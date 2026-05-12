서울을 떠나 지역의 흐름을 만드는 삶, 로컬생활자 소피가 말하는 진정한 지역 살이

서울 중심의 삶에서 벗어나 전주, 제주 등 여러 지역을 유랑하며 자신만의 생활 양식을 구축해가는 로컬생활자 소피의 인터뷰를 통해, 지역 소멸 담론을 넘어선 진정한 지역 살이의 의미와 관계 맺기의 가치를 탐구합니다.

최근 현대 사회에서는 서울이라는 거대한 중심지에서 벗어나 자신만의 속도와 방향을 찾아 지역으로 향하는 이들이 조금씩 늘어나고 있다. 누군가는 도시의 치열한 경쟁과 빠른 속도감에 지쳐 더 느린 삶을 갈망하며 지방으로 떠나고, 또 누군가는 일과 관계, 그리고 삶을 바라보는 방식을 근본적으로 재정의하기 위해 익숙한 도시의 편리함을 뒤로한다.

하지만 지역에서 살아간다는 것은 단순히 거주지를 옮기는 물리적인 이동만을 의미하지 않는다. 내가 어떤 공간에서 누구와 연결될 것인지, 그곳에서 어떻게 경제적 자립을 이루며 삶을 지속해나갈 것인지에 대한 본질적인 고민이 수반되어야 하기 때문이다. 이러한 흐름 속에서 제주와 부여, 거제, 그리고 현재의 전주에 이르기까지 여러 지역을 오가며 자신만의 방식으로 삶을 일궈내고 있는 로컬생활자 소피의 행보는 많은 시사점을 준다. 그녀는 서울에서 나고 자라 20년을 살았지만, 내가 원하는 곳에서 원하는 일을 하며 살자는 모토를 실천하기 위해 과감히 지역으로 향했다.

그녀에게 지역은 단순히 머무는 곳이 아니라 삶의 가능성을 실험하고 확장하는 무대와 같다. 현재 전주에 정착한 지 1주년을 맞이한 소피는 전주가 가진 독특한 서사와 문화적 밀도에 주목한다. 특히 전주는 책방들이 밀도 높게 형성되어 있어 도보로 이동하며 다양한 지적 자극을 받을 수 있는 곳이며, 도서관마다 각기 다른 특색을 가지고 있어 책의 도시라는 정체성이 뚜렷하다. 이러한 환경은 완판본문화관, 서예, 한지, 조선왕조실록과 같은 역사적 맥락과 연결되어 그녀가 지향하는 책짓기 생활에 최적의 조건을 제공한다.

그녀는 현재 로그인로컬이라는 로컬 아카이빙 미디어의 객원 에디터로서 전주의 지역 콘텐츠를 취재하고 소개하며, 팝업 전시와 로컬 에세이 출판, 문화예술 매거진 준비 등 콘텐츠 기획과 출판 활동을 병행하고 있다. 소피의 활동을 관통하는 핵심 키워드는 흐름이다. 그녀는 타인과 무언가를 나누며 느끼는 효능감을 아직 경험하지 못한 사람들, 혹은 자신의 내면 세계를 밖으로 꺼내는 데 서툰 이들이 쉽게 참여할 수 있는 장을 만드는 데 집중한다. 글쓰기 모임을 운영할 때도 퀄리티나 실력을 평가하기보다 그냥 써도 된다, 일단 뱉어내라는 격려를 통해 진입 장벽을 낮춘다.

이는 완벽주의를 내려놓고 여백을 둠으로써 타인이 채워줄 수 있는 공간을 만드는 것이야말로 지속 가능한 활동의 핵심이라는 깨달음에서 비롯된 것이다. 또한 그녀는 거주 형태에 있어서도 셰어하우스를 선택하며 경제적 효율성과 공생의 가치를 동시에 추구한다. 고정적인 거처가 없는 불안정한 상태로 보일 수 있지만, 그녀는 이를 결핍과 결핍이 만나 서로를 채워나가는 바람직한 공생 관계로 해석한다. 프리랜서 기획자로서 고정 수입이 없는 불안정함을 극복하기 위해 초기에는 자신이 할 수 있는 모든 일을 수행하며 역량을 증명했고, 이제는 물리적 시간과 경제적 가치 사이의 균형을 조절하며 삶을 유지하고 있다.

특히 주목할 점은 지역 소멸이라는 지배적인 담론에 대해 그녀가 가지는 비판적 시각이다. 소피는 가임기 여성 인구수를 기준으로 하는 인구소멸위험지수가 매우 차별적이며, 모든 지역 사업이 소멸 위기라는 전제 하에 유입만을 목적으로 설계되는 현실에 의문을 제기한다. 지역을 단순히 도움을 줘야 할 대상으로 보는 것이 아니라, 그 지역만이 가진 오리지널함과 고유한 서사를 가진 주체로 존중해야 한다는 것이다. 그녀는 도시의 가치가 인구의 규모가 아니라 어떤 사람이 어떤 도시를 만들어가느냐에 달려 있다고 믿는다.

단 한 사람이 문화를 만들고 그를 중심으로 사람들이 모이기 시작한다면 인구수와 상관없이 새로운 가능성이 열린다는 믿음이다. 결국 그녀가 꿈꾸는 지역 살이는 정보의 비대칭성을 해소하는 보편적인 플랫폼이 구축되어, 누구나 커뮤니티에 종속되지 않고도 지역의 일원으로 평등하게 살아갈 수 있는 환경을 만드는 것이다





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