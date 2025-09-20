서울시, 한강·공원 등 야외 '서울형 키즈카페' 확대 운영…주말 특화 팝업 놀이터 개장

서울시가 기존 실내형 키즈카페의 인기에 힘입어 한강, 공원 등 야외 공간에서 '여기저기 서울형 키즈카페'를 3개월간 운영합니다. 주말 특화형 팝업 놀이터 형태로, 4~9세 아동을 대상으로 다양한 놀이 기회를 제공하며, 사전 예약 및 현장 접수를 통해 이용할 수 있습니다. 서울시는 운영 장소와 기간을 확대하여 더 많은 시민들이 이용할 수 있도록 할 계획입니다.

서울시가 ' 서울형 키즈카페 '의 운영 범위를 대폭 확대하여, 3개월간 한강, 공원 등 야외 공간에서 '여기저기 서울형 키즈카페 '를 운영한다고 발표했습니다. 이는 실내형 키즈카페에 대한 높은 수요를 충족시키고, 가족 단위 방문객들에게 새로운 놀이 경험을 제공하기 위한 시도로, 주말 특화형 팝업 놀이터 형태로 운영될 예정입니다.\'여기저기 서울형 키즈카페 '는 20일부터 북서울꿈의숲 청운답원, 난지한강공원, 어린이 대공원 등 14개 자치구 18개소에서 운영을 시작합니다. 공원뿐만 아니라 광장, 학교 등 다양한 공간을 활용하여 접근성을 높이고, 실내형 키즈카페와 차별화된 신체 활동 중심의 놀이기구를 배치하여 아이들에게 더욱 풍성한 경험을 선사할 예정입니다. 이용 대상은 4~9세 아동이며, 1회 2시간씩 총 3회차로 운영됩니다. 이용료는 아동 1인당 5,000원이며, 보호자는 무료로 입장이 가능합니다.

입장 인원은 각 장소별 놀이공간 면적에 따라 정해지며, 사전 예약과 당일 현장 접수를 통해 각 50%씩 배정됩니다. 사전 예약은 '우리동네 키움포털' 누리집을 통해 가능합니다. 서울시는 '여기저기 서울형 키즈카페'를 9~11월 3개월 동안 시범 운영한 후, 운영 장소와 기간을 늘려 더 많은 부모와 아동이 이용할 수 있도록 확대할 계획입니다.\서울시는 '서울형 키즈카페'를 2022년 5월 종로구 혜화동에 1호점을 개장한 이후 현재 153개소로 확대 운영해왔으며, 누적 이용자 수가 100만 명을 돌파할 정도로 높은 인기를 얻고 있습니다. 이번 야외 확대 운영을 통해 서울시는 주말마다 아이와 함께 어디로 갈지 고민하는 양육자들의 부담을 덜어주고, 아이들에게 다채로운 놀이 기회를 제공하고자 합니다. 마채숙 서울시 여성가족실장은 '서울시 대표 놀이공간'으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 또한, 서울시는 연내 서울형 키즈카페를 200개소까지 확대할 계획이며, 학교 시설과의 연계를 통해 지역 아동 놀이 공간을 더욱 확대해나갈 예정입니다





