에 대한 논란이 있어 실제 납부는 드물고 소송 진행 가능성이 높아 징수가 쉽지는 않을 것"이라고 분석했다. 현재까지 실제 부담금이 부과된 사례는 없으며, 국회에서 제도 존폐 및 개선 방안이 논의되는 중인 상황이다. 다만, 시장에서는 소송 장기화에 따른 재건축 공사 지연과 함께 향후 주택 공급 위축 우려가 깊어지고 있어 정책 변화에 대한 관심이 집중되고 있다.