서울시 교육감 선거 본격화: 진보의 공교육 강화와 보수의 사교육 흡수 전략 충돌

정근식, 윤호상 예비후보의 상반된 교육 철학과 사교육비 경감 방안을 분석하고, 낮은 인지도와 무관심 속에 치러지는 교육감 선거의 구조적 문제점과 제도적 개선 방향을 상세히 다룹니다.

어린이날을 맞아 서울시 교육감 선거를 앞둔 정근식 예비후보와 윤호상 예비후보가 각각 다른 장소에서 시민들과 접촉하며 본격적인 선거 운동의 서막을 알렸습니다. 정근식 후보는 광진구 어린이대공원을 찾아 아이들과 소통하며 공교육 의 가치를 강조하는 행보를 보였습니다.

그는 대형 칠판을 이용해 아이들의 학교 이름을 하나하나 묻고 응원 메시지를 적어주는 친근한 모습으로 다가갔으며, 이를 통해 2000여 개의 교육 기관을 관할하는 교육 행정가로서의 경험과 공교육 강화라는 핵심 메시지를 유권자들에게 전달하고자 노력했습니다. 반면 윤호상 후보는 서울시청 앞 광장에서 빈백 소파에 편하게 앉아 있는 학생들에게 영어로 인사를 건네며 자유롭고 개방적인 분위기를 연출했습니다.

그는 특히 학부모들이 현실적으로 느끼는 사교육비 부담이라는 고충을 파고들며, 교육청이 직접 나서서 학원비를 획기적으로 줄여주겠다는 파격적인 공약을 전면에 내세워 유권자들의 즉각적인 관심을 끌기 위해 열중하는 모습을 보였습니다. 두 후보는 사교육비 경감이라는 공통의 목표를 지향하고 있지만, 이를 해결하기 위한 방법론에서는 극명한 시각 차이를 보이고 있습니다. 진보 진영의 단일 후보로 나선 정근식 후보는 공교육의 책임을 전폭적으로 확대함으로써 자연스럽게 사교육 수요를 흡수하고 줄여야 한다는 입장입니다.

구체적인 방안으로는 만 3세에서 5세까지의 유아교육을 완전히 무상화하고, 초중고 학생들의 등하교 교통비 지원 및 현장 체험학습비와 수학여행비의 전면 무상화를 통해 학부모의 경제적 부담을 실질적으로 덜어주겠다는 구상입니다. 또한 1교실 2교사제 도입과 서울학습진단성장센터의 확대를 통해 교육의 질적 수준을 높이고, 학생들의 마음건강을 챙기는 정책을 통해 공교육의 신뢰도를 회복하겠다는 포부를 밝혔습니다. 이에 반해 보수 진영의 단일 후보인 윤호상 후보는 사교육의 현실을 부정하기보다 인정하고, 이를 공교육 체계 안으로 영리하게 끌어들이는 실용적인 접근법을 제시했습니다.

그의 핵심 공약인 공립형 학원은 우수한 학원을 지정하여 학원비의 약 40%를 교육청과 지자체가 지원하는 모델이며, 공립형 과외 플랫폼을 도입해 교육 격차를 해소하겠다는 계획입니다. 더불어 초등학교 영어 교육 시작 연령을 현행 3학년에서 1학년으로 낮추어 조기 교육 수요를 공교육 내에서 해결하겠다는 혁신안을 제시하며 보수적 가치와 실용주의를 결합했습니다. 이외에도 두 후보는 교사와 학부모를 겨냥한 다양한 맞춤형 공약을 통해 지지층 확대를 꾀하고 있습니다.

윤 후보는 24시간 응급돌봄 서비스 제공, 정규직 학교 보안관 배치를 통한 안전한 학교 환경 조성, 그리고 25년 차 평교사를 5급 대우로 격상시키는 선임교사제 도입을 통해 교육 현장의 안정성과 교권 보장을 약속했습니다. 정 후보는 중학생들이 한 학기 동안 여행과 진로 탐색에 전념할 수 있는 세상중학교 설립과 부모 교육을 전담하는 부모성장학교 운영을 통해 기존의 주입식 교육에서 벗어난 새로운 교육 패러다임을 구축하고자 합니다. 하지만 이러한 치열한 공약 경쟁에도 불구하고, 실제 현장에서 체감하는 유권자들의 관심도는 매우 낮은 상황입니다.

어린이날 거리에서 만난 많은 시민은 후보들의 신분을 정확히 알지 못하거나, 단순히 정치인으로 생각하며 지나치는 경우가 많았습니다. 이는 교육감 선거가 정당 공천 없이 치러지기 때문에 발생하는 고질적인 문제로, 후보의 개인적 인지도나 투표용지상의 기호 순서에 의해 당락이 결정되는 로또 선거라는 비판이 반복되는 이유이기도 합니다. 전문가들은 이러한 무관심과 깜깜이 선거 양상을 타파하기 위해 교육감 선거의 의제를 학교 내부의 행정을 넘어 사회 전반으로 확장해야 한다고 조언합니다.

단순히 AI 교육과 같은 기술적 도입을 외치는 수준을 넘어, AI 시대의 일자리 변화, 사회적 혐오와 차별 문제, 기후 위기 대응 등 시대적 과제를 교육 정책에 깊이 있게 녹여내야 시민들의 실질적인 관심이 높아질 수 있다는 분석입니다. 또한 선거 연령을 고등학생 단계로 낮추어 교육의 당사자인 학생들의 참여를 독려하거나, 중앙선거관리위원회가 단일화 과정을 위탁 관리하여 후보 난립을 막고 심도 있는 토론회를 정례화하는 제도적 보완책이 시급하다는 지적이 나옵니다.

이번 서울시 교육감 선거는 약 11조 원에 달하는 막대한 예산과 인사권을 결정짓는 매우 중요한 선택입니다. 12년 동안 지속된 진보 교육의 기조가 계속 유지될 것인지, 아니면 보수적인 교육 가치로의 전환이 이루어질 것인지에 따라 서울 교육의 미래 지형도가 완전히 바뀔 것입니다. 특히 진영 간 단일화 이후에도 독자 출마를 선언하는 후보들이 계속 나타나고 있어, 본선에서는 과거보다 더 복잡한 표심의 향방과 치열한 접전이 펼쳐질 것으로 예상됩니다





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