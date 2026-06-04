서울시의회 새 다수당 민주당 교체·오세훈 시장 5선 확정 후 4년 정책 방향 검토

오세훈 서울시장이 5선으로 확정된 가운데, 새로 구성된 서울시의회는 민주당이 다수당으로 교체돼 양당 체제가 마련됐다. 이번 기사에서는 2025년 지방선거 결과와 시와 시의회 간 긴장·협력 관계, 향후 4년간 주요 정책 과제 등을 상세히 분석한다.

2025년 11월 3일, 서울 중구에 위치한 서울 시의회 에서 제333회 정례회 개회식이 거행되었다. 이날 개회식에는 최호정 서울 시의회 의장을 비롯해 다수의 시의원들이 참석해 국기에 경례하고, 의사봉을 들어 행사 시작을 선언했다.

이번 회의는 2025년 지방선거 결과를 바탕으로 새롭게 구성된 시의회의 향후 정책 방향과 시와 시의회 간의 관계를 점검하는 자리였다. 특히, 지난해 5선으로 확정된 오세훈 서울시장이 이끄는 국민의힘이 여전히 주요 정당으로 남아 있는 반면, 시의회 다수당이 민주당으로 교체되면서 양당 간의 긴장과 협력이 동시에 예상되는 복합적인 정치 구도가 형성되었다. 지방선거 결과에 따르면, 이번 선거에서 서울시의원 정수는 기존 112명에서 118명으로 확대되었으며, 지역구 103석 중 민주당이 73석, 국민의힘이 30석을 차지했다. 비례대표 15석은 민주당이 8석, 국민의힘이 7석을 확보할 전망이다.

개표율 99.27% 기준으로 민주당이 44.01%, 국민의힘이 43.84%를 얻었으며, 조국혁신당·개혁신당·진보당 등 소수 정당은 5% 미만 득표율에 머물러 의석을 확보하지 못했다. 따라서 새로 구성된 서울시의회는 실질적으로 양당 체제로 운영될 것으로 보이며, 이는 정책 입안과 예산 편성 과정에서 상호 견제가 강화될 가능성을 시사한다. 오세훈 시장은 개회식에서 향후 4년간 서울시의 주요 사업과 예산 편성, 조직 개편, 조례 제·개정 과정에서 시의회의 적극적인 감시와 참여가 필요하다고 강조했다.

특히, 시장의 주요 역점 사업이 시의회와의 협의를 통해 추진될 경우, 정책의 실행력과 투명성이 높아질 수 있다는 점을 강조했다. 한편, 과거 2006년부터 2022년까지의 선거 흐름을 되돌아보면, 한나라당(현 국민의힘)이 2006년 전석을 차지한 뒤 2010년대에 민주당 계열이 강세를 보였으며, 2022년 제8회 지방선거에서는 국민의힘이 112석 중 76석을 차지해 12년 만에 주도권을 되찾았다. 이러한 변천사를 고려할 때, 앞으로도 서울시정이 당파를 넘어 시민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있는 정책 중심으로 전개되길 기대한다





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