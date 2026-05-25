서울시하키협회 유정현 이사, 스포츠윤리센터 신고 건 모두 기각... 수석부회장 복귀 논란

스포츠윤리센터가 서울시하키협회 유정현 이사에 대한 직장 내 괴롭힘 및 권한 남용 신고를 모두 기각함에 따라, 과거의 부당한 해임 절차와 직위 강등 문제를 둘러싼 수석부회장 복귀 갈등이 가속화되고 있습니다.

서울시체육회 산하의 서울시하키협회 내에서 벌어진 극심한 내부 갈등과 인사 논란이 스포츠 윤리센터의 기각 결정으로 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 최근 확인된 바에 따르면, 문화체육관광부 산하기관인 스포츠 윤리센터는 서울시하키협회 의 전무이사와 사무국장이 유정현 당시 수석부회장 겸 회장직무권한대행을 상대로 제기한 여러 건의 신고 내용을 모두 기각 처리하였습니다.

이번 결정은 유 이사가 직권남용과 직장 내 괴롭힘, 그리고 협회의 중립성 훼손 등 다양한 혐의로 고발당했던 사건들에 대해 사실로 인정할 만한 객관적인 증거가 부족하다는 판단에 따른 것입니다. 특히 4월 15일자 통지서에 따르면, 홍범도 장군 다큐멘터리 상영회에 선수와 임원들을 부당하게 동원했다는 주장 등이 모두 근거 없음으로 결론 났으며, 이는 유 이사를 해임시키기 위해 제기되었던 주요 명분들이 힘을 잃게 되었음을 의미합니다. 이번 사건의 발단은 지난해 10월로 거슬러 올라갑니다.

당시 서울시하키협회는 경남 김해시에 위치한 부산 강서하키장에서 이례적으로 긴급임시대의원 총회를 개최하고, 유정현 이사를 포함한 임원 전원을 해임하는 결정을 내렸습니다. 협회 측이 내세운 해임 사유는 임원 선임 과정의 자의적 결정, 협회의 중립성 및 공정성 훼손, 행정 업무 지연, 그리고 직무대행 권한을 이용한 장기 집권 시도라는 네 가지 항목이었습니다. 그러나 유 이사는 이에 대해 강력히 반발하며, 자신이 서울에 거주하며 사업을 운영하고 있다는 점을 악용해 소명 기회를 박탈하고자 의도적으로 원거리인 부산에서 총회를 열었다고 주장했습니다.

또한, 실제 학교장들이 참석하지 않고 위임장을 지참한 감독과 코치들이 대리 참석한 회의였다는 점을 들어 절차적 부당함을 지적해 왔습니다. 더욱 주목해야 할 점은 이러한 해임 추진의 배경에 유 이사가 진행했던 내부 정화 작업이 있었다는 분석입니다. 유 이사는 회장 대행직을 수행하며 협회의 재정 상태를 면밀히 점검하던 중, 협회 카드의 사적 유용과 납품 비리 의혹 등의 심각한 문제점을 발견하고 관련 임원진의 해임을 추진한 바 있습니다.

또한, 현재의 조병우 회장이 필드하키 용품 판매업체인 대성스포츠의 대표라는 점을 들어, 협회 정관상 동종 업종 종사자의 임원 취임 제한 규정을 위반했다며 당선 무효를 주장하고 서울시체육회에 직권 조사를 요청하기도 했습니다. 이러한 행보가 기존 세력과 신임 회장 체제에게는 눈엣가시처럼 여겨졌고, 결국 유 이사를 몰아내기 위한 전략적인 신고와 해임 절차로 이어졌다는 해석이 지배적입니다.

이후 서울시체육회는 임원 해임 과정에서 심각한 절차상 하자가 있었다고 판단하여 법률 검토 결과를 통보하였고, 이에 따라 서울시하키협회는 지난해 10월 말, 해임 결의를 취소하고 유 이사를 비롯한 임원들을 복귀시켰습니다. 하지만 복귀 과정에서 협회는 유 이사의 직위를 기존의 수석부회장이 아닌 일반 이사로 조정하는 조치를 취했습니다. 이에 대해 유 이사는 사실상 강등 조치이며, 이는 인사권을 남용한 인사 갑질이라고 비판하고 있습니다.

그는 스포츠윤리센터가 직장 내 괴롭힘과 권한 남용 혐의를 모두 기각함에 따라, 자신을 해임했던 근거들이 완전히 사라졌으며, 따라서 강등 조치를 포함한 이후의 모든 절차는 무효라고 주장합니다. 스포츠윤리센터는 구체적인 심의 과정에서 신고인들의 진술 번복과 객관적 증거의 부재를 명확히 짚어냈습니다. 전무이사가 제기한 권한 남용 건에 대해서는 신고인 스스로가 진술을 번복한 점과 직무대행으로서의 정당한 권한 행사였다는 점을 인정했습니다.

또한 사무국장이 제기한 6가지 항목의 직장 내 괴롭힘 주장, 즉 일방적 업무 지시나 위압적 발언, 결재 고의 지연 등의 내용 역시 이를 입증할 만한 증거가 전혀 없다고 판단하여 전건 기각했습니다. 유정현 이사는 이번 결과를 통해 자신의 억울함이 증명되었다고 믿으며, 수석부회장으로의 온전한 직무 복귀를 강력히 촉구하고 있습니다. 이번 사건은 체육 단체 내의 권력 다툼과 인사 행정의 불투명성, 그리고 스포츠윤리센터라는 외부 감시 기구의 역할과 한계를 동시에 보여주는 사례가 되고 있으며, 향후 유 이사의 복귀 여부를 둘러싸고 협회 내의 갈등은 더욱 심화될 것으로 보입니다





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서울시하키협회 스포츠윤리센터 직장내괴롭힘 유정현 인사갈등

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