서울시, GTX 철근 누락 사고에 대한 대응에 대한 의혹

서울시 고위 관계자가 GTX-A 노선 삼성역 철근 누락 사고에 대해 '중대 부실이 아니다'라고 주장했지만, 현대건설, 감리사 대표는 '중대 부실이 맞다'고 인정했습니다.

서울시 , GTX 철근 누락 사고에 대한 대응에 대한 의혹이 제기되었습니다. 서울시 고위 관계자는 GTX -A 노선 삼성역 철근 누락 사고에 대해 '중대 부실이 아니다'라고 주장했지만, 현대건설, 감리사 대표는 '중대 부실이 맞다'고 인정했습니다.

국토교통부 관계자는 '철근 누락은 구조 안정성에 큰 영향을 미친다'고 말했다. 이에 대해 민주당 의원들은 본부장 업무 인수 인계 과정에서 해당 내용이 제대로 언급되지 않았고, 서울시와 국토부간 십여 차례 면담 과정에서도 해당 내용은 공유되지 않았다고 따져 물었습니다. AD 박민규 더불어민주당 의원은 서울시 도시기반시설본부장 인수인계 과정에서 인수인계서에 철근 누락 내용이 빠져있다는 점을 지적하면서 '인수인계서에 철근 누락 사실을 뺀 이유는 고의인가'라고 따졌습니다.

서울시가 철근 누락을 인지한 뒤에도 국토부와 17차례 대면에서 아무런 언급을 하지 않은 것도 정상적 대응이 아니라는 비판이 잇따랐습니다. 윤건영 의원은 '(철근 누락을 인지한 뒤) 서울시가 국토부 등과 대면으로 만났던 게 17번이다. 그중 단 한번도 철근 누락에 대해 언급하지 않았다'면서 '철도 공단이 주관하는 중간 점검에서도 얘기가 안 나왔다, 삼성역 무정차 통과 관계기관 대책 회의 때도 얘기 안 했다'라고 지적했다. 이와 관련해 김태병 국토교통부 철도국장은 철근 누락이 '중대 사안'이라는 점을 강조하면서 서울시 등의 보고가 이뤄졌어야 했다고 강조했다





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서울시 GTX 철근 누락 부실 시공 국토교통부

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