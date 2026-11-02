서울역 드림씨티 노숙인센터 부천 이주…16년 역사 종결

용산구 드림씨티 노숙인센터·선교교회가 임대료 상승으로 경기 부천시 이전을 확정했다. 16년간 서울역 앞 노숙인과 어르신을 돌보던 역사가 막을 내린다.

지난 28일 저녁, 서울 용산구 드림씨티 노숙인센터 와 선교교회 는 경기 부천시로 이사를 앞두고 마지막 예배를 봉헌했다. 서울역 13번 출구 앞을 16년 동안 지켜온 이곳은 이날을 끝으로 그 역할을 마쳤다. 2011년 우연식 목사 가 운영을 시작한 이래 이 공간은 쉴 곳을 찾은 노숙인과 홀몸노인들에게 안식처가 되어왔다. 이제 이 시설은 새로운 터전인 부천으로 그 흔적을 남기며 서울역 인근에서의 긴 여정을 종결한다.

드림씨티는 초기부터 헌금을 받지 않으며 부동산을 소유하지 않는 독특한 운영 방식을 고수해 왔다. 이곳을 이용하는 노숙인이나 숙식하는 사람들에게 예배 참석을 강요하지 않아 오갈 데 없는 이들이 마음 편히 쉴 수 있는 공간으로 자리 잡았다. 지하 1층에는 컴퓨터와 바둑, 장기판이 준비되어 있었고, 1층에는 텔레비전을 시청할 수 있는 공간이 제공되었다. 이러한 시설들은 이용자들이 외부의 시선을 신경 쓰지 않고 편안하게 지낼 수 있도록 배려한 결과였다.

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임대료 폭등에 따른 부득이한 이주

이곳이 서울역을 떠나야 했던 가장 큰 이유는 임대료 급등이다. 뜻이 같은 이들의 후원으로 운영되어 왔으나, 시세가 기존 대비 두 배 이상 뛰면서 더 이상 현재 위치를 유지하기 어려워졌다. 우연식 목사는 이제 떠날 때가 되었다는 현실을 받아들였다. 특히 초창기에는 이용자의 대부분이 노숙인이었으나, 최근에는 홀로 지내는 노인들이 그 공백을 메우는 추세다. 이러한 인구 구조의 변화와 경제적 압박이 이주를 결정짓는 주요 변수로 작용했다.

우 목사는 부천에서의 새로운 계획에 대해 밝혔다. 그는 노인 사역을 중점적으로 수행하며, 기초수급을 받더라도 사회적 관계를 맺거나 정서적 지원을 받기 어려운 분들을 위해 공동체를 만들 것이라고 말했다. 부천시에서 사용할 건물은 서울역 앞보다 월세가 저렴하여, 이 차액을 활용해 매일 무료 급식 프로그램을 진행할 계획이다. 이는 기존 이용자들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 방안으로 검토되고 있다.

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이용자들과의 미련과 아쉬움

서울역 인근에서 더위와 추위를 피하고 쫓겨나는 느낌을 받지 않게 해준 유일한 공간이라는 점에서 드림씨티는 이용자들의 각별한 애정을 받아왔다. 하지만 이사를 앞둔 상황에서 수많은利用者들과 관계자들은 깊은 아쉬움을 감추지 못했다. 김태용 씨는 쉴 공간이 없어 막막하고, 매일 보던 얼굴들을 더 이상 볼 수 없게 될 것 같아 섭섭하다고 토로했다. 이는 단순한 시설 이전을 넘어 지역 사회의 일부가 사라진다는 점에서의 상실감을 반영한다.

양고성 씨는 더울 때 시원하고 추울 때 따뜻한 곳이 사라진다는 점에서 무료 급식을 어디서 기다려야 할지 모르겠다는 우려를 나타냈다. 또한 김아무개 씨는 매일 새벽에 청소 때문에 사람들을 내보내는 시설과 달리, 이곳이 훨씬 마음 편하다고 말하며 기존 시스템과의 차별성을 강조했다. 우연식 목사 역시 이들이 느끼는 아쉬움이 자신보다 훨씬 크다는 점에서 안타까움을 표현했다. 이는 시설의 물리적 이전이 가진 사회적 비용이 큼을 보여준다.

마지막 예배와 감동의 순간들

마지막 예배가 열린 저녁, 당장 내일부터 편히 쉴 곳이 없는 60여 명의 이용자들이 웃는 얼굴로 2시간 동안 찬송가를 불렀다. 한 참석자는 축복하며 과자를 하나라도 더 나누어 주는 정을 언급했고, 옆자리 어르신에게 스카프를 감싸준 봉사자는 눈물을 훔치며 감사함을 표현했다. 이는 이 공간이 단순한 쉼터가 아닌 서로를 존중하고 배려하는 공동체였음을 증명한다. 우연식 목사는 마지막 예배를 마치고 카메라를 향해 의자들이 모두 치워진 예배당을 바라보며 그 의미를 되새겼다.

이날 드림씨티 앞에서는 누군가가 급수기에서 뜨거운 물을 받아 컵라면을 먹으며 마지막 시간을 보내고 있었다. 이는 이 공간이 여전히 삶의 현장을 직시하는 곳임을 시사한다. 서울역 13번 출구 앞을 16년간 지켜온 역사는 이곳을 통해 인간존엄과 존중이라는 가치들이 어떻게 구현되었는지를 보여준다. 부천으로의 이전이 새로운 시작이 되기를 바라는 마음과 함께, 서울역 앞에서의 마지막 발자취는 지역 사회에 깊은 울림을 남겼다.