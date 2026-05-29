서울시장 여론조사 격돌·국민연금 자산 재조정·중국 인권 운동가 석방 논란

서울시장 후보에 대한 여론조사가 질문 방식에 따라 큰 차이를 보이며 고관여 유권자의 의견이 갈라졌다. 동시에 국민연금이 채권을 매각하고 주식 비중을 확대함에 따라 시장 금리 상승 우려가 떠오르고, 태안에서 체포된 중국 반체제 인사 석방 판결이 국제 인권·외교 논쟁을 촉발하고 있다.

서울시 시장 선거가 본격화됨에 따라 여론조사가 격돌하고 있다. 동아일보가 의뢰한 리서치앤리서치에서는 '누구에게 투표하겠는가'라는 질문을 바탕으로 현역 후보인 정씨가 49.6%, 오씨가 36.4%의 지지를 얻은 것으로 나타났다.

반면 문화일보가 의뢰한 엠브레인리퍼블릭 조사에서는 '누가 되는 것이 좋은가'라는 질문을 던졌을 때 두 후보가 각각 39%로 동률을 보였으며, 부동층 10명 중 8명이 실제 투표 의사를 밝히는 등 응답자들의 의견이 크게 갈라졌다. 전문가들은 이러한 결과가 고관여 유권자들이 여전히 의견을 정리하지 못하고 있거나, 설문 질문의 차이에 따라 답변이 달라지는 구조적 문제를 드러낸다고 지적했다. 특히, 두 조사 모두 부동층 비중이 높아 향후 선거 판도가 어떻게 변모할지는 아직 불투명하다고 평가한다. 한편, 금감원 정책 발표 직후 국민연금이 자산 배분 전략을 급격히 바꾸면서 시장이 요동쳤다.

기존에 채권 비중을 높게 유지해 온 국민연금이 국내 주식 비중을 25~30% 수준으로 확대하고, 채권 비중을 줄이겠다는 방침을 선언했다. 이 같은 움직임은 코스피 급등에 따른 매도 압력을 완화하려는 목적도 포함하고 있다. 하지만 채권을 대량 매각하면 시중 금리가 추가 상승할 우려가 제기되고 있어, 전문가들은 연금 자산 운용이 시장 전반에 미칠 파급 효과를 면밀히 관찰해야 한다고 경고한다. 또 다른 국제 이슈로는 태안 앞바다에서 체포된 중국 반체제 인사 둥광핑(董廣平, 68) 사건이 있다.

그는 밀입국이 아니라 인권 구호를 위해 중국을 탈출했다고 주장했으며, 법원은 구속 영장을 기각했다. 이와 관련해 한국 정부는 사법부 판결에 따라 난민 지위 여부를 결정하거나, 유죄 판결 후 추방 절차를 진행하는 것이 관행이라고 밝혔다. 그러나 미국 현지 매체 CNN은 이번 사건이 대중 관계 개선에 힘쓰는 한국 정부에 외교적 부담을 줄 수 있다고 지적했으며, 국제 인권단체(HRIC)는 '70세 고령의 인권 운동가가 작은 고무보트로 바다를 건넜다는 사실 자체가 중국 인권 상황을 고발한다'는 입장을 밝혔다. 이러한 사례들은 한국의 인권 정책과 외교 전략이 복합적으로 작용하고 있음을 보여준다





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서울시장 여론조사 국민연금 투자전략 채권 매각 중국 인권운동가 외교 논쟁

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