서울엄마 우정욱 셰프의 김밥 황금레시피와 7대 요령

넷플릭스 서울엄마 우정욱 셰프가 소개하는 김밥 맛을 높이는 일곱 가지 핵심 기술과 전문가의 조리 비결을 상세하게 안내합니다.

넷플릭스 요리 경연 프로그램 시즌2에 ' 서울엄마'로 출연하여 한국 음식의 본질을 세계에 알린 우정욱 셰프는 김밥을 이동하는 비빔밥으로 칭한다. 그는 현대백화점 압구정 본점 내 프리미엄 김밥 전문점 가지가지 by 수퍼판 을 운영하며 강남 지역 김밥 맛집으로 명성을 얻고 있다. 우정욱 셰프는 김밥이 단순한 간식이 아니라 엄마의 맛이자 정성의 맛이 담긴 음식이라고 강조하며, 다양한 재료를 손질하고 조리하는 과정에 담긴 깊은 의미를 설명한다. 그는 이 가치를 더 많은 이들에게 전달하기 위해 한글과 영어가 함께 실린 책을 출간하기도 했다.

밥의 품질과 수분 조절 기술

우정욱 셰프가 꼽는 김밥의 첫 번째 핵심은 밥맛이다. 그는 김과 쌀을 고르는 단계부터 신중해야 한다고指出하며, 두 번 구운 김과 도정을 갓 마친 좋은 쌀, 그리고 신선한 채소와 고기를 기본 재료로 사용한다. 밥을 지을 때는 쌀을 여러 번 씻어 전분기를 제거하고 다시마 한 장을 넣어 풍부한 풍미를 더한다. 밥은 질지 않고 고슬고슬하게 지어져야 다른 재료와 조화를 이루며, 밥과 속재료의 간이 자연스럽게 어우러져야 한 줄을 먹을 때 풍부한 맛을 느낄 수 있다.

Also read 김민정 감독, 첫 여성 실업팀 사령탑으로서의 도전과 올림픽 100달러 에피소드 회상

두 번째로 중요한 요소는 수분 조절이다. 우정욱 셰프는 김밥 속재료에서 수분이 배어 나오지 않도록 주의해야 한다고 설명한다. 고기에서 수분이 흘러나오면 밥이 질척해지고 김도 눅눅해지기 때문이다. 그는 불고기를 볶을 때 설탕을 먼저 팬에 넣어 녹인 뒤 고기를 넣는 바싹불고기 방식을 추천한다. 이 방법은 고기 표면에 코팅을 형성하여 물기 없이 바싹 익히며, 김밥에 넣었을 때 수분이 배어 나오지 않아 끝까지 맛있게 먹을 수 있게 한다.

식감과 디테일을 위한 재료 선택

우정욱 셰프는 일반적인 김밥에 들어가는 시금치나물 대신 오이절임을 사용하는 등 식감을 고려한 재료 선택을 강조한다. 채소에서 수분이 배어 나오면 김밥의 맛과 향이 달라질 수 있으므로, 속이 단단하고 잘 무르지 않는 오이를 소금물에 절여 적당히 간을 맞추고 아삭한 식감을 오래 유지하도록 한다. 우엉 역시 달콤한 간장 소스에 조려 뿌리채소 특유의 아삭함을 살려주며, 바삭하게 볶은 멸치를 넣으면 칼슘 보충과 함께 매운맛을 중화하는 효과를 얻을 수 있다.

Advertisement

달걀 지단의 조리법에서도 디테일이 드러난다. 우정욱 셰프는 넓게 부친 지단보다 달걀에 미림을 넣어 여러 겹으로 말아 사용하는 방식을 선호한다. 이는 달걀의 비린 맛을 줄이고 풍미를 살리며, 폭신한 식감으로 김밥 속에서 달걀의 존재감을 높이기 위한 것이다. 그는 좋은 재료를 사용해도 비린내가 나고 간을 맞추기 어려울 때 미림이 노른자의 맛을 깔끔하게 정리해 준다고 설명한다.

전통 장아찌와 마감 기술의 활용

우정욱 셰프는 김밥에 장아찌를 적극 활용하여 전통적인 재료의 맛을 살리는 기술을 강조한다. 더덕장아찌부터 양배추와 깻잎 피클까지 속재료의 맛과 식감에 맞춰 조합하며, 장아찌의 산미와 아삭한 식감은 고기나 기름진 재료의 맛을 정리해 김밥의 뒷맛을 깔끔하게 만든다. 예를 들어 제육김밥에는 양배추와 깻잎 피클을 넣어 돼지고기의 느끼함을 줄이고 개운한 풍미를 살린다.

김밥을 말고 나서 김 끝이 벌어지지 않도록 하는 마감 기술도 중요하다. 우정욱 셰프는 밀가루로 묽은 풀을 쑤어 김 끝에 바르는 방법을 사용한다. 이는 밥알을 으깨 붙이는 방법보다 김밥 끝이 깔끔하게 붙고 모양이 단정하게 유지되도록 하며, 현대백화점 압구정 본점의 가지가지 매장에서 직원들에게 배운 노하우를 적용한 것이다. 이 방법은 자신의 노하우만 고집하기보다 현장에서 얻은 방법을 받아들이고 발전시킨 결과물이다.

재료의 조화와 전체적인 균형

마지막으로 우정욱 셰프는 김밥은 여러 재료가 한꺼번에 들어가는 음식이지만, 재료를 많이 넣는다고 해서 좋은 것이 아니라고 지적한다. 그는 몇 가지 재료만 사용하더라도 간이 잘 맞고 서로 조화를 이루는 김밥을 중요하게 생각하며, 먹고 난 뒤 속이 편안한 것도 좋은 김밥의 조건이라고 말한다. 참치김밥에는 락교나 초생강, 와사비처럼 개운한 맛과 색다른 식감을 더하는 재료를 활용하여 단맛과 짠맛, 신맛의 균형을 잡는다.

Advertisement

우정욱 셰프는 마치 비빔밥처럼 김밥 안에서 식재료가 조화를 이루는 맛을 반드시 머릿속으로 그려보고 넣어보는 것이 중요하다고 조언한다. 이는 김밥의 개성을 결정하는 조합 방식이며, 재료의 상호 작용을 고려한 전문적인 접근이다. 그의 이러한 철학은 한글과 영어가 함께 실린 책을 통해 해외 독자도 직접 만들어 볼 수 있도록 전달되며, 한국 음식의 다양성과 정교함을 세계에 알리는 데 기여하고 있다.