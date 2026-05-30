서울시장 선거 막판 표심 공략…정원오는 현장 행보, 오세훈은 정권 심판론

6·3 지방선거 서울시장 선거에서 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 사전투표 마지막 날이자 본투표 전 마지막 주말인 30일 각각 생활 밀착형 현장 행보와 정권 견제론을 내세워 막판 유세에 나섰다. 정 후보는 시민과의 직접 소통에 집중하며 중도층과 성동구 등 핵심 표심을 공략했고, 오 후보는 '88시간 무한 책임 유세'를 선언하며 서남·강남권을 누비며 시정 성과와 비전을 강조했다. 양측은 사전투표율과 안전 문제 등을 놓고도 첨예한 해석 대립을 보였다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 6·3 지방선거 사전투표 마지막 날이자 본투표 전 마지막 주말인 30일 서울시장 선거 에서 서로 다른 전략으로 막판 표심 공략에 나섰다.

정원오 후보는 시민들과 직접 접촉하는 현장 행보를 강화한 반면, 오세훈 후보는 '정권 심판론'을 앞세워 서울 전역을 누비는 강행군 유세에 돌입했다. 정 후보는 관악산 입구를 시작으로 동작·성동·광진·중랑·노원·강북·도봉·동대문구 등을 잇달아 방문하며 유권자들과 만났다. 유세차 연설보다 시장과 공원, 거리에서 시민들과 악수하고 사진을 찍는 방식으로 친밀도를 높이는 데 집중했다. 특히 중도층 표심이 몰린 이른바 '한강 벨트'와 자신의 정치적 기반인 성동구를 찾아 지지를 호소했다.

정 후보는 성동구청장 재임 시절 성과를 서울 전역으로 확대하겠다는 점을 거듭 강조하고 있다. 민주당 선대위는 서소문 고가차도 붕괴 사고 등을 언급하며 오 후보를 향해 안전 문제 대응 능력을 집중적으로 부각했다. 또 국민의힘 측의 온라인 댓글 여론전 의혹에 대한 진상 규명도 촉구했다. 반면 오 후보는 공식 선거운동 종료 시점까지 이어지는 '88시간 무한 책임 유세'를 선언하고 서남권과 강남권을 중심으로 표밭 다지기에 나섰다.

은평구 불광천과 강서구 전통시장 방문으로 일정을 시작한 오 후보는 여의도 한강공원과 양천·구로 지역 등을 돌며 시민들을 만났다. 한강버스 사업과 주거 정비 정책 등을 소개하며 시정 성과와 미래 비전을 강조했다. 오 후보는 민주당의 안전 공세에 대해 '선거 막판까지 안전 문제만 반복하고 있다'며 '서울시 운영 전반에 대한 비전과 식견이 부족하다는 점을 스스로 드러내는 것'이라고 반박했다. 사전투표율이 예년보다 높게 나타난 데 대해서도 양측의 해석은 엇갈렸다.

정 후보 측은 높은 투표 참여가 선거에 대한 관심과 변화 요구를 반영한다고 평가한 반면, 오 후보는 '현 정부의 실정에 대한 유권자들의 불만이 투표장으로 향하고 있는 것'이라고 주장했다. 본투표를 앞둔 마지막 주말, 두 후보는 각각 생활 밀착형 현장 행보와 정권 견제론을 앞세워 서울 민심 잡기에 총력을 기울이는 모습이다





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