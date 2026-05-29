서울시장 후보들, 사전투표 마치고 선거운동 재개... 서소문 고가도로 붕괴 사고 후 3일 만에

더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 29일 사전투표를 마친 후, 서소문 고가도로 붕괴 사고로 중단됐던 선거운동을 재개했다. 두 후보는 각각 투표소를 찾아 한 표를 행사하고 유권자들에게 지지를 호소했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 각각 배우자와 함께 투표를 마치고, 서소문 고가도로 붕괴 사고로 중단됐던 선거운동을 사흘 만에 재개했다.

정 후보는 이날 오전 8시 20분쯤 배우자 문혜정 씨와 함께 서울 중구 소공동 행정복합청사 내 사전투표소를 방문해 한 표를 행사했다. 투표 후 기자들과 만난 정 후보는 유권자들이 사전투표에 참여해 새로운 시장, 안전을 최우선으로 하는 시장을 반드시 뽑아달라고 당부했다. 또한 전날 진행된 서울시장 후보 토론회에 대해 시청자들이 누가 시민을 더 안전하고 편안하게 모실지 판단했을 것이라며, 우려했던 흑색 네거티브가 나와 아쉽다고 덧붙였다. 선거 판세에 대해서는 여론조사 결과가 차이가 나는 것과 박빙인 것이 혼재하지만, 여러 달 전부터 박빙의 결과를 예측하고 준비해왔다고 밝혔다.

정 후보는 일 잘하는 리더십을 원하는 시민들의 요구가 이번 선거를 통해 드러날 것이라며 박빙이지만 꼭 승리하겠다고 강조했다. 한편 오세훈 후보는 이날 오전 8시쯤 배우자인 송현옥 세종대 교수와 함께 거주지 인근인 서울 용산구 한남동 사전투표소를 찾아 투표했다. 오 후보는 투표 뒤 기자들과 만나 서울이 미래로 가느냐, 퇴보하느냐의 갈림길에 있으며, 대한민국의 민주주의가 미래로 가느냐, 독재로 가느냐의 갈림길에 있다고 주장했다.

그는 이재명 정부가 선거에서 이기면 공소 취소 특검을 비롯해 미뤄뒀던 정권 독주를 다시 시작할 것이라며, 유권자들이 이번 선거를 통해 이재명 대통령을 겸손한 마음으로 국정을 이끌어가도록 하는 방법을 고민해달라고 요청했다. 또한 서울시는 자신이 돌아오기 전 10여 년의 암흑기를 극복하고 겨우 원상회복한 상태라며, 이제 도약의 발판을 이용해 큰 틀의 도약을 기대할 수 있는 절체절명의 타이밍이 왔다고 강조했다. 오 후보는 선거를 통해 서울의 밝은 미래를 함께 그려달라고 호소했다. 두 후보는 지난 26일 발생한 서소문 고가차도 붕괴 사고 이후 선거운동을 자제해왔다.

사고로 인해 일부 선거 일정이 취소되거나 연기되었으며, 후보들은 피해자와 유가족에 대한 애도를 표명하고 안전 대책을 강조했다. 이날 사전투표를 마친 후, 정 후보는 강북권을 중심으로 선거운동을 재개할 계획이다. 그는 강북구 재개발·재건축 현장을 방문하고 종로구 상인연합회와 간담회를 열어 주민 의견을 청취할 예정이다. 또한 성신여대와 홍대 일대를 찾아 젊은 유권자들과 소통할 계획이다.

오 후보는 강남과 강북을 오가며 밤늦게까지 일정을 소화할 예정이다. 사전투표 첫날인 만큼 대학가를 방문해 청년층에게 투표 참여를 호소할 계획이다. 이번 지방선거는 서울시장 선거 외에도 각 구청장과 시의원 선거가 함께 치러지며, 사전투표는 30일까지 진행된다. 선거 당일인 6월 3일까지 남은 기간 동안 두 후보는 막판 표심 잡기에 주력할 것으로 보인다.

정치권에서는 이번 서울시장 선거가 여야 대결 구도 속에서 박빙의 승부가 예상된다고 분석하고 있다. 특히 서소문 고가도로 붕괴 사고가 선거에 미칠 영향에 대해 관심이 집중되고 있다. 일부에서는 사고가 시민 안전에 대한 인식을 높여 선거 결과에 변수가 될 수 있다는 전망도 나온다. 두 후보 모두 사고 이후 안전 공약을 강화하며 유권자들의 지지를 호소하고 있다. 앞으로 남은 선거 기간 동안 어떤 이슈가 부각될지, 그리고 유권자들이 어떤 선택을 할지 주목된다





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