서울행정법원, 장시간 조리 노동자 과로사 업무상 재해 인정

서울행정법원은 18년 간 식당에서 조리 업무를 하던 70대 노동자의 심정지사망을 업무상 재해로 인정했다. 근로복지공단의 지급 거부가 부당하다는 유족의 소송에서 원고 승소 판결이 나왔다.

서울행정법원 행정7부는 18년간 식당에서 조리 업무를 수행한 70대 노동자 A씨의 사망을 업무상 재해 로 최종 인정했다고 15일 밝혔다. 강우찬 재판장 이 속한 법원은 근로복지공단 이 업무와 사망 간의 인과관계를 부인하며 유족급여와 장의비 지급을 거부한 처분을 취소하는 판결을 내렸다.

57시간 업무와 불충분한 휴식 재단적 판단

판단의 핵심은 A씨가 사망하기 직전 실제로 겪었던 과도한 노동 강도와 불충분한 휴식 시간이었다. 업무상질병판정위원회가 산정한 A씨의 사망 전 12주 평균 주 업무 시간은 57시간 45분에 달했다.

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사업주가 주장한 하루 1시간의 점심 휴게 시간 중 법원이 실제 휴식 시간으로 인정한 것은 고작 30분에 불과했다. 오후 4시 이후의 10분 휴식 역시 상시적으로 보장된 것으로 보기 어렵다는 것이 법원의 판단이었다.

조리 업무 특성상 주문량에 따라 작업 속도가 결정되며, 스스로 휴게 시간을 조절하기가 매우 어려웠다. A씨는 사망 직전 13일 연속 근무 후 하루 휴식하고 다시 12일 연속 근무하는 등 물리적으로 회복할 기회를 거의 얻지 못했다.

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경험과 기저질환 논란에 대한 법원의 견해

근로복지공단은 A씨가 같은 사업장에서 18년간 근무하며 업무에 익숙해졌으므로 부담이 과도하지 않다고 주장했지만, 법원은 이를 수용하지 않았다. 오랜 경험으로 인한 신체적 부담 감소는 인정되기 어렵다는 견해였다.

또한 A씨에게 심혈관계 기저질환이 존재했다는 점만으로, 사망이 업무와 무관한 자연적 진행이라고 단정할 수 없다는 입장도 분명히 했다. 재판부는 육체적 부담이 큰 업무를 충분히 회복할 기회 없이 이어간 것이 A씨의 심혈관계에 상당한 부담을 줬다고 평가했다.

유족급여 지급 및 향후 소송 절차

이로 인해 A씨의 유족은 그동안 지급을 거부당했던 유족급여 및 장의비를 받게 되었다. A씨는 출근 준비 중 자택 화장실에서 의식을 잃은 채 발견되었으며, 병원으로 이송된 당일 심정지로 숨졌다.

유족은 장시간 고강도 노동으로 누적된 과로와 스트레스가 사망 원인이라고 주장하며 소송을 제기한 바 있다. 법원은 이러한 사정을 종합해 업무와 사망 사이에 상당한 인과관계가 존재한다고 최종 판단했다.

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이번 판결은 장시간 노동과 불충분한 휴식 환경이 업무상 재해로 인정될 수 있는 중요한precedent(선례)가 될 전망이다. 근로복지공단의 부지급 처분이 취소됨에 따라 관련 보험 급여 지급 절차가 진행된다.