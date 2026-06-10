서울시 3차망 계획 발표: 내 집 앞 10분 지하철 환경 마련, 교통 소외 지역 철도역 확충

서울시는 3차망 계획을 발표, 내 집 앞 10분 지하철 환경 마련과 교통 소외 지역 철도역 확충을 목표로 제시했다. 기존 노선의 경제성을 개선하고, 민자 사업으로 추진했던 위례신사선의 성공 사례를 벤치마킹한 서남선과 신림선 북부 연장을 재정 사업 방식을 함께 고려해 추진한다.

사업 추진을 위해 경제성이 낮다고 평가된 노선의 경제성을 개선하는 등 노력을 기울였다. 시가 의지를 갖고 추진했지만, 정부의 예비타당성조사(예타)에서 경제적 타당성이 부족하다는 판정을 받으며 아직 삽을 뜨지 못하고 있다.

서남선 역시 사업성 높여 다시 추진된다. 기존 목동선 노선을 종횡으로 확장해 마곡나루역∼가산디지털단지역 구간을 본선으로, 서부트럭터미널∼당산역 구간을 지선으로 한다. 이는 위례신사선 사업의 성공 사례를 벤치마킹한 것이다. 2차망 계획에서 민자 사업으로 추진했던 위례신사선은 사업 추진이 어려워지자 변경 계획을 통해 재정 사업으로 전환, 사업 추진에 성공했다. 마곡나루역∼가산디지털단지역을 본선으로 하는 서부선과 샛강역∼여의도를 잇는 신림선 북부 연장은 민자 사업 방식과 함께 재정 사업 방식을 함께 고려해 추진한다.

사업성이 나오는 방식으로 유연하게 추진하겠다는 복안이다. 이번 3차망 계획은 '내 집 앞 10분 지하철 환경 마련' 등을 목표로 제시하며 교통 소외 지역 철도역 확충에 방점을 찍었다. 서울시가 민관 융합 빅데이터를 분석한 결과 서울 전체 행정동별 평균 철도 접근시간은 10.3분이었다. 그러나 부암동 등 18개동(4.1%)은 지하철역까지 15∼20분, 평창동·신월동·독산동·세곡동 등 23개동(5.2%)은 20분 이상 걸리는 것으로 나타났다.

서울시는 이번 계획이 실현되면 지하철역 평균 접근시간이 9.97분에서 8.03분으로 줄어들 것으로 내다봤다. 신규 노선 영향권 수혜인구는 36만명 늘어난 783만명으로 확대될 전망이다. 서울시는 그동안 경제성 위주 평가로 서울시 철도 사업이 예타 통과에 어려움을 겪어왔다고 보고, 예타 제도 개선을 건의해왔다. 서울시 관계자는 '기존에 경제성만 따지던 예타 제도에서는 불리한 부분이 있었는데, 서울시의 제도 개선 건의가 받아들여졌다'며 이번 계획의 예타 통과 전망을 밝게 봤다.

시 관계자는 '국비 지원을 위해 국토부와의 협의도 중요한 부분'이라며 '2차망 대비 사업성을 개선한 만큼 3차망 사업 추진에 차질이 없도록 관계기관과 협의에 속도를 내겠다'고 말했다





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