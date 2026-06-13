서울퀴어축제 행진, 혼인 평등 외치며 거리로 나서다

서울퀴어문화축제 행진이 13일 열려 수천 명이 혼인 평등과 성소수자 인권을 요구했다. 참가자들은 법적 보호와 동성혼 법제화를 촉구했으며, 반대 시민들과의 평화적인 대응 속에 행진이 이어졌다.

14일 서울 을지로 일대에서 열린 서울퀴어문화축제 행진에는 수천 명의 성소수자 와 지지자들이 참여해 혼인 평등과 성소수자 인권을 요구했다. 오후 4시 을지로입구역 인근에서 시작된 모두의 결혼 행진 차량에서는 최진아 임아현 부부의 사회로 혼인 평등 지금 당장 실현하라는 구호가 울려 퍼졌다.

참가자들은 손을 잡고 함께 외치며 법적 보호를 촉구했다. 대전에서 온 이한샘 씨와 홍서현 씨 커플은 3~4년 뒤 결혼을 계획 중이라며 동성혼이 가능한 사회를 바란다고 말했다. 최근 법원이 동성혼 관계를 사실혼과 유사한 생활 공동체로 판단한 점을 긍정적으로 평가했다. 레즈비언 커플 최모 씨와 김모 씨는 5년째 연인 관계로 결혼을 권리라고 생각하며 동등한 시민 대우를 원한다고 밝혔다.

행진 주변에서는 동성애는 죄라는 피켓을 든 반대 시민들도 있었지만 참가자들은 무지개 깃발과 손 하트로 응답했다. 게이 커플 장모 씨와 김모 씨는 동성혼 법제화를 기대하며 퀴어 축제를 명절에 비유했다. 행진은 국가인권위원회와 세종호텔을 지나며 인권위의 부재와 노동자 투쟁에 대한 연대를 외쳤다. 참가자들은 함께 모여 목소리를 내는 것이 혐오에 대응하는 강력한 방법이라고 입을 모았다.

양성애자 김모 씨는 10년 전보다 참여 인원이 10배로 늘었고 지지자가 많아져 혐오 세력이 웃기게 느껴진다고 말했다. 대학생 최예원 씨도 함께 외치면 두렵지 않다며 목소리를 묻히지 않는 것이 중요하다고 강조했다. 이날 행진은 종각역에서 시작해 인권위 명동역 서울광장을 거쳐 을지로입구역까지 이어졌으며 틴더 남태령 아스팔트 동지회 등 10개 단체가 트럭을 타고 행진을 이끌었다. 무지개색 비눗방울과 깃발이 거리를 채우고 프리허그를 하는 참가자들도 눈에 띄었다.

반대 시민들은 동성애 마귀를 언급하며 할렐루야를 외쳤으나 참가자들은 지옥에서 만나자고 응수하며 웃음을 보였다. 팔레스타인 깃발을 든 참가자는 억압받는 이들에게 용기를 주고 싶다고 말했다. 서울광장에 도착해서도 혼인 평등 구호가 이어졌고 많은 시민이 무지개색 옷을 입고 함께 걸었다. 축제는 평화롭게 진행됐으며 참가자들은 내년에도 더 큰 목소리를 내겠다고 다짐했다





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