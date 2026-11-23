서지현 전 검사와 이토 시오리 전 기자가 한국과 일본의 Me Too 운동을 상징하는 8년 만에 서울 DDP에서 재회했다. 두 사람은 법 개정과 사회적 인식 변화 등을 공유하며 여전히 이어지는 싸움과 연대를 다짐했다.

서지현 전 검찰厅 검사와 이토 시오리 전 일본 기자가 한국과 일본의 미투 운동 을 상징하는 인물들 사이에서 8년 만에 재회하여 연대를 다짐했다. 서울 서초구 동대문디자인플라자에서 열린 경향신문과의 인터뷰에서 두 사람은 여전히 이어지는 싸움과 서로의 고통을 이해하는 유대감을 드러냈다.

서지현과 이토 시오리의 역사적 만남과 상징성

2017년 5월과 2018년 1월은 일본과 한국의 여성 인권 및 인간권 역사에서 결정적인 전환점이 되었다. 이토 시오리는 2017년 5월 저명 언론인 야구치 노리유키로부터 성폭행을 당했음을 공개적으로 알렸다. 이에 이어 서지현 전 검사는 2018년 1월 창원지검 통영지청 소속 검사로서 검찰청 본청 안태근 국장의 성희롱을 당하고 인사적발로 보복당했음을 고발했다.

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이 두 가지 사건은 각각의 국가에서 미투 운동의 상징이 되었다. 서로 다른 나이와 국적을 가졌음에도 불구하고, 이토와 서지현은 원치 않는 상징적 지위 때문에 감내해야 했던 고통에서 공통점을 찾았다. 오직 서로만이 이해할 수 있는 애증과 분노는 두 사람 사이에 특별한 친구이자 연대의 관계를 형성했다.

8년 경과에 따른 법적 제도적 변화의 구체적 현황

서지현 전 검사는 한국 사회에서 성폭력 피해자가 공개적으로 발언하는 것이 불가능에 가까웠던 과거와 달리, 성폭력이 개인의 불운이나 치부가 아니라 권력 구조와 가해자의 잘못임을 사회가 점차 인식하게 되었음을 평가했다. 구체적인 법적 조치로는 '여성폭력예방 및 피해자보호 등에 관한 법률'이 제정되었으며, 디지털 성범죄가 주요 사회 문제로 대두됨에 따라 일부 법령이 개정되었다.

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일본에서도 상당한 법적 변화가 이루어졌다. 이토 시오리는 2017년에 '강간'이라는 용어가 '강제性交'로 변경되어 남성 피해자 사례도 포함되도록 확장되었음을 지적했다. 또한 2023년에는 성적 동의 연령이 13세에서 16세로 상향 조정되었으며, '동의 없는性交 죄'가 신설되어 폭력이나 협박이 아닌 음주 상태나 사회적 지위 악용 등 동의가 없는 상황을 명시했다.

피해자 연대와 국제적 활동의 현황 및 고통의 공유

서지현 전 검사는 소셜 미디어를 통해 이토 시오리가 영화를 제작하고 국제적인 주목을 받으며상을 받는 것을 보며 잘 지낼 것이라 추측했으나, 실제 만남을 통해 여전히 치열한 싸움 중임을 깨달았다고 말했다. 그는 8년이 지났음에도 불구하고 여전히相同的인 문제로 상처받고 분노하며 싸워야 한다는 현실이 슬프다고 밝혔다.

반면에 이토 시오리는 미국 대학에서 많은 강연을 진행하며 학생들이 미투 운동을 역사의 한 페이지로 여기는 것을 목격했다. 그녀는 이 문제가 역사가 되지 않도록 계속 말하고 이 문제를 세상에 알리는 것이 중요하다고 강조했다. 두 사람은 서로의 용기를 얻어 앞으로 더 단단하게 손을 잡으겠다고 선언했다.

미투 운동의 지속적 의미와 미래에 대한 방향성

서지현 전 검사는 검사를 사임했지만, 이토 시오리는 사망 협박을 받고 고향인 일본으로 돌아가지 못하고 있다. 두 사람은 엄청난 고통에도 불구하고 자신의 경험을 공개한 것을 결코 후회하지 않는다. 그 이유는 어디엔가 숨어서 숨 막히며 살고 있는 또 다른 피해자를 끌어내는 것이 미투 운동의 핵심 의미이기 때문이다.

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이토 시오리는 성폭력 피해자를 향한 부정적인 댓글을 접하면, 그 아래 사랑과 지지로 가득 찬 댓글을 하나 더 남겨달라는 요청을 하고 있다. 서지현 전 검사는 '정상적이어야 할 그 세계를 위해 우리는 더욱 단단히 손을 잡겠다'고 말했다. 두 사람은 여전히 숨죽여 숨어있는 또 다른 피해자에게 용기를 주는 것이 지난 8년간 지속해 온 미투 운동의 의미라고 재확인했다.